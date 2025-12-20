"DUA KALI Lho Saya Bisa Pergi!" - Bruno Fernandes Akui Kariernya Di Manchester United Tak Sesuai Keinginan

Fernandes menjelaskan bahwa keyakinannya pada ambisi Manchester United menjadi faktor penentu di balik keputusannya bertahan, meski mendapat peluang untuk hengkang.

Dalam wawancara bersama Rio Ferdinand Presents, ia berkata: “Jelas, ketika saya berbicara soal pergi dan memenangkan trofi, saya bertahan di sini karena saya percaya saya masih bisa memenangkan trofi di sini. Saya tidak akan bertahan jika klub tidak mengatakan kepada saya bahwa target kami tetap setinggi mungkin, kembali memenangkan trofi, kembali menjadi klub seperti dulu.

“Karena kalau itu bukan targetnya, maka ya, saya tidak akan bertahan. Tapi karena saya tahu tujuan klub ini adalah kembali ke tempat yang mereka inginkan, dan tempat yang saya inginkan untuk klub ini. Itulah alasan saya datang sejak awal. Jadi, jika saya bisa membantu membawa klub kembali ke sana, itu saja yang ingin saya lakukan.”

Ia juga menegaskan bahwa loyalitas memainkan peran besar, terutama di masa-masa tersulit ketika tawaran dari luar datang menggoda: “Ketika saya datang ke klub ini, selain karena saya mencintai berada di sini dan mencintai klub ini, loyalitas saya teruji di periode-periode paling sulit. Dua kali lho saya bisa pergi. Klub berkata, ‘Tidak, kami membutuhkanmu.’ Dan saya menjawab, ‘Oke, kalian sudah memberi saya sesuatu. Sekarang saya akan memberi kalian sesuatu.’”