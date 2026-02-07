Bruno Fernandes Punya Indra Keenam? Klaim Sudah Tahu Michael Carrick Bakal Jadi Manajer Hebat Usai Bawa Man Utd Menang Empat Kali Beruntun

United telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di Liga Primer untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Mereka kini memiliki poin lebih banyak setelah 25 pertandingan musim ini daripada yang mereka peroleh sepanjang musim lalu. Namun, Fernandes mendesak para pemain untuk tidak terlena.

"Ketika kami memenangkan pertandingan, kepercayaan diri semakin tinggi," kata Fernandes kepada Match of the Day. "Sangat penting bagi kami untuk menjaga fokus dan tidak terlena sekarang. Ini sangat bagus dan sangat menyenangkan tetapi kami harus terus maju. Jika Anda tidak memenangkan pertandingan berikutnya dan berikutnya, Anda akan kembali ke tempat yang sama di mana Anda tidak merasa nyaman, Anda kehilangan kepercayaan diri dan berjuang untuk percaya pada semua yang telah Anda lakukan sampai sekarang."

"Namun, kami telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang untuk melakukan semua yang diminta Michael dan staf dari kami, dan kami sangat berani mengambil tanggung jawab di beberapa momen dalam permainan untuk pergi dan bermain serta melakukan apa pun yang perlu dilakukan untuk memenangkan pertandingan. Fokus utamanya adalah pertandingan berikutnya, ini empat kemenangan berturut-turut, yang ini bagus, tetapi kami harus menjadikannya lima sekarang."

United dapat memperpanjang kemenangan beruntun mereka menjadi lima pertandingan ketika mengunjungi West Ham yang sedang kesulitan pada Selasa.