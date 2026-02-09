Getty
Boyong Kembali Cristiano Ronaldo? Ini Sikap Manchester United
Kenapa Ronaldo Mogok Main Di Al-Nassr?
Meskipun menikmati kontrak termahal sepanjang sejarah sepakbola - dikabarkan senilai hampir £500.000 per hari - Ronaldo merasa frustrasi di Timur Tengah. Ia kecewa dengan cara dana dibagikan di antara tim-tim yang dikendalikan oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF).
CR7 telah absen dalam dua pertandingan Al-Nassr - yang dimenangkan tanpa kehadirannya - dan mendapat kritik karena mencoba mengendalikan terlalu banyak aspek di divisi yang telah ia dominasi sejak melakukan transfer bersejarah pada 2023.
Liga Pro Saudi telah menegaskan kepada Ronaldo bahwa dia tidak akan diizinkan untuk mengendalikan jalannya pertandingan di dalam dan di luar lapangan, dengan Al-Nassr yang mengendalikan urusan perekrutan mereka sendiri. Mereka lah yang harus mencari dana untuk merekrut pemain bintang lainnya.
Berapa Klausul Rilis Ronaldo?
Mungkin Ronaldo akan hengkang pada musim panas 2026, dengan laporan bahwa ada klausul pelepasan senilai £44 juta ($60 juta) dalam kontraknya yang dapat diaktifkan pada jendela transfer berikutnya. Meskipun berada di tahap akhir kariernya yang memecahkan rekor, banyak klub di seluruh dunia masih bersedia berinvestasi pada Ronaldo sebagai entitas olahraga dan komersial.
Menurut Sky Sports, Ronaldo telah "memberikan peringatan kepada Dana Investasi Publik (PIF) dan Liga Pro Saudi tentang niatnya untuk meninggalkan kerajaan jika dia tidak menerima jaminan olahraga yang lebih baik".
Dia masih mendapat dukungan setia dari banyak penggemar di negara Teluk, dengan spanduk bertuliskan angka tujuh ditampilkan mulai menit ketujuh dalam pertandingan yang dia lewatkan. Sky mencatat bahwa "banyak yang masih menganggapnya sebagai GOAT".
Due Bareng Messi Atau Balik Ke United?
Pembicaraan tentang kepergiannya semakin intens. Kembalinya Ronaldo ke klub asalnya, Sporting, telah dibahas, sementara penggemar di seluruh dunia ingin melihatnya bersatu dengan rival abadinya, Lionel Messi, di Inter Miami, sang juara MLS Cup.
Banyak pendukung United juga akan menyambut kembalinya dia ke Old Trafford, meskipun masa baktinya di Inggris berakhir secara dramatis pada November 2022 ketika kontrak bernilai besarnya dibatalkan.
Sky Sports mengklaim bahwa kembalinya Ronaldo ke Manchester secara emosional tidak mungkin terjadi karena “opsi itu tampaknya sudah tertutup rapat”. Mereka juga menyatakan bahwa United “tidak tertarik untuk membawa Ronaldo kembali untuk periode ketiga”.
The Red Devils sedang membangun menuju masa depan yang lebih cerah, dan Ronaldo akan menjadi solusi jangka pendek di usia 41 tahun. Bahkan mereka yang pernah bermain bersamanya di 'Theatre of Dreams' meragukan bahwa kesepakatan dapat terwujud.
Jelang Piala Dunia: Tanda Tanya Destinasi Ronaldo
Mantan bek Manchester United, Wes Brown, mengatakan: “Dia tidak bahagia, tapi apakah Cristiano Ronaldo akan kembali ke Manchester United untuk kali ketiga? Saya akan mengatakan tidak. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Pindah ke MLS? Mungkin. Mungkin dia kembali ke Portugal dan bermain di sana. Saya yakin dia masih akan memiliki banyak pilihan.
“Hal utama adalah dia masih ingin bermain di Piala Dunia, dan kita harus terus bermain dan memastikan dia tetap bugar untuk itu. Melihat Ronaldo mogok adalah kejutan bagi semua orang, tapi saya yakin masalah ini akan terselesaikan. Kita harus menunggu dan melihat ke mana arahnya dari sini.”
Ronaldo mungkin akan menunggu hingga setelah final Piala Dunia musim panas ini sebelum mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya. Dia ingin menghindari gangguan saat mengejar gelar juara dunia yang sulit diraih sebagai kapten timnasnya, tapi rumor transfer tampaknya akan terus beredar hingga ada pernyataan resmi.
