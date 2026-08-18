Parkinson secara terbuka mengeluhkan lamanya waktu tambahan yang dimainkan saat timnya bermain imbang dramatis 1-1 di Championship melawan rival asal Wales, Cardiff City. Wrexham tampak benar-benar ditakdirkan meraih kemenangan terkenal pada laga pembuka musim hingga momen-momen akhir pertandingan yang kacau.

Parkinson menegaskan bahwa wasit Andrew Kitchen seharusnya tidak memberikan lebih dari empat menit waktu tambahan. Namun, papan pergantian waktu menunjukkan minimal enam menit, membuat bos Wrexham yang frustrasi itu benar-benar kebingungan di tepi lapangan.

Setelah pelanggaran telat George Dobson di tepi area penalti, dua menit lagi berlalu sebelum Rubin Colwill akhirnya maju. Pemain pengganti Cardiff itu melepaskan tendangan bebas keras melewati pagar hidup Wrexham dan kiper Anthony Patterson untuk mencuri satu poin.