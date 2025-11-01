'Boxing Day' Bubar? Premier League Konfirmasi Hanya Laga Man United Vs Newcastle Pada 26 Desember Setelah Adanya Perubahan Besar Penjadwalan

Liga Premier telah mengonfirmasi bahwa hanya satu pertandingan di liga utama yang akan dimainkan pada Boxing Day musim ini, yaitu pertandingan United di Old Trafford melawan Newcastle. Keputusan ini merupakan pemutusan dari salah satu tradisi tertua sepak bola Inggris, yang biasanya menampilkan semua 20 klub bermain pada 26 Desember. Sebagai gantinya, tujuh pertandingan akan dimainkan pada 27 Desember, dengan dua pertandingan tersisa dijadwalkan pada 28 Desember.

Perubahan yang tidak biasa ini datang sebagai bagian dari jadwal siaran televisi hari raya liga, yang diumumkan secara resmi pada hari Jumat, 31 Oktober. United melawan Newcastle telah dipilih sebagai satu-satunya pertandingan yang akan disiarkan di Inggris pada 26 Desember, sementara semua pertandingan lainnya dari pekan pertandingan ke-18 akan berlangsung pada akhir pekan berikutnya. Ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Liga Premier bahwa Boxing Day hanya menampilkan satu pertandingan.

Sebagai bagian dari sejarah, Boxing Day merupakan salah satu tanggal tersibuk dan paling dirayakan dalam kalender sepak bola Inggris, dengan pendukung memenuhi stadion di seluruh negeri sehari setelah Natal. Namun, jadwal terbatas tahun ini berasal dari kewajiban siaran serta struktur unik kalender musim 2025-26, di mana 26 Desember jatuh pada hari Jumat. Kendala penjadwalan dan perjanjian siaran Liga Premier membuat para penggemar menghadapi sore hari yang tidak biasa tenangnya.