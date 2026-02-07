Getty
Bruno Fernandes Punya Indra Keenam? Klaim Sudah Tahu Michael Carrick Bakal Jadi Manajer Hebat Usai Bawa Man Utd Menang Empat Kali Beruntun
Fernandes Inspirasi Kemenangan Keempat Beruntun United
Fernandes membuka jalan bagi kemenangan United dengan merancang tendangan sudut yang berujung pada gol pembuka Bryan Mbeumo, setelah Cristian Romero diusir keluar lapangan. Ia kemudian menyambar umpan silang Diogo Dalot untuk mencetak gol keenamnya di Liga Primer musim ini dan mengunci kemenangan, yang memperkuat harapan Carrick untuk dipermanenkan sebagai bos United.
Fernandes memuji kepemimpinan Carrick di tim dan mengatakan ia sudah tahu sejak awal bahwa mantan gelandang United itu akan menjadi pelatih yang baik setelah melihat langsung gaya manajemennya pada 2021.
Kala itu, Carrick memimpin Setan Merah selama tiga pertandingan setelah Ole Gunnar Solskjaer dipecat, mengalahkan Villarreal asuhan Unai Emery di Liga Champions dan Arsenal di Liga Primer, serta bermain imbang di Chelsea.
Di kedua periode kepelatihannya (2021 dan sekarang), rekor Carrick memimpin United adalah enam kemenangan, satu hasil imbang, dan nol kekalahan.
- AFP
Fernandes: Carrick Tunjukkan Dia Bisa Jadi Manajer Hebat
Fernandes mengatakan kepada TNT Sports: "Saya pikir Michael datang dengan ide yang tepat untuk memberikan kebebasan kepada para pemain untuk mengambil tanggung jawab di lapangan guna melakukan keputusan yang diperlukan. Saya pikir dia ingat apa yang saya katakan padanya terakhir kali dia menjadi manajer. Saya pikir Michael bisa menjadi manajer yang hebat dan dia baru saja menunjukkannya."
"Kami berharap kami dapat membantunya lebih banyak lagi sehingga semua orang dapat melihat kami adalah pemain yang bagus. Itulah mengapa kami berada di Man United. Saya pikir semua orang mengerti tekanan bermain untuk klub ini. Semua orang tahu ekspektasi di sekitarnya."
Carrick 'Tahu Apa yang Dibutuhkan untuk Menang'
Fernandes percaya bahwa pengalaman Carrick sebagai pemain United selama 12 tahun, di mana ia memenangkan lima gelar Liga Primer dan Liga Champions, berarti ia tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad.
"Michael telah memenangkan segalanya di sini, dia tahu apa artinya bagi para penggemar ini dan seberapa banyak yang dibutuhkan untuk menang di klub sepak bola ini," tambah sang kapten. "Kami mengalami momen-momen ketika kami tidak hebat dan situasinya tetap seperti ini. Ketika kami memenangkan pertandingan, semuanya terlihat lebih cerah."
Carrick membalas pujian kepada Fernandes, menyanjung performa keseluruhannya dan golnya. "Level performa Bruno selama periode waktu tertentu sangat konstan," katanya. "Dia selalu ada di momen-momen besar dan memiliki andil di dalamnya. Dia sangat peduli pada klub. Dia bisa memainkan begitu banyak posisi dan akhirnya bermain di kiri. Dia punya kualitas di momen-momen itu. Itu bukan hal baru."
- Getty Images Sport
"Jangan Terlena"
United telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di Liga Primer untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Mereka kini memiliki poin lebih banyak setelah 25 pertandingan musim ini daripada yang mereka peroleh sepanjang musim lalu. Namun, Fernandes mendesak para pemain untuk tidak terlena.
"Ketika kami memenangkan pertandingan, kepercayaan diri semakin tinggi," kata Fernandes kepada Match of the Day. "Sangat penting bagi kami untuk menjaga fokus dan tidak terlena sekarang. Ini sangat bagus dan sangat menyenangkan tetapi kami harus terus maju. Jika Anda tidak memenangkan pertandingan berikutnya dan berikutnya, Anda akan kembali ke tempat yang sama di mana Anda tidak merasa nyaman, Anda kehilangan kepercayaan diri dan berjuang untuk percaya pada semua yang telah Anda lakukan sampai sekarang."
"Namun, kami telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang untuk melakukan semua yang diminta Michael dan staf dari kami, dan kami sangat berani mengambil tanggung jawab di beberapa momen dalam permainan untuk pergi dan bermain serta melakukan apa pun yang perlu dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Fokus utamanya adalah pertandingan berikutnya, ini empat kemenangan berturut-turut, yang ini bagus, tetapi kami harus menjadikannya lima sekarang."
United dapat memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi lima pertandingan ketika mengunjungi West Ham yang sedang kesulitan pada Selasa.
Iklan