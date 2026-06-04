Brighton dan Everton membidik mantan gelandang Chelsea setelah penampilan gemilangnya di Serie A

Casadei kembali menjadi incaran utama klub-klub Inggris berkat perkembangan impresifnya di Italia. Gelandang berusia 23 tahun ini telah menarik perhatian Everton dan Brighton, menurut Tuttosport, yang terus memantau perkembangannya dengan cermat setelah serangkaian penampilan dominan bersama Torino. Kemampuannya beradaptasi dengan cepat kembali ke tanah airnya membuktikan bahwa bakat yang ditunjukkannya selama karier juniornya tetap terjaga dengan baik.

Minat dari The Toffees dan The Seagulls berasal dari performa konsisten Casadei di salah satu liga paling menuntut secara taktis di Eropa. Setelah sebelumnya menghabiskan waktu di akademi Chelsea dan dipinjamkan ke Leicester City, gelandang ini tidak asing dengan tuntutan fisik sepak bola Inggris. Laporan menunjukkan bahwa Everton dan Brighton memantau dengan cermat perkembangan sang pemain saat mereka berupaya memperkuat lini tengah masing-masing pada bursa transfer mendatang.