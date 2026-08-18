Ziggo Sport
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Bos NEC Dick Schreuder mengungkap realitas "membuat frustrasi" dalam perburuan tiket ke Liga Champions
Reaksi terhadap perubahan stadion
Menurut De Telegraaf, pelatih NEC Schreuder memberikan pandangan yang jujur dan tanpa filter soal perubahan terbaru di De Goffert yang terinspirasi dari Liga Champions. Saat klub bersiap untuk kompetisi elite Eropa, penyesuaian stadion yang diperlukan justru membawa beberapa persoalan yang tidak diinginkan bagi staf pelatih.
Schreuder mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya "hoteldebotel" dengan perubahan besar yang dilakukan di kandang klub. Pergeseran logistik yang dibutuhkan untuk memenuhi standar turnamen yang ketat jelas telah mengganggu rutinitas di basis latihan.
- Goal Sports Images
Frustrasi dengan logistik sehari-hari
Titik kendala yang paling menonjol bagi bos NEC berkaitan dengan akses sehari-hari dan pengaturan parkir di fasilitas tersebut. Schreuder secara jenaka dan terus terang mengakui bahwa renovasi stadion itu membuat hal-hal sederhana seperti memarkir mobilnya menjadi perjuangan setiap hari.
"Hal yang paling penting bagi saya adalah bekerja dengan tenang bersama kelompok ini. Ada atau tidaknya papan di bagian atas stadion yang bertuliskan Liga Champions tidak akan mengubah apa pun soal itu," kata pelatih NEC itu dengan lugas.
Menyeimbangkan ambisi Eropa dan tradisi
Peningkatan ambisius ini mencerminkan kebangkitan luar biasa NEC dan kesiapan mereka untuk bersaing di panggung kontinental paling bergengsi. Namun, mengelola transisi dari kandang tradisional klub Belanda menjadi venue Eropa yang memenuhi ketentuan membutuhkan kesabaran dari semua pihak yang terlibat.
"Kami harus mencapai performa terbaik untuk meraih hasil yang membuat kami tetap dalam persaingan untuk leg kedua. Suporter juga bisa berperan dalam hal itu, jika mereka berdiri mendukung kami dalam jumlah besar," tambah Schreuder, sambil tetap memusatkan fokusnya sepenuhnya pada tantangan yang akan datang.
- Getty Images Sport
Menatap laga-laga Eropa yang akan datang
Dengan formalitas dan penyesuaian stadion yang hampir rampung, perhatian kini sepenuhnya beralih ke pertandingan-pertandingan yang sudah menanti di depan mata. Para pendukung NEC sangat antusias untuk melihat bagaimana tim beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Eropa di tengah tampilan baru De Goffert.
Schreuder dan skuadnya akan mengesampingkan persoalan parkir saat mereka bersiap menguji diri melawan lawan elite di babak play-off Liga Champions UEFA. Leg pertama akan mempertemukan NEC sebagai tuan rumah melawan Bodø/Glimt di Nijmegen pada 19 Agustus 2026, dengan kick-off pukul 21.00 waktu setempat di Goffertstadion, ketika kampanye bersejarah ini menjanjikan malam-malam yang berkesan bagi klub dan basis suporter setianya.
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