Penyerang Sunderland Brian Brobbey menjalani pekan yang berkesan setelah mencetak hat-trick sensasional ke gawang Manchester City di Stadion Etihad. Meski Sunderland kalah 5-3, striker berusia 24 tahun itu mendapatkan nilai langka 10/10 dari BBC berkat penampilan sensasionalnya.

Brobbey beradaptasi dengan mulus dengan sepak bola Inggris sejak hengkang dari Ajax, melanjutkan reputasi impresifnya di level internasional.

Penyerang itu bergabung dengan tim nasional Belanda di Zeist dengan kepercayaan diri tinggi menjelang jeda internasional.



