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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Bryan Mbeumo merefleksikan perjalanan dari Ligue 2 hingga debut di Liga Champions bersama Manchester United

Manchester United vs Sabah FK
B. Mbeumo
Manchester United
Sabah FK
Champions League

Bryan Mbeumo mengenang kebangkitan luar biasanya dari sepak bola divisi kedua Prancis hingga bersiap menjalani debutnya di Liga Champions bersama Manchester United. Penyerang itu menegaskan keputusannya pindah ke Old Trafford sepenuhnya tepat saat ia membidik kesuksesan di Eropa.

  • Mbeumo menikmati tonggak impian di Eropa

    Bryan Mbeumo akan mencapai tonggak penting dalam kariernya pada Kamis malam ketika Manchester United menjamu Sabah dalam laga pembuka fase grup Liga Champions UEFA. Penyerang Kamerun itu bergabung dengan manajer Michael Carrick dalam konferensi pers prapertandingan untuk merefleksikan kenaikannya yang pesat di sepakbola Eropa.

    Setelah memulai karier seniornya di Ligue 2 bersama Troyes, Mbeumo menggambarkan tampil di panggung terbesar Eropa sebagai ganjaran pribadi yang sangat besar.

    Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan antusiasme yang sangat besar karena akhirnya bisa bersaing melawan lawan-lawan papan atas di level kontinental.

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  • imago-sport-39929053.jpgPanoramic by PsnewZ

    Forward membenarkan keputusan transfer Old Trafford

    Saat ditanya apakah bermain di Liga Champions membenarkan keputusannya bergabung dengan Manchester United pada musim panas lalu dibandingkan peminat lain, Mbeumo menegaskan bahwa ia tidak pernah meragukan arah klub ini. Ia mengungkapkan bahwa pesan-pesan pribadi dari para pemain senior sebelum kedatangannya membuatnya yakin akan potensi Old Trafford.

    Mbeumo merasakan kecocokan langsung dengan skuad, yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa mereka bisa meraih hal-hal besar bersama.

    "Datang dari Ligue 2 di Prancis ke klub sebesar ini di sini dan bermain di Liga Champions adalah ganjaran yang sangat besar," kata Mbeumo. "Saya tahu saya bisa memiliki koneksi yang baik dengan para pemain di sini dan saya benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapai sesuatu yang bagus."

  • Penyerang serbabisa tak terganggu oleh perubahan posisi

    Mbeumo menanggapi dengan santai setelah Carrick menggodanya soal preferensi taktisnya, dengan menjelaskan bahwa ia merasa nyaman bermain di peran menyerang mana pun. Setelah bermain di tengah maupun melebar sepanjang kariernya, penyerang itu kembali menegaskan bahwa performa jauh lebih penting daripada posisi.

    Setelah mencetak dua gol dalam dua penampilan terakhirnya, Mbeumo menunjukkan kesiapannya untuk memimpin serangan United menghadapi Sabah.

    "Saya bisa tampil baik saat bermain di tengah atau melebar, jadi itu tidak terlalu penting," kata Mbeumo. "Selama saya bisa bermain dan tampil untuk tim, saya senang."

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    Mbeumo bersiap untuk pertemuan bersejarah dengan Sabah

    Mengakui bahwa ia dulu menonton undian Liga Champions sebagai suporter di televisi, Mbeumo kini antusias untuk merasakan atmosfer yang luar biasa di bawah sorotan lampu Old Trafford. Ia memperkirakan ujian berat saat menghadapi juara Azerbaijan yang menjalani debut, Sabah.

    United berniat menampilkan performa meyakinkan untuk memulai kampanye Eropa mereka dengan kemenangan.

    Mbeumo menutup: "Setiap negara dan setiap tim berbeda, dan selalu bagus untuk pergi ke sana dan menguji diri Anda di level ini."

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