Bruno Fernandes Akhirnya Ambil Keputusan, Tinggalkan Manchester United? Muncul Klausul Rilis Senilai £57 Juta
Kapan kontrak Fernandes di Manchester United habis?
Laporan terbaru menyebut Bruno Fernandes kembali menimbang pilihannya setelah melihat rekan senegaranya, Ruben Amorim, dipecat dari kursi manajer Manchester United. Setelah sempat ditangani Darren Fletcher sebagai karteker, kini tongkat komando sementara The RedDevils berada di tangan Michael Carrick.
Man United berencana menunjuk manajer permanen pada musim panas nanti. BBC Sport mengklaim pada saat itulah Fernandes akan memutuskan masa depannya di Old Trafford. Saat ini, pemain berusia 31 tahun tersebut masih terikat kontrak hingga 2027 dan telah enam musim membela Setan Merah, dengan catatan 310 penampilan dan 103 gol.
Kapan Fernandes mengambil keputusan?
Sebagai kapten tim dan figur sentral di lapangan, Fernandes tetap menjadi tumpuan utama Man United di tengah performa tim yang naik-turun dalam beberapa musim terakhir. BBC Sport menyebut bahwa sang kapten “masih berkomitmen pada klub”.
Fernandes sendiri berkali-kali menegaskan bahwa ia akan mengevaluasi masa depannya setelah selesai mengikuti Piala Dunia 2026 bersama Portugal pada musim panas nanti.
Fernandes sakit hati mau dijual Manchester United
Fernandes baru-baru ini mengungkap bahwa Man United sempat mencoba melepasnya pada musim panas 2025, menyusul tawaran besar dari Al-Hilal. Kepada Canal 11, ia mengaku merasa tersakiti.
“Dari pihak klub, yang saya tangkap seperti, ‘kalau Anda pergi, itu bukan masalah besar buat kami.’ Itu sedikit menyakitkan,” ujar Fernandes.
“Lebih dari sekadar sakit, itu membuat saya sedih karena saya pemain yang tak bisa dikritik. Saya selalu tersedia, selalu bermain, entah bagus atau buruk, dan selalu memberikan segalanya. Lalu Anda melihat sekitar, banyak pemain lain yang tidak menghargai klub sebesar itu dan tak membela klub seteguh itu… itu membuat saya sedih.”
"Saya bisa saja pergi seperti banyak orang lakukan dan berkata, 'Saya ingin pergi, saya tidak ingin berlatih, saya hanya ingin pergi, saya ditawari gaji yang lebih besar.' Tetapi saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah merasa dalam posisi untuk melakukannya, karena saya merasa empati dan kasih sayang yang saya miliki untuk klub adalah sama."
"Tapi sampai pada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting daripada segalanya. Klub ingin saya pergi, saya ingat-ingat betul itu di kepala saya. Saya katakan itu kepada para direktur, tetapi saya pikir mereka tidak berani untuk membuat keputusan itu, karena manajer menginginkan saya. Jika saya mengatakan saya ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi."
Siapa pengganti Fernandes di Manchester United?
Dengan adanya kemungkinan Man United kembali mencoba menguangkan Fernandes selagi nilainya masih tinggi, Setan Merah pun mulai menjajaki opsi pengganti di lini tengah. Apalagi, Casemiro juga diperkirakan akan hengkang seiring akhir kontraknya.
Menurut The Su, Man United semakin percaya diri bisa merekrut gelandang Brighton, Carlos Baleba, pada bursa transfer musim panas. Bintang Kamerun berusia 22 tahun itu sudah lama masuk radar perekrutan MU.
Ketertarikan tersebut nampaknya mulai memengaruhi performa Baleba yang sedikit menurun di musim 2025/26. Kondisi ini berpotensi membuat Brighton terbuka pada negosiasi penjualan, meski sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028.
Namun Baleba bukan satu-satunya opsi. Laporan yang sama menyebut bahwa Man United memantau Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), serta Alex Scott (Bournemouth) sebagai alternatif yang siap dikejar pada musim panas nanti.
