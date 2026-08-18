Menurut De Telegraaf, pelatih NEC Schreuder memberikan pandangan yang jujur dan tanpa filter soal perubahan terbaru di De Goffert yang terinspirasi dari Liga Champions. Saat klub bersiap untuk kompetisi elite Eropa, penyesuaian stadion yang diperlukan justru membawa beberapa persoalan yang tidak diinginkan bagi staf pelatih.

Schreuder mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya "hoteldebotel" dengan perubahan besar yang dilakukan di kandang klub. Pergeseran logistik yang dibutuhkan untuk memenuhi standar turnamen yang ketat jelas telah mengganggu rutinitas di basis latihan.