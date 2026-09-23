Pelatih kepala Denmark Brian Riemer membahas situasi yang sedang berlangsung terkait Christian Eriksen menjelang laga pembuka UEFA Nations League melawan Norwegia pada Kamis. Berbicara kepada Viaplay, Riemer menanggapi komentar publik yang disampaikan pelatih Wolfsburg Tobias Strobl, yang menyarankan agar Eriksen mempertimbangkan pensiun setelah kolaps saat melawan Ukraina pada Juni.

Eriksen melanjutkan rehabilitasinya jauh dari skuad nasional.

Riemer dengan tegas menolak memberikan nasihat pribadi soal keputusan karier pribadi Eriksen, sambil tetap menunjukkan respek penuh kepada sang playmaker.



