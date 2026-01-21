"Jangan Lebay, Dia Bukan Pembunuh Bayaran!" - Brahim Diaz Dibela Luis Enrique Usai Bintang Real Madrid Itu Gagal Penalti Panenka Di Final Piala Afrika

Heboh-heboh yang terjadi di final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal, Senin (19/1) kemarin, masih terus menggema. Bintang Real Madrid Brahim Diaz berada di pusaran badai kritik akibat nekat mengeksekusi penalti dengan teknik Panenka di masa injury time. Eksekusi tersebut dengan mudah diamankan kiper Senegal Edouard Mendy, dan akhirnya menjadi titik balik yang menggagalkan ambisi Maroko mengangkat trofi kampiun Afrika di tanah air sendiri, setelah Senegal bertahan dari tekanan dan memastikan kemenangan 1-0 lewat gol Pape Gueye di babak tambahan waktu.

Namun, di tengah banjir kritik yang diarahkan kepada pemain berusia 25 tahun itu, mantan pelatihnya di timnas Spanyol, Luis Enrique, turun tangan untuk memberikan pembelaan. Dalam sebuah konferensi pers, pria yang kini menukangi PSG itu mengakui penalti tersebut memang “aneh” dan “sulit diterima” bagi masyarakat Maroko, tetapi ia menolak keras narasi yang menyerang karakter sang pemain. Ia meminta publik melihat sisi manusiawi sang pemain. Diaz terpaksa menunggu sangat lama sebelum menendang penalti akibat aksi mogok main skuad Singa Teranga, julukan timnas Senegal. Jeda waktu tersebut dinilai menguras mental dan meningkatkan tekanan psikologis.

“Semua orang bisa melihat itu. Tapi ini cuma olahraga, tidak lebih,” ujar Enrique. “Menang atau kalah, tak ada yang akan terjadi. Yang penting adalah nilai yang kita berikan kepada generasi muda. Jangan berlebihan, dia bukan pembunuh bayaran atau pun orang jahat. Kita harus menghargai betapa sulitnya berada di posisi pemain muda dengan tekanan sebesar ini.”