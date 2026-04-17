Bruno Fernandes mengungkap 'pertengkaran' di lapangan latihan dengan mantan pelatih Man Utd

Gelandang tersebut menegaskan bahwa sifatnya yang vokal dan terkadang konfrontatif itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai alat yang diperlukan untuk memotivasi anggota tim lainnya selama sesi latihan harian.

Berbicara kepada The Telegraph tentang alasan di balik ledakannya dan dampaknya terhadap kelompok yang lebih luas, Fernandes mengatakan: "Saya sering berdebat dengannya mengenai hal itu. Orang-orang sudah mengerti bahwa itu bukan dengan niat jahat, saya hanya ingin menang. Jika saya tidak menampilkan itu dalam latihan, jika saya bukan orang seperti itu, yang lain mungkin akan sedikit menurunkan intensitasnya.

"Saya tahu beberapa pemain, mereka melihat saya dan perlu melihat saya bersemangat untuk memahami bahwa saya serius dalam permainan. Terkadang saya perlu menjadi orang yang menyalurkan energi, yang berteriak, yang melakukan hal-hal agar yang lain menjadi lebih baik karena saya bisa melakukannya sambil tetap fokus."