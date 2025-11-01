Getty Images Sport
'Boxing Day' Bubar? Premier League Konfirmasi Hanya Laga Man United Vs Newcastle Pada 26 Desember Setelah Adanya Perubahan Besar Penjadwalan
Man Utd-Newcastle akan menjadi satu-satunya pertandingan pada Boxing Day
Liga Premier telah mengonfirmasi bahwa hanya satu pertandingan di liga utama yang akan dimainkan pada Boxing Day musim ini, yaitu pertandingan United di Old Trafford melawan Newcastle. Keputusan ini merupakan pemutusan dari salah satu tradisi tertua sepak bola Inggris, yang biasanya menampilkan semua 20 klub bermain pada 26 Desember. Sebagai gantinya, tujuh pertandingan akan dimainkan pada 27 Desember, dengan dua pertandingan tersisa dijadwalkan pada 28 Desember.
Perubahan yang tidak biasa ini datang sebagai bagian dari jadwal siaran televisi hari raya liga, yang diumumkan secara resmi pada hari Jumat, 31 Oktober. United melawan Newcastle telah dipilih sebagai satu-satunya pertandingan yang akan disiarkan di Inggris pada 26 Desember, sementara semua pertandingan lainnya dari pekan pertandingan ke-18 akan berlangsung pada akhir pekan berikutnya. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Liga Premier bahwa Boxing Day hanya menampilkan satu pertandingan.
Sebagai bagian dari sejarah, Boxing Day merupakan salah satu tanggal tersibuk dan paling dirayakan dalam kalender sepak bola Inggris, dengan pendukung memenuhi stadion di seluruh negeri sehari setelah Natal. Namun, jadwal terbatas tahun ini berasal dari kewajiban siaran serta struktur unik kalender musim 2025-26, di mana 26 Desember jatuh pada hari Jumat. Kendala penjadwalan dan perjanjian siaran Liga Premier membuat para penggemar menghadapi sore hari yang tidak biasa tenangnya.
Liga Premier menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
“Liga Premier ingin mengakui keadaan yang telah menyebabkan berkurangnya jumlah pertandingan pada Boxing Day musim ini — yang mempengaruhi tradisi penting dalam sepak bola Inggris,” kata liga pada hari Jumat. “Liga dapat memberikan jaminan bahwa musim depan akan ada lebih banyak pertandingan Liga Premier pada Boxing Day, karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu.”
Liga Premier menjelaskan bahwa perubahan tersebut didorong oleh kewajiban kontraktual berdasarkan kesepakatan penyiaran domestiknya. Kesepakatan tersebut mensyaratkan 33 putaran pertandingan akhir pekan, bersama dengan lima putaran tengah pekan, dan dengan tanggal 26 Desember jatuh pada hari Jumat tahun ini, hanya satu pertandingan yang dapat diadakan pada tanggal tersebut. Struktur ini dirancang untuk memastikan keadilan dan mengelola kemacetan jadwal pertandingan selama periode musim dingin yang menuntut.
Pernyataan tersebut juga membahas kompleksitas jadwal yang lebih luas yang telah mempengaruhi rilis jadwal lengkap musim liburan. “Kami memahami pentingnya sepak bola Boxing Day bagi para pendukung,” tambah liga tersebut. “Namun, karena kendala penjadwalan dan koordinasi beberapa kompetisi, termasuk Piala FA dan turnamen Eropa, program berkurang musim ini tidak dapat dihindari.”
Komitmen penyiaran mempengaruhi tradisi lama Boxing Day
Keputusan untuk mengadakan hanya satu pertandingan pada Boxing Day adalah hasil dari badai sempurna tantangan logistik dan komitmen siaran. Ketika jadwal Liga Premier 2025-26 diumumkan pada bulan Juni, semua pertandingan Gameweek 18 awalnya ditetapkan untuk Sabtu, 27 Desember. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan fans dan klub bahwa Boxing Day mungkin kehilangan makna tradisionalnya. Ketakutan tersebut kini terwujud, dengan Manchester United melawan Newcastle berdiri sendiri pada 26 Desember.
Salah satu faktor utama dalam keputusan ini adalah formula penjadwalan ketat dari Liga Premier. Di bawah kesepakatan televisi domestiknya, liga diwajibkan untuk menyediakan 33 putaran akhir pekan dan lima putaran tengah pekan sepanjang musim. Dengan Boxing Day jatuh pada hari Jumat, hanya satu pertandingan yang dapat ditetapkan untuk siaran tanpa melanggar kerangka kerja perjanjian.
Hal yang semakin memperumit adalah perubahan terbaru pada kalender Piala FA. Struktur baru FA, yang diimplementasikan sebelum musim 2024-25, berarti bahwa putaran empat, lima dan perempat final sekarang diadakan secara eksklusif pada akhir pekan tanpa pertandingan Liga Premier. Pergeseran ini semakin memperketat kalender liga teratas, meninggalkan sedikit tanggal fleksibel untuk mengatur ulang pertandingan selama periode musim dingin yang sudah padat.
Di balik layar, klub-klub telah mengungkapkan kekhawatiran tentang bagaimana perubahan ini mempengaruhi perencanaan dan keterlibatan penggemar. Dilaporkan bahwa Manchester United telah mengangkat masalah dengan Liga Premier mengenai waktu pengumuman pertandingan, terutama selama periode perayaan ketika perjalanan dan komitmen keluarga menjadi faktor penting.
Meski ada kekecewaan, Liga Premier telah mengkonfirmasi bahwa sisa sepak bola Inggris akan berjalan seperti biasa. English Football League (EFL), yang mencakup Championship, League One dan League Two, akan mempertahankan program penuh Boxing Day, menjaga bagian yang berharga dari kalender olahraga nasional.
Jadwal Boxing Day akan kembali normal tahun depan
Sementara para penggemar Liga Premier harus puas dengan hanya satu pertandingan pada Boxing Day ini, liga telah berjanji untuk mengembalikan jadwal yang lebih penuh musim depan ketika 26 Desember jatuh pada hari Sabtu. Penjadwalan tersebut akan memungkinkan beberapa pertandingan diadakan pada hari yang sama, sesuai dengan tradisi lama sepak bola Inggris. Sementara itu, pertandingan United-Newcastle diharapkan menarik jumlah penonton televisi yang besar sebagai satu-satunya pertandingan papan atas hari itu.
Melihat ke depan, tantangan penjadwalan Liga Premier yang lebih luas tetap menjadi topik perdebatan. Jumlah pertandingan yang disiarkan televisi terus meningkat — sekarang mencapai 270 per musim dibandingkan 200 di siklus sebelumnya, mencerminkan tuntutan komersial yang meningkat dari sepak bola modern.
Kesepakatan siaran domestik yang baru, yang berjalan hingga 2029, juga memunculkan kembali pertanyaan tentang masa depan "larangan tayang jam 3 sore hari Sabtu" yang telah lama ada. Sementara aturan tersebut tetap berlaku, penghapusannya sedang dibicarakan secara terbuka di kalangan sepak bola. Jika perubahan itu terjadi, hal ini bisa mengubah bagaimana kalender Liga Premier terlihat di masa depan.
