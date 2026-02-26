Getty
Bruno Fernandes BUKAN legenda Manchester United! 'Tak terbayangkan' Kapten Red Devils mengatakan satu hal yang dia butuhkan untuk mengukuhkan warisan di Old Trafford
Rekor Fernandes di Manchester United sungguh mengesankan.
Fernandes mengungkapkan bahwa Manchester United bersedia menjualnya pada musim panas 2025, dengan minat dari Liga Pro Saudi yang ditunjukkan. Ia merasa "sakit hati" setelah mengetahui bahwa tawaran-tawaran tersebut didengar, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai.
Musim 2025-26 berjalan produktif, dengan enam gol dan 12 assist yang dicatat, dan sejarah di Old Trafford pun terukir ulang. Fernandes telah memberikan lebih banyak peluang bagi rekan setimnya daripada yang pernah dilakukan oleh legenda United, Paul Scholes, di Premier League.
Fernandes telah mencetak lebih banyak gol dari titik penalti daripada pencetak gol terbanyak sepanjang masa Wayne Rooney, dan telah melampaui 300 penampilan untuk klub di semua kompetisi - setelah bergabung dari Sporting pada Januari 2020.
Apakah Fernandes akan dikenang sebagai legenda Manchester United?
Pertanyaan sering diajukan tentang di mana United akan berada tanpa Fernandes, mengingat perannya yang krusial bagi tim selama enam tahun, namun ia hanya membantu mereka meraih dua trofi besar—gelar Liga Cup pada 2023 dan kemenangan Piala FA pada 2024.
Para pemain terbaik yang pernah bermain di 'Theatre of Dreams' memiliki riwayat karier yang jauh lebih gemilang daripada itu, yang pada akhirnya mungkin merugikan Fernandes dalam upaya untuk mendapatkan tempat di antara legenda abadi.
Ketika ditanya apakah Fernandes akan diingat sebagai legenda United, mantan sayap Red Devils Sharpe - berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir dia akan selalu diingat sebagai pemain hebat di United. Bagian trofi kemenangan adalah bagian yang hilang.
“Jika Anda mulai memilih tim terbaik sepanjang masa Manchester United, apakah dia akan masuk karena dia belum banyak memenangkan trofi? Tapi gol yang dia ciptakan, gol yang dia cetak, dan pertandingan yang dia menangkan sendirian tidak ternilai harganya. Seorang pemain yang luar biasa untuk klub, tapi hanya kurang dalam jumlah trofi.”
Apakah Manchester United mampu melepas kapten Fernandes?
Fernandes diperkirakan akan kembali menjadi bahan pembicaraan transfer musim panas ini, dengan kontraknya - yang termasuk opsi perpanjangan 12 bulan - akan berakhir pada 2027. United mungkin akan membuka diri terhadap tawaran untuk pemain yang akan berusia 32 tahun pada September.
Mantan bek Manchester United, Wes Brown, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah United bisa melepas Fernandes: “Terlepas dari apa yang terjadi dengan Bruno, saya tahu dia benar-benar ingin tetap di sini. Namun, jika tawaran yang tidak masuk akal datang, apa yang bisa dilakukan?
“Dia sudah mencapai usia di mana dia masih ingin menjadi bagian dari tim, tapi kamu tidak bisa mengabaikan segalanya karena dunia tidak bekerja seperti itu. Saya tidak berpikir ada yang akan mengambilnya secara pribadi jika itu terjadi. Dia sudah melakukan segala yang dia bisa untuk membantu tim.
“Pada suatu saat, hal itu akan sampai pada titik kritis jika ada yang datang - mungkin berbicara tentang Saudi dengan uang itu. Jika itu terjadi lagi, apa pun yang terjadi, kamu tidak bisa menyalahkan Bruno. Kamu harus menerima bahwa dia telah melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan kemudian melanjutkan lagi.”
Apakah Fernandes akan tetap bermain di Liga Champions?
Kualifikasi Liga Champions dapat membantu meyakinkan Fernandes untuk tetap bertahan di lingkungan saat ini setidaknya selama satu tahun lagi, dengan United kembali bersaing untuk finis di empat besar di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick.
Fernandes telah memimpin dari depan dalam perannya sebagai kapten selama enam pertandingan tanpa kekalahan yang menghasilkan lima kemenangan. Setelah musim domestik berakhir, pemain internasional Portugal ini akan berangkat - bersama mantan rekan setimnya di Old Trafford, Cristiano Ronaldo - untuk tugas Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.
