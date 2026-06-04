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Brighton dan Everton membidik mantan gelandang Chelsea setelah penampilan gemilangnya di Serie A
Minat klub-klub Liga Premier terhadap Casadei kembali muncul
Casadei kembali menjadi incaran utama klub-klub Inggris berkat perkembangan impresifnya di Italia. Gelandang berusia 23 tahun ini telah menarik perhatian Everton dan Brighton, menurut Tuttosport, yang terus memantau perkembangannya dengan cermat setelah serangkaian penampilan dominan bersama Torino. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat kembali ke tanah airnya membuktikan bahwa bakat yang ditunjukkannya selama karier juniornya tetap terjaga dengan baik.
Minat dari The Toffees dan The Seagulls berasal dari performa konsisten Casadei di salah satu liga paling menuntut secara taktis di Eropa. Setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi Chelsea dan dipinjamkan ke Leicester City, gelandang ini tidak asing dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris. Laporan menunjukkan bahwa Everton dan Brighton memantau dengan cermat perkembangan sang pemain saat mereka berupaya memperkuat lini tengah masing-masing pada bursa transfer mendatang.
- Getty Images Sport
Gelandang itu menjalani musim yang gemilang di Turin
Sejak bergabung dengan Torino dari Chelsea dalam kesepakatan senilai sekitar €13 juta pada Februari lalu, Casadei telah membuktikan dirinya sebagai pemain inti yang tak tergantikan. Ia tampil gemilang di bawah tekanan Serie A, memberikan kontribusi signifikan bagi skema taktis Granata. Statistiknya mencerminkan perkembangan seorang gelandang yang semakin matang, dengan 33 penampilan dan menyumbang enam gol dari lini tengah.
Manajernya dengan cepat memuji dampaknya, menyoroti kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan. Roberto D'Aversa baru-baru ini menyatakan, "Casadei bisa mengubah keseimbangan, seperti [Giovanni] Simeone yang hanya dimiliki sedikit orang," menyoroti profil unik sang pemain dalam skuad saat ini.
Sikap tegas Torino terkait penjualan
Meskipun desas-desus dari Inggris semakin kencang, Torino tidak terburu-buru untuk melepas aset berharga mereka. Setelah berinvestasi besar-besaran pada pemain tersebut lebih dari setahun yang lalu, klub ini memandang pemain timnas Italia U-21 tersebut sebagai pilar utama dalam proyek teknis jangka panjang mereka. Saat ini, mereka enggan mempertimbangkan negosiasi apa pun kecuali jika diajukan tawaran yang dianggap terlalu menggiurkan untuk ditolak.
Idealnya, Torino lebih memilih untuk terus mengembangkan sang pemain di Turin guna meningkatkan nilai pasarnya. Oleh karena itu, mereka hanya akan mempertimbangkan transfer jika menerima tawaran yang sangat signifikan untuk gelandang tersebut, yang berpotensi menuntut biaya transfer jauh melebihi apa yang mereka bayarkan kepada Chelsea.
- Getty Images Sport
Pandangan Casadei mengenai kembalinya
Bagi sang pemain sendiri, situasinya masih stabil untuk saat ini. Casadei diketahui mengalami masa-masa sulit selama bulan-bulan terakhirnya di Stamford Bridge, di mana ia kesulitan menembus skuad tim utama yang terlalu padat. Kepindahannya ke Torino dipandang sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan dirinya dan mendapatkan jaminan waktu bermain, sebuah tujuan yang telah berhasil ia raih. Setelah mencetak gol dalam derby melawan Juventus, ia mengakui: "Saya mulai menemukan ritme permainan seiring berjalannya waktu," menunjukkan kenyamanannya yang semakin meningkat dalam pertandingan-pertandingan krusial.
Meskipun daya tarik Liga Premier tetap kuat bagi banyak pemain muda Italia, Casadei tampaknya puas dengan perjalanannya saat ini di Serie A. Ia dilaporkan sangat senang kembali ke negara asalnya tahun lalu setelah masa-masa yang melelahkan di London. Apakah Brighton atau Everton dapat meyakinkannya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba kembali di Liga Premier masih harus dilihat, namun persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya jelas semakin memanas.