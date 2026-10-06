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Bruno Fernandes Manchester United 2026-27Getty
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bruno Fernandes ke Atletico Madrid? Target 'impian' Diego Simeone muncul sebagai peluang transfer mengejutkan pada 2027

Transfers
B. Fernandes
Atletico Madrid
Manchester United
LaLiga
Premier League
D. Simeone

Atletico Madrid dikabarkan tengah merencanakan langkah ambisius untuk merekrut kapten Manchester United Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas mendatang. Diego Simeone sudah lama mengagumi gelandang Portugal itu, tetapi untuk mengamankan tanda tangannya mereka harus menyingkirkan persaingan ketat dan memenuhi tuntutan finansial yang ketat.

  • Target transfer yang ambisius

    Atletico menolak cepat berpuas diri saat mereka berupaya membangun skuad yang mampu mendominasi sepakbola Eropa. Menurut CaughtOffside, klub Spanyol itu sedang menyiapkan langkah ambisius untuk mendatangkan kapten United, Fernandes, menjelang bursa transfer musim panas berikutnya.

    Fernandes, yang kontraknya saat ini di Old Trafford berlaku hingga 2027, muncul sebagai target utama klub La Liga tersebut. Mengamankan jasa playmaker berusia 32 tahun itu akan menjadi pernyataan niat yang sangat besar bagi Atletico saat mereka berusaha bertransformasi dari penantang abadi menjadi pemenang yang terjamin di panggung terbesar.

  • BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

    Mimpi jangka panjang Simeone

    Ketertarikan dari ibu kota Spanyol itu jauh dari perkembangan yang mendadak. Kekaguman Atletico terhadap Fernandes sudah berlangsung sejak 2017, ketika ia sedang bersinar bersama Sporting CP. Kedua klub bertemu di Liga Europa, dan pada duel inilah Simeone terpikat oleh kemampuan unik bintang Portugal tersebut.

    Rasa hormat mendalam Simeone terhadap gelandang itu terlihat sangat jelas ketika ia ditanya pemain Sporting mana yang akan ia pilih untuk ditambahkan ke dalam skuadnya sendiri.

    "Jika saya bisa merekrut hanya satu pemain dari sepakbola Eropa, itu adalah Bruno Fernandes," ujar pelatih asal Argentina itu saat itu.

  • Spesialis pemain bebas transfer

    Meski Manchester United pada akhirnya memenangi persaingan untuk mendapatkan Fernandes dengan membayar biaya awal €50 juta, angka yang saat itu jelas tak mampu disamai Atletico, klub Spanyol itu yakin kini mereka memiliki celah peluang.

    Menurut Mundo Deportivo, Direktur Sepakbola Profesional Atletico, Mateu Alemany, telah membangun reputasi kuat sebagai spesialis dalam mengamankan pemain-pemain papan atas yang kontraknya mendekati akhir. Setelah sebelumnya sukses mendatangkan nama-nama seperti Ilkay Gundogan, Memphis Depay, dan Pierre-Emerick Aubameyang dengan persyaratan yang menguntungkan, Alemany terus memantau situasi Fernandes di Manchester.

    Namun, mereka akan menghadapi hambatan besar. Atletico sebelumnya gagal mendapatkan Ferran Torres ketika Paris Saint-Germain menawarkan paket finansial yang lebih menguntungkan, membuktikan bahwa beroperasi di pasar transfer yang sangat kompetitif penuh dengan risiko.

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    Pertarungan finansial yang kompleks

    Meski mendapat minat besar dari Spanyol, United tidak berniat membiarkan kapten mereka pergi tanpa perlawanan. Klub Premier League itu menganggap Fernandes tak tergantikan dan sedang aktif mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang.

    Kendala utama tetap soal finansial, dengan laporan yang menyebut gelandang itu meminta gaji sekitar €13 juta bersih per musim. Jika United gagal memenuhi tuntutan tersebut, kepergiannya akan menjadi semakin mungkin, dan Atletico Madrid bukan satu-satunya klub yang siap menunggu kesempatan.

    Raksasa Eropa seperti Juventus, AC Milan, dan Galatasaray semuanya memantau situasi ini dengan saksama. Selain itu, tawaran menggiurkan dari Arab Saudi diperkirakan akan datang, yang berarti Atletico harus bersiap menghadapi perang penawaran sengit jika mereka ingin mewujudkan impian Simeone menjadi kenyataan.

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