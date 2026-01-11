Getty Images Sport
Bruno Fernandes Kemungkinan Besar TINGGALKAN Manchester United
Bruno Fernandes tinggalkan Manchester United?
Menurut laporan The Sun, sejumlah pemain Manchester United percaya Bruno Fernandes akan meninggalkan Old Trafford pada 2026, mengakhiri masa baktinya untuk Setan Merah setelah tujuh tahun. Mereka yakin bahwa sang kapten "sudah muak” dengan kekacauan di Old Trafford.
Sejak didatangkan dari Sporting pada Januari 2020, gelandang 31 tahun itu konsisten menjadi pemain terbaik Man United. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, yang artinya musim panas ini menjadi salah satu kesempatan terakhir The Red Devils untuk menjualnya agar balik modal sebagian dari £47 juta yang mereka gelontorkan untuk mendatangkannya dari Portugal.
Pada November lalu, Fernandes mengakui bahwa Ruben Amorim yang meyakinkannya untuk bertahan musim panas lalu, meski klub sempat ingin menjualnya. Dengan Amorim kini sudah dipecat dan masa depan manajerial Man United kembali diselimuti ketidakpastian, beberapa sumber menyebut Fernandes siap menutup bab Old Trafford dan melangkah ke klub lain.
Pemain Manchester United maklum jika Bruno pergi
Seorang narasumber mengatakan kepada The Sun: “Beberapa pemain merasa Bruno sudah cukup muak dan, jujur saja, mereka tidak menyalahkannya [jika dia pergi."
“Dia selalu memberikan 100 persen dan sudah menjadi pemain terbaik klub sejak bergabung. Tapi mereka merasa ia kecewa dengan cara owner baru beroperasi, dan kepergian Amorim jelas tidak membantu. Dia bukan tipe pemain yang akan pindah ke Arab Saudi demi gaji besar karena dia seorang purist sepakbola. Tapi tak ada yang bisa meragukan totalitasnya sejak hari pertama di Manchester United."
“Tidak ada yang ingin dia pergi—tapi rekan setimnya akan memahami jika itu terjadi.”
Fernandes sakit hati Manchester United mau menjualnya
Keinginan Fernandes untuk hengkang juga diyakini berkaitan dengan sikap Man United yang siap melepasnya musim panas lalu. Situasi disebut-sebut sangat melukai perasaannya.
Dalam wawancara dengan Canal 11 di Portugal yang diterbitkan Desember kemarin, Fernandes berkata: “Dari sisi klub, rasanya seperti, ‘kalau Anda pergi, itu bukan masalah besar bagi kami’. Itu sedikit menyakitkan."
“Lebih dari menyakitkan, itu membuat saya sedih karena tak ada yang bisa dikritik dari saya. Saya selalu tersedia, selalu bermain, baik atau buruk. Saya selalu memberikan segalanya. Tapi ada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting dari apa pun."
“Klub ingin saya pergi, itu tertanam di kepala saya. Saya sampaikan ke para direktur, tapi saya rasa mereka tidak punya nyali mengambil keputusan itu karena manajer menginginkan saya. Kalau saya bilang ingin pergi, mereka akan melepas saya."
“Akhir-akhir ini saya merasa berada di atas es yang tipis. Di Inggris, ketika pemain mulai mendekati usia 30, mereka mulai berpikir perlu pembaruan. Seperti perabotan di rumah. Loyalitas tidak lagi dipandang seperti dulu."
“Saya sebenarnya bisa pergi di bursa transfer terakhir. Saya akan mendapat uang jauh lebih besar. Saya hampir pergi setahun lalu—saya tidak akan menyebut ke mana—tapi saya akan memenangkan banyak trofi musim itu. Saya memilih bertahan karena alasan keluarga, dan karena saya benar-benar mencintai klub ini. Pembicaraan dengan manajer juga membuat saya bertahan.”
Keputusan besar menanti Fernandes pada 2026
Fernandes disebut memiliki klausul rilis senilai £57 juta yang akan aktif untuk klub luar Inggris musim panas mendatang.
Meski sang pemain menegaskan tak akan memikirkan masa depannya hingga Piala Dunia 2026 selesai, rekan-rekan setimnya dikabarkan yakin keputusan itu sebenarnya sudah dibuat.
Fernandes baru saja kembali setelah absen tiga laga akibat cedera hamstring. Sepanjang kariernya di MU, ia telah mencatatkan 103 gol dan 94 assist—dengan kontribusi lima gol dan delapan assist musim ini. Jika benar-benar pergi pada 2026, kepergiannya akan menjadi kehilangan besar bagi Setan Merah.
