Malam di Bournemouth, di London selatan, menjadi malam yang ingin segera dilupakan AC Milan. Kesalahan-kesalahan De Winter di awal laga berujung penalti yang membuat pertandingan berjalan sesuai keinginan tuan rumah. Nilai 5. Lalu Maignan bertindak gegabah dengan menghantam Adams: kartu merah dan penalti untuk lawan. Nilai 4.AC Milan menelan kekalahan kedua dalam tiga pertandingan Liga Europa yang telah dijalani, dengan skor akhir 3-0 yang sangat telak.
Bournemouth-Milan, nilai pemain versi CM: Maignan bertindak nekat, nilai 4. De Winter kewalahan, Loftus-Cheek seperti tak terlihat
Rapor Bornemouth
Di Gregorio 6: Sarung tangannya hanya kotor karena hujan deras. AC Milan sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang.
Hill 7: Malam yang patut disimpan dalam kenangan paling berharga bagi pemain kelahiran 2002 ini. Ia tampil gemilang melawan AC Milan. Sangat baik saat mengirim umpan silang maupun ketika harus menutup jalan Hutchinson.
Diakité 6,5: Menempel ketat Cisse dan tidak memberinya peluang sedikit pun.
Silva 6,5: Memimpin lini pertahanan dengan wibawa dan pemahaman taktik yang tinggi. AC Milan punya alasan kuat untuk lama memantaunya karena bek asal Portugal ini memang berkualitas.
Truffert 7: Melaju kencang di sisi kiri dan memaksa Moreira lebih banyak bertahan. Ia menjadi pembeda bagi Cherries.
Christie 7: Menguasai lini tengah tanpa tandingan, memutus serangan lawan dan merangkai permainan dengan tempo sangat tinggi. Penampilan yang menunjukkan intensitas dan karakter.
Adams 6,5: Menempati posisi di depan lini pertahanan dan menjadi peredam serangan dengan hasil sangat baik. Terlibat dalam insiden penalti kontroversial akibat reaksi gegabah Maignan. (Cook masuk pada menit ke-62)
Tavernier 7: Ia adalah jiwa Bournemouth, pemain yang memberi ritme dan bobot pada gelombang serangan Cherries. Terus bergerak dan selalu menyulitkan pertahanan AC Milan yang tampak mengantuk. Tenang saat mengeksekusi penalti untuk gol 2-0. (Rayan masuk pada menit ke-62)
Kluivert 7: Mengeksekusi penalti pembuka keunggulan dengan sempurna. Pergerakannya ke belakang penjaga langsungnya berulang kali membelah pertahanan AC Milan. (Toth 6 masuk pada menit ke-62: Penampilannya hanya sebentar karena masalah pada otot fleksor (Adli 7 masuk pada menit ke-78: Melepaskan tendangan bebas melengkung yang luar biasa indah untuk gol 3-0)
Gannon-Doak 6: Beberapa aksi menarik, tetapi diselingi periode panjang tanpa banyak kontribusi.
Evanilson 6,5: Pemain Brasil ini bekerja keras dan tampil baik untuk tim, baik sebagai pemantul bola maupun saat menyerang ruang di belakang pertahanan. Ia meninggalkan lapangan dalam kondisi benar-benar kelelahan (Alvaro 6 masuk pada menit ke-65: Bergerak ke seluruh area serangan)
Pelatih Rose 7: Para pemainnya tampil sempurna dan meraih hasil bersejarah yang sepenuhnya layak mereka dapatkan.
Rapor AC Milan
Maignan 4: ia sangat marah kepada rekan-rekannya karena mereka memberi terlalu banyak ruang kepada para penyerang Bournemouth. Ia melampiaskan frustrasinya dengan cara terburuk: memukul Adams dengan tangan, yang membuatnya diganjar kartu merah dan memberi lawan hadiah penalti. Tindakan tak masuk akal dari kapten AC Milan.
Tomori 5: permainan Bournemouth yang melebar berkali-kali menyulitkannya. Ia kesulitan membaca pergerakan tanpa henti para penyerang lawan dan menerima kartu kuning saat menghentikan serangan berbahaya di ruang terbuka. Kewalahan. (sejak menit ke-67 Diawara)
De Winter 4,5: langsung memberikan bola berbahaya kepada Kluivert di kotak penalti, seolah menjadi pertanda buruk. Tiga menit kemudian, pada menit ke-10, ia terlalu melebarkan sikunya dan menghadiahkan penalti kepada lawan. Kewalahan
Pavlovic 5,5: patut dipuji karena berjuang hingga akhir, tetapi tanpa hasil berarti.
Estupinan 5: cuaca Inggris pun tak mampu membangkitkan bek sayap eks Brighton ini. Tampil biasa-biasa saja saat bertahan maupun menyerang. Kartu kuning yang diterimanya meyakinkan Amorim untuk tidak memainkannya lagi setelah jeda. (sejak menit ke-46 babak kedua Bartesaghi 5,5: sedikit lebih baik daripada rekannya, tetapi penampilannya masih jauh dari meyakinkan)
Musah 5: setengah jam pertama yang lesu, ketika ia terus-menerus memberikan bola kepada lawan. Ia membaik pada babak kedua saat pertandingan sudah tak lagi menyisakan harapan bagi AC Milan.
Jashari 5,5: beberapa kali mengalihkan arah permainan dengan baik, tetapi temponya rendah dan ia sama sekali tidak menjadi penyaring di depan lini pertahanan. Ardon kesulitan membuktikan dirinya layak menjadi starter.
Hutchinson 5,5: jelas termasuk yang paling aktif pada awal laga, tetapi digantikan oleh Torriani setelah Maignan menerima kartu merah. (sejak menit ke-32 babak kedua Torriani 5,5: menjalani debutnya di Liga Europa, tak banyak yang bisa dilakukannya untuk menghentikan gol Adli)
Loftus-Cheek 4,5: ketika pertandingan menjadi sulit, pemain Inggris itu menghilang. Ini sudah menjadi pola menyedihkan selama kiprahnya di AC Milan: sempat menunjukkan tanda-tanda berbeda saat menghadapi Salzburg sebelum kembali tampil nyaris tak terlihat. (sejak menit ke-46 babak kedua Rabiot 5,5: jelas lebih mampu menguasai permainan sambil berusaha menularkan mentalitasnya)
Moreira 5: ketika ditempatkan di sisi kanan, seperti malam ini, ia seolah kehilangan kekuatan supernya. Sama sekali tak terlihat dalam permainan; ia fokus menjaga posisi karena mewaspadai Truffert yang tampil penuh inspirasi. (sejak menit ke-75 Comotto tanpa nilai: menjalani debutnya bersama AC Milan)
Cisse 5: terlalu terisolasi di lini depan, ia tidak mendapat bola yang bisa dimainkan.
Pelatih Amorim 5: penampilan buruk, kekalahan yang sangat buruk, dan kartu merah Maignan. Ia tidak mampu membawa perubahan dan menurunkan sebelas pemain dengan pendekatan yang terlalu pasif.
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