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Brian Riemer membahas masa depan Christian Eriksen dan kemunduran cedera Kasper Dolberg
Riemer angkat bicara soal situasi Eriksen di tengah krisis skuad Denmark
Pelatih kepala Denmark Brian Riemer membahas situasi yang sedang berlangsung terkait Christian Eriksen menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Norwegia pada Kamis. Berbicara kepada Viaplay, Riemer menanggapi komentar publik yang disampaikan pelatih Wolfsburg Tobias Strobl, yang menyarankan agar Eriksen mempertimbangkan pensiun setelah kolaps saat melawan Ukraina pada Juni.
Eriksen melanjutkan rehabilitasinya jauh dari skuad nasional.
Riemer dengan tegas menolak memberikan nasihat pribadi soal keputusan karier pribadi Eriksen, sambil tetap menunjukkan respek penuh kepada sang playmaker.
Manajer menolak berkomentar soal saran pensiun Eriksen
Menanggapi komentar Strobl, Riemer menegaskan bahwa ia tidak akan berspekulasi secara terbuka soal masa depan pribadi Eriksen. Pelatih asal Denmark itu kembali menekankan bahwa Eriksen tetap merupakan pesepakbola yang sangat bertalenta, seraya menyebut bahwa pengumuman resmi apa pun terkait arah kariernya akan datang langsung dari sang pemain.
Riemer menekankan bahwa perannya semata-mata adalah menilai Eriksen sebagai pesepakbola setelah sang pemain menjelaskan masa depannya.
"Dia bisa mengatakan itu, tetapi bukan begitu cara saya ingin menyampaikan diri," kata Riemer. "Saya rasa bukan tempat Brian Riemer untuk memiliki pendapat apa pun tentang apa yang seharusnya Christian Eriksen lakukan pada level kemanusiaan. Pada suatu titik saya berharap akan ada pengumuman tentang apa yang Christian inginkan."
Dolberg mengalami kecelakaan saat sendirian ketika 160 caps internasional lenyap
Menambah rumit masalah seleksi Denmark, penyerang Kasper Dolberg dipastikan absen dalam empat pertandingan mendatang akibat cedera aneh yang dialaminya di tempat latihan. Riemer mengonfirmasi bahwa Dolberg salah tumpuan dalam insiden tunggal, menyusul Alexander Bah dan Andreas Christensen yang juga menepi.
Menurut media Denmark, Bold, Riemer menyesalkan hilangnya pengalaman senilai 160 caps internasional jelang jeda internasional.
"Kasper salah tumpuan saat latihan. Itu insiden tunggal," jelas Riemer. "Dalam situasi itu, kami semua sadar bahwa dia tidak bisa melanjutkan latihan dan tidak akan siap. Saya sangat kecewa karena sekarang kami harus bermain tanpa dirinya."
Denmark mencari solusi jelang duel di Oslo
Meski tanpa pemain-pemain kunci seperti Eriksen, Dolberg, Christensen, dan Kasper Schmeichel, Riemer tetap fokus mencari solusi taktis. Denmark memanggil talenta-talenta muda Lucas Hogsberg, Anton Gaaei, dan Mohamed Daramy untuk memperkuat skuad jelang laga pembuka Grup 4 Liga A mereka di Oslo.
Denmark berupaya mengatasi kendala cedera yang mereka alami dan mempertahankan catatan historis mereka yang kuat atas Norwegia.
Tim asuhan Riemer bersiap menghadapi Norwegia sebelum menjamu Wales akhir bulan ini.
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