Kata-Kata Pertama Brahim Diaz Usai Gagal Penalti Di Final Piala Afrika 2025 - Maroko Pertimbangkan Langkah Hukum Tanggapi Aksi Senegal

Laga puncak yang digelar di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, Senin (19/1) dini hari WIB kemarin itu berlangsung panas sejak menit pertama. Senegal sempat mengira mereka memastikan kemenangan lewat gol Abdoulaye Seck di masa injury time babak kedua, namun wasit Jean-Jacques Ndala menganulirnya tersebut karena dugaan pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Keputusan itu menuai kontroversi, tapi VAR tak bisa menengahi lantaran peluit sudah ditiup sebelum bola melewati garis gawang.

Tak lama berselang, Brahim Diaz memenangkan penalti untuk Maroko gara-gara sebuah pelanggaran yang juga dianggap terlalu ringan oleh kubu Senegal. Kekacauan pun pecah. Pelatih Senegal, Pape Thiaw, memerintahkan para pemainnya meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes, menyebabkan laga tertunda cukup lama. Para pemain Senegal pada akhirnya kembali ke lapangan, dan laga dilanjutkan dengan eksekusi penalti oleh Diaz. Namun tendangan Panenka lemas bintang Real Madrid itu dengan mudah dipeluk mantan kiper Chelsea Edouard Mendy.

Dari sudut pandang Senegal, keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Gol spektakuler Pape Gueye di babak perpanjangan waktu memastikan Singa Teranga keluar sebagai juara Afrika, mengalahkan sang Singa Atlas. Sehari setelah final yang sarat kontroversi itu, Diaz akhirnya angkat bicara.