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Bos Wrexham MURKA kepada wasit setelah gol penyeimbang Cardiff yang menghancurkan pada menit ke-98
Patah hati di akhir laga untuk Wrexham
Parkinson secara terbuka mengeluhkan lamanya waktu tambahan yang dimainkan saat timnya bermain imbang dramatis 1-1 di Championship melawan rival asal Wales, Cardiff City. Wrexham tampak benar-benar ditakdirkan meraih kemenangan terkenal pada laga pembuka musim hingga momen-momen akhir pertandingan yang kacau.
Parkinson menegaskan bahwa wasit Andrew Kitchen seharusnya tidak memberikan lebih dari empat menit waktu tambahan. Namun, papan pergantian waktu menunjukkan minimal enam menit, membuat bos Wrexham yang frustrasi itu benar-benar kebingungan di tepi lapangan.
Setelah pelanggaran telat George Dobson di tepi area penalti, dua menit lagi berlalu sebelum Rubin Colwill akhirnya maju. Pemain pengganti Cardiff itu melepaskan tendangan bebas keras melewati pagar hidup Wrexham dan kiper Anthony Patterson untuk mencuri satu poin.
- Getty Images Sport
Parkinson mempertanyakan pengaturan waktu oleh wasit
Gol penyeimbang dramatis di akhir laga itu sangat sulit diterima Wrexham, yang bertahan dengan solid dan nyaman hampir sepanjang pertandingan. Berbicara setelah peluit akhir, Parkinson dengan jelas mengungkapkan kemarahannya terkait waktu tambahan.
"Sejujurnya saya tidak tahu dari mana wasit mendapatkan enam menit itu," kata Parkinson, seperti dikutip oleh ESPN. "Saya pikir itu lebih pantas empat menit. Saya rasa tidak ada cedera di babak kedua, dan saya pikir tugas sudah selesai.
"Tetapi kami punya cukup banyak peluang untuk mengunci pertandingan. Kami seharusnya sudah unggul jauh. Beberapa permainan menyerang kami berada pada level yang sangat tinggi dan dalam banyak hal saya senang dengan penampilan ini, tetapi jelas ketika Anda kebobolan di akhir itu terasa menyakitkan. Jelas mereka terus mengirim bola ke dalam kotak penalti, dan jauh di area pertahanan pada akhir laga kami mampu mengatasinya."
Cardiff rayakan poin vital
Bagi Cardiff, gol penyeimbang di akhir laga terasa seperti kemenangan besar di hadapan pendukung tuan rumah yang bergelora dan penuh tekanan. Manajer Brian Barry-Murphy merayakan gol sensasional Colwill dengan berlari penuh semangat di tepi lapangan, yang kemudian membuatnya menerima kartu kuning.
"Rubin sebenarnya baru berlatih selama dua hari, jadi mungkin saya tidak seharusnya memainkannya sedini yang saya lakukan," jelas Barry-Murphy. "Namun, melihat bagaimana jalannya pertandingan, saya merasa kami membutuhkan sesuatu yang sedikit berbeda.
"Dia sosok profesional yang sempurna, mencintai permainan ini, mencintai klub ini, jadi dia adalah figur yang sangat besar bagi kami di sini, saya tidak bisa menyangkal itu. Dia hanya perlu menemukan ritme dan intensitas dalam latihannya karena dia belum menjalani banyak hari latihan."
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Wrexham kini akan berusaha segera bangkit dari akhir yang mengecewakan ini saat menjalani musim kedua mereka di Championship. Hasil pembuka yang mengecewakan itu menyusul tersingkirnya mereka baru-baru ini di putaran pertama Carabao Cup oleh Middlesbrough. Tim asuhan Parkinson selanjutnya akan menjamu Watford di Racecourse Ground dalam laga Championship pada Sabtu.
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