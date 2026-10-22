Di Gregorio 6: Sarung tangannya hanya kotor karena hujan deras. AC Milan sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang.

Hill 7: Malam yang patut disimpan dalam kenangan paling berharga bagi pemain kelahiran 2002 ini. Ia tampil gemilang melawan AC Milan. Sangat baik saat mengirim umpan silang maupun ketika harus menutup jalan Hutchinson.

Diakité 6,5: Menempel ketat Cisse dan tidak memberinya peluang sedikit pun.

Silva 6,5: Memimpin lini pertahanan dengan wibawa dan pemahaman taktik yang tinggi. AC Milan punya alasan kuat untuk lama memantaunya karena bek asal Portugal ini memang berkualitas.

Truffert 7: Melaju kencang di sisi kiri dan memaksa Moreira lebih banyak bertahan. Ia menjadi pembeda bagi Cherries.

Christie 7: Menguasai lini tengah tanpa tandingan, memutus serangan lawan dan merangkai permainan dengan tempo sangat tinggi. Penampilan yang menunjukkan intensitas dan karakter.

Adams 6,5: Menempati posisi di depan lini pertahanan dan menjadi peredam serangan dengan hasil sangat baik. Terlibat dalam insiden penalti kontroversial akibat reaksi gegabah Maignan. (Cook masuk pada menit ke-62)

Tavernier 7: Ia adalah jiwa Bournemouth, pemain yang memberi ritme dan bobot pada gelombang serangan Cherries. Terus bergerak dan selalu menyulitkan pertahanan AC Milan yang tampak mengantuk. Tenang saat mengeksekusi penalti untuk gol 2-0. (Rayan masuk pada menit ke-62)

Kluivert 7: Mengeksekusi penalti pembuka keunggulan dengan sempurna. Pergerakannya ke belakang penjaga langsungnya berulang kali membelah pertahanan AC Milan. (Toth 6 masuk pada menit ke-62: Penampilannya hanya sebentar karena masalah pada otot fleksor (Adli 7 masuk pada menit ke-78: Melepaskan tendangan bebas melengkung yang luar biasa indah untuk gol 3-0)

Gannon-Doak 6: Beberapa aksi menarik, tetapi diselingi periode panjang tanpa banyak kontribusi.

Evanilson 6,5: Pemain Brasil ini bekerja keras dan tampil baik untuk tim, baik sebagai pemantul bola maupun saat menyerang ruang di belakang pertahanan. Ia meninggalkan lapangan dalam kondisi benar-benar kelelahan (Alvaro 6 masuk pada menit ke-65: Bergerak ke seluruh area serangan)





Pelatih Rose 7: Para pemainnya tampil sempurna dan meraih hasil bersejarah yang sepenuhnya layak mereka dapatkan.