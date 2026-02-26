Bruno Fernandes BUKAN legenda Manchester United! 'Tak terbayangkan' Kapten Red Devils mengatakan satu hal yang dia butuhkan untuk mengukuhkan warisan di Old Trafford

Fernandes diperkirakan akan kembali menjadi bahan pembicaraan transfer musim panas ini, dengan kontraknya - yang termasuk opsi perpanjangan 12 bulan - akan berakhir pada 2027. United mungkin akan membuka diri terhadap tawaran untuk pemain yang akan berusia 32 tahun pada September.

Mantan bek Manchester United, Wes Brown, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah United bisa melepas Fernandes: “Terlepas dari apa yang terjadi dengan Bruno, saya tahu dia benar-benar ingin tetap di sini. Namun, jika tawaran yang tidak masuk akal datang, apa yang bisa dilakukan?

“Dia sudah mencapai usia di mana dia masih ingin menjadi bagian dari tim, tapi kamu tidak bisa mengabaikan segalanya karena dunia tidak bekerja seperti itu. Saya tidak berpikir ada yang akan mengambilnya secara pribadi jika itu terjadi. Dia sudah melakukan segala yang dia bisa untuk membantu tim.

“Pada suatu saat, hal itu akan sampai pada titik kritis jika ada yang datang - mungkin berbicara tentang Saudi dengan uang itu. Jika itu terjadi lagi, apa pun yang terjadi, kamu tidak bisa menyalahkan Bruno. Kamu harus menerima bahwa dia telah melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan kemudian melanjutkan lagi.”