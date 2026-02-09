Boyong Kembali Cristiano Ronaldo? Ini Sikap Manchester United

Meskipun menikmati kontrak termahal sepanjang sejarah sepakbola - dikabarkan senilai hampir £500.000 per hari - Ronaldo merasa frustrasi di Timur Tengah. Ia kecewa dengan cara dana dibagikan di antara tim-tim yang dikendalikan oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF).

CR7 telah absen dalam dua pertandingan Al-Nassr - yang dimenangkan tanpa kehadirannya - dan mendapat kritik karena mencoba mengendalikan terlalu banyak aspek di divisi yang telah ia dominasi sejak melakukan transfer bersejarah pada 2023.

Liga Pro Saudi telah menegaskan kepada Ronaldo bahwa dia tidak akan diizinkan untuk mengendalikan jalannya pertandingan di dalam dan di luar lapangan, dengan Al-Nassr yang mengendalikan urusan perekrutan mereka sendiri. Mereka lah yang harus mencari dana untuk merekrut pemain bintang lainnya.