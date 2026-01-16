Fernandes baru-baru ini mengungkap bahwa Man United sempat mencoba melepasnya pada musim panas 2025, menyusul tawaran besar dari Al-Hilal. Kepada Canal 11, ia mengaku merasa tersakiti.

“Dari pihak klub, yang saya tangkap seperti, ‘kalau Anda pergi, itu bukan masalah besar buat kami.’ Itu sedikit menyakitkan,” ujar Fernandes.

“Lebih dari sekadar sakit, itu membuat saya sedih karena saya pemain yang tak bisa dikritik. Saya selalu tersedia, selalu bermain, entah bagus atau buruk, dan selalu memberikan segalanya. Lalu Anda melihat sekitar, banyak pemain lain yang tidak menghargai klub sebesar itu dan tak membela klub seteguh itu… itu membuat saya sedih.”

"Saya bisa saja pergi seperti banyak orang lakukan dan berkata, 'Saya ingin pergi, saya tidak ingin berlatih, saya hanya ingin pergi, saya ditawari gaji yang lebih besar.' Tetapi saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah merasa dalam posisi untuk melakukannya, karena saya merasa empati dan kasih sayang yang saya miliki untuk klub adalah sama."

"Tapi sampai pada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting daripada segalanya. Klub ingin saya pergi, saya ingat-ingat betul itu di kepala saya. Saya katakan itu kepada para direktur, tetapi saya pikir mereka tidak berani untuk membuat keputusan itu, karena manajer menginginkan saya. Jika saya mengatakan saya ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi."