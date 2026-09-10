Bryan Mbeumo akan mencapai tonggak penting dalam kariernya pada Kamis malam ketika Manchester United menjamu Sabah dalam laga pembuka fase grup Liga Champions UEFA. Penyerang Kamerun itu bergabung dengan manajer Michael Carrick dalam konferensi pers prapertandingan untuk merefleksikan kenaikannya yang pesat di sepakbola Eropa.

Setelah memulai karier seniornya di Ligue 2 bersama Troyes, Mbeumo menggambarkan tampil di panggung terbesar Eropa sebagai ganjaran pribadi yang sangat besar.

Pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan antusiasme yang sangat besar karena akhirnya bisa bersaing melawan lawan-lawan papan atas di level kontinental.