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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Brian Brobbey memuji analisis video setelah hat-trick melawan Manchester City dan pemanggilan ke timnas Belanda

Netherlands
B. Brobbey
Netherlands vs Germany
Germany
UEFA Nations League A
Serbia vs Netherlands
Serbia
Greece vs Netherlands
Greece
Netherlands vs Serbia

Striker Sunderland Brian Brobbey mengenang hat-trick berkesannya ke gawang Manchester City setelah mendapat nilai 10/10 yang langka. Penyerang 24 tahun itu kini bertekad memantapkan dirinya sebagai nomor sembilan utama Belanda di bawah manajer baru Xavi Hernandez.

  • Brobbey mencapai performa terbaik dengan trigol untuk Sunderland melawan Manchester City

    Penyerang Sunderland Brian Brobbey menjalani pekan yang berkesan setelah mencetak hat-trick sensasional ke gawang Manchester City di Stadion Etihad. Meski Sunderland kalah 5-3, striker berusia 24 tahun itu mendapatkan nilai langka 10/10 dari BBC berkat penampilan sensasionalnya.

    Brobbey beradaptasi dengan mulus dengan sepak bola Inggris sejak hengkang dari Ajax, melanjutkan reputasi impresifnya di level internasional.

    Penyerang itu bergabung dengan tim nasional Belanda di Zeist dengan kepercayaan diri tinggi menjelang jeda internasional.


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  • imago-sport-1083633651.jpgDeFodi Images

    Penyerang tersenyum soal rating pertandingan dan membeberkan kerja lewat video

    Merefleksikan rating pertandingannya dalam wawancara dengan ESPN, Brobbey mengakui bahwa ia jarang mendapat nilai sempurna sepanjang kariernya. Penyerang internasional Belanda itu mengaitkan peningkatan tajamnya dengan analisis video individu yang ketat bersama pelatih performa pribadinya, Patrick Woerst.

    Ia menegaskan bahwa mempelajari rekaman pertandingan memungkinkannya bermain lebih cerdas, mengoptimalkan posisinya, dan menghemat energi di lapangan.

    "Di sekolah? Sepertinya tidak," canda Brobbey mengenai nilainya 10/10. "Ini yang pertama yang pernah saya dapatkan. Saya selalu mencoba berkembang. Menonton rekaman untuk melihat apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik, hal-hal seperti itu. Jadi saya hanya mencoba mempertahankannya."

  • Pemindaian tanpa bola jadi kunci untuk mengecoh para bek

    Brobbey menjelaskan bahwa sesi individunya sangat berfokus pada pemindaian lawan sebelum menerima bola. Dengan menilai ruang terbuka lebih dulu, penyerang bertenaga itu menciptakan keuntungan artifisial tanpa hanya mengandalkan duel fisik.

    Bahkan setelah mencetak tiga gol melawan Manchester City, Brobbey menjadwalkan sesi analisis lain dengan Woerst saat bergabung dengan tim nasional.

    "Agar lebih cepat dan lebih cerdas daripada lawan. Saya mulai lebih baik dalam melihat sekeliling saya," kata Brobbey. "Saya lebih tahu di mana bek saya berdiri, dan itu juga membuat segalanya sedikit lebih mudah bagi saya."

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    Peluang emas muncul di bawah manajer baru Xavi

    Performa sensasional Brobbey datang pada momen yang ideal ketika pelatih kepala baru Belanda, Xavi Hernandez, bersiap menghadapi jeda internasional pertamanya. Dengan para pesaing di lini serang seperti Donyell Malen, Memphis Depay, dan Wout Weghorst semuanya absen dari skuad, Brobbey siap menunjukkan bahwa ia layak mendapat tempat.

    Bintang Sunderland itu ingin menerjemahkan momentumnya di Premier League menjadi peran starter untuk Belanda pada Kamis.

    "Saya ada di sini," kata Brobbey sambil tersenyum. "Saya sedang dalam performa bagus, jadi saya berharap bisa menunjukkannya."