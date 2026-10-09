Getty Images Sport
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Bos Bayern Vincent Kompany memuji Michael Olise yang 'kelas dunia' di tengah rumor transfer ke Real Madrid yang kian berembus
Kompany memprediksi Olise akan menjadi superstar global
Kompany mengungkapkan kekagumannya yang besar kepada Olise, dengan menyatakan bahwa sang winger sudah tampil di level yang menempatkannya di antara elite sepakbola. Mantan kapten Manchester City itu dibuat terkejut oleh dampak yang diberikan pemain Prancis tersebut sejak datang dari Crystal Palace, dan ia pun cepat menyoroti atribut unik sang pemain. Dalam percakapan dengan Sky Sport Germany, Kompany menegaskan bahwa ia memandang penyerang itu sebagai talenta istimewa.
Saat ditanya apakah Olise sudah mencapai status sebagai salah satu yang terbaik di planet ini, Kompany memberikan jawaban tegas. "Ya, tentu saja. Tanpa keraguan. Dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir," ujar manajer Bayern itu. "Saya pikir pemain dengan bakat seperti Michael Olise akan selalu sukses, dia akan selalu berada di antara yang terbaik. Bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena mentalitas dan perhatiannya terhadap detail. Cara dia selalu melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain, bahkan dalam latihan. Dan itulah mengapa pemain muda ini sudah menjadi pemain yang begitu istimewa dalam sepakbola dunia."
- Getty Images
Menepis minat dari Real Madrid
Performa sensasional pemain Prancis itu tidak luput dari perhatian pihak lain, dengan laporan yang menyebut Real Madrid terus memantau situasinya dari dekat saat mereka ingin menambah kekuatan bintang di skuadnya. Liverpool juga diyakini mengagumi winger tersebut, yang telah membuktikan bahwa ia mampu menangani tekanan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia. Namun, Bayern sangat ingin mempertahankan aset berharganya itu dan kabarnya tengah mempertimbangkan perpanjangan kontrak bersejarah untuk menangkal pendekatan raksasa Spanyol tersebut.
Kompany sepenuhnya menyadari hiruk-pikuk yang mengelilingi bintangnya, tetapi tetap fokus pada perkembangan sang pemain di Allianz Arena. Sang manajer meyakini bahwa meski staf pelatihnya bisa memberi arahan, dorongan dari dalam untuk meraih kehebatan sepenuhnya berasal dari Olise sendiri. "Hal terpenting bagi seorang pelatih, dengan pemain-pemain berkualitas seperti ini, adalah rasa lapar untuk meraih kemenangan tetap ada," tambah Kompany.
Berfokus pada mentalitas elite
Juru taktik asal Belgia itu menegaskan bahwa jajaran petinggi Bayern memberi perhatian besar pada bagaimana para pemain berperilaku setiap hari. Ia ingin melihat kepemimpinan, dedikasi dalam sesi latihan, dan sikap profesional saat pertandingan guna memastikan skuad mempertahankan budaya menangnya.
Menariknya, Kompany menolak mengambil pujian pribadi atas perkembangan luar biasa sang winger dalam beberapa bulan terakhir. "Di tempat kami, ada pujian untuk apa yang Anda capai dan kerjakan dalam latihan, untuk apa yang Anda pimpin dan apa yang Anda lakukan dalam sebuah pertandingan. Dan jika itu tidak lagi ada dalam sebuah pertandingan, maka kami segera membahas bagaimana kami bisa mengambil langkah berikutnya. Kami memainkan peran itu, tetapi bukan peran mengubah seorang pemain menjadi pemain kelas dunia; itu mustahil, dia sudah memiliki itu dalam dirinya sendiri," ujarnya.
- Getty Images Sport
Membangun untuk masa depan di Bavaria
Dengan kontrak yang saat ini berlaku hingga 2029, Bayern berada dalam posisi yang kuat, tetapi klub itu dikabarkan sedang mempertimbangkan kesepakatan yang bisa menjadikan Olise sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah mereka. Mempertahankan pemain dengan profil seperti ini dipandang vital bagi ambisi jangka panjang klub di bawah kepemimpinan Kompany. Sang manajer jelas merasa bahwa membangun tim di sekitar sosok yang begitu berbakat adalah kunci untuk mengembalikan raksasa Bundesliga itu ke puncak sepakbola Eropa.
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