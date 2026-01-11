Bruno Fernandes Kemungkinan Besar TINGGALKAN Manchester United

Keinginan Fernandes untuk hengkang juga diyakini berkaitan dengan sikap Man United yang siap melepasnya musim panas lalu. Situasi disebut-sebut sangat melukai perasaannya.

Dalam wawancara dengan Canal 11 di Portugal yang diterbitkan Desember kemarin, Fernandes berkata: “Dari sisi klub, rasanya seperti, ‘kalau Anda pergi, itu bukan masalah besar bagi kami’. Itu sedikit menyakitkan."

“Lebih dari menyakitkan, itu membuat saya sedih karena tak ada yang bisa dikritik dari saya. Saya selalu tersedia, selalu bermain, baik atau buruk. Saya selalu memberikan segalanya. Tapi ada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting dari apa pun."

“Klub ingin saya pergi, itu tertanam di kepala saya. Saya sampaikan ke para direktur, tapi saya rasa mereka tidak punya nyali mengambil keputusan itu karena manajer menginginkan saya. Kalau saya bilang ingin pergi, mereka akan melepas saya."

“Akhir-akhir ini saya merasa berada di atas es yang tipis. Di Inggris, ketika pemain mulai mendekati usia 30, mereka mulai berpikir perlu pembaruan. Seperti perabotan di rumah. Loyalitas tidak lagi dipandang seperti dulu."

“Saya sebenarnya bisa pergi di bursa transfer terakhir. Saya akan mendapat uang jauh lebih besar. Saya hampir pergi setahun lalu—saya tidak akan menyebut ke mana—tapi saya akan memenangkan banyak trofi musim itu. Saya memilih bertahan karena alasan keluarga, dan karena saya benar-benar mencintai klub ini. Pembicaraan dengan manajer juga membuat saya bertahan.”