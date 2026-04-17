Bruno Fernandes mengungkap 'pertengkaran' di lapangan latihan dengan mantan pelatih Man Utd
Bentrokan di Carrington
Kapten United itu mengakui sering terlibat "perselisihan" dengan Van der Gaag selama sang pelatih asal Belanda itu menjabat sebagai asisten utama Erik ten Hag. Ketidaksepakatan tersebut sering kali bermula dari hal-hal sepele di lapangan latihan, di mana Fernandes menolak untuk membiarkan keputusan-keputusan tersebut berlalu begitu saja karena keinginannya yang sangat kuat untuk menang.
Van der Gaag akhirnya meninggalkan Old Trafford pada Juli 2024, namun kepergiannya tidak menandakan pelunakan gaya kepemimpinan kapten yang menuntut.
- AFP
Fernandes membela sikapnya yang penuh semangat
Gelandang tersebut menegaskan bahwa sifatnya yang vokal dan terkadang konfrontatif itu tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai alat yang diperlukan untuk memotivasi anggota tim lainnya selama sesi latihan harian.
Berbicara kepada The Telegraph tentang alasan di balik ledakannya dan dampaknya terhadap kelompok yang lebih luas, Fernandes mengatakan: "Saya sering berdebat dengannya mengenai hal itu. Orang-orang sudah mengerti bahwa itu bukan dengan niat jahat, saya hanya ingin menang. Jika saya tidak menampilkan itu dalam latihan, jika saya bukan orang seperti itu, yang lain mungkin akan sedikit menurunkan intensitasnya.
"Saya tahu beberapa pemain, mereka melihat saya dan perlu melihat saya bersemangat untuk memahami bahwa saya serius dalam permainan. Terkadang saya perlu menjadi orang yang menyalurkan energi, yang berteriak, yang melakukan hal-hal agar yang lain menjadi lebih baik karena saya bisa melakukannya sambil tetap fokus."
Kapten memimpin serangan
Sejak kepergian jajaran pelatih sebelumnya, Fernandes tampil gemilang di bawah asuhan Michael Carrick. Mantan bintang Sporting CP ini telah kembali ke performa terbaiknya dan saat ini sedang mengejar rekor assist terbanyak sepanjang masa di Liga Premier dalam satu musim. Komitmennya untuk mempertahankan tekanan tinggi terbukti sangat penting dalam mengarahkan klub melewati era pasca-Sir Alex Ferguson yang penuh gejolak, di mana kepemimpinan klub sering kali dipertanyakan oleh para pengamat eksternal.
Pencapaian rekor tampaknya akan tercapai
Bintang andalan United akan menghadapi enam pertandingan terakhir yang krusial di musim ini saat ia berupaya memecahkan rekor 20 assist yang dipegang oleh Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Dengan telah mencatatkan 17 assist musim ini, pemain berusia 31 tahun itu tetap menjadi motor penggerak tim asuhan Carrick dalam upaya meraih hasil akhir yang gemilang di liga. Setan Merah akan kembali beraksi akhir pekan ini dengan laga tandang Premier League yang krusial melawan Chelsea di Stamford Bridge.