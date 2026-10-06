Bruno Fernandes ke Atletico Madrid? Target 'impian' Diego Simeone muncul sebagai peluang transfer mengejutkan pada 2027

Ketertarikan dari ibu kota Spanyol itu jauh dari perkembangan yang mendadak. Kekaguman Atletico terhadap Fernandes sudah berlangsung sejak 2017, ketika ia sedang bersinar bersama Sporting CP. Kedua klub bertemu di Liga Europa, dan pada duel inilah Simeone terpikat oleh kemampuan unik bintang Portugal tersebut.

Rasa hormat mendalam Simeone terhadap gelandang itu terlihat sangat jelas ketika ia ditanya pemain Sporting mana yang akan ia pilih untuk ditambahkan ke dalam skuadnya sendiri.

"Jika saya bisa merekrut hanya satu pemain dari sepakbola Eropa, itu adalah Bruno Fernandes," ujar pelatih asal Argentina itu saat itu.