Kompany mengungkapkan kekagumannya yang besar kepada Olise, dengan menyatakan bahwa sang winger sudah tampil di level yang menempatkannya di antara elite sepakbola. Mantan kapten Manchester City itu dibuat terkejut oleh dampak yang diberikan pemain Prancis tersebut sejak datang dari Crystal Palace, dan ia pun cepat menyoroti atribut unik sang pemain. Dalam percakapan dengan Sky Sport Germany, Kompany menegaskan bahwa ia memandang penyerang itu sebagai talenta istimewa.

Saat ditanya apakah Olise sudah mencapai status sebagai salah satu yang terbaik di planet ini, Kompany memberikan jawaban tegas. "Ya, tentu saja. Tanpa keraguan. Dia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir," ujar manajer Bayern itu. "Saya pikir pemain dengan bakat seperti Michael Olise akan selalu sukses, dia akan selalu berada di antara yang terbaik. Bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena mentalitas dan perhatiannya terhadap detail. Cara dia selalu melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain, bahkan dalam latihan. Dan itulah mengapa pemain muda ini sudah menjadi pemain yang begitu istimewa dalam sepakbola dunia."