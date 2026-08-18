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Joey VeermanBorussia Dortmund

Diterjemahkan oleh

Borussia Dortmund membajak bintang Belanda Joey Veerman langsung dari PSV

Transfers
Borussia Dortmund
J. Veerman
PSV
Netherlands
Bundesliga
Eredivisie

Borussia Dortmund resmi menuntaskan perekrutan gelandang Joey Veerman dari PSV. Playmaker asal Belanda itu datang ke Signal Iduna Park untuk menambah opsi lini tengah klub jelang musim baru.


  • Mengamankan gelandang

    Borussia Dortmund secara signifikan memperkuat skuad mereka dengan perekrutan resmi Veerman. Klub mengonfirmasi transfer permanen tersebut, yang membawa gelandang berbakat asal Belanda itu ke Signal Iduna Park dari PSV.

    Perekrutan ini menjawab kebutuhan tim akan kontrol kreatif dan kemahiran teknis di lini tengah. Mengamankan pemain dengan kaliber seperti Veerman menegaskan ambisi klub untuk bersaing kuat di semua ajang domestik dan Eropa.

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    Menambah kualitas taktik

    Veerman tiba di Jerman dengan reputasi gemilang yang dibangunnya lewat performa konsisten di Eredivisie dan kompetisi Eropa. Ia berhasil memenangkan tiga gelar Eredivisie secara beruntun pada 2023–24, 2024–25, dan 2025–26, serta mengangkat KNVB Cup pada musim 2021–22 dan 2022–23.

    Managing Director of Sports Borussia Dortmund, Lars Ricken, menjelaskan: "Joey adalah pemain yang kemampuannya akan sangat membantu kami. Kami memang sengaja memfokuskan aktivitas transfer kami pada musim panas ini ke lini tengah, karena sejak awal tahun kami telah kehilangan dua pemain di posisi itu, yakni Pascal Gross dan Salih Ozcan, dan kami berencana memainkan Emre Can di pertahanan tengah begitu ia kembali ke tim."

  • Berintegrasi ke dalam skuad

    Transisi ke Bundesliga menjadi babak baru yang menarik dalam karier gelandang tersebut. Persiapan pramusim dan sesi latihan akan krusial bagi sang pemain untuk beradaptasi dengan cepat terhadap intensitas dan tempo sepak bola Jerman.

    Direktur Olahraga Ole Book menegaskan: “Joey adalah pesepak bola yang benar-benar luar biasa, yang memiliki kreativitas, kemampuan teknis, dan visi bermain yang sangat tinggi. Dia telah menunjukkan di PSV Eindhoven dan bersama tim nasional Belanda bahwa dia bisa tampil konsisten di level tertinggi. Kami senang dia akan membawa bakatnya ke tim kami pada masa mendatang.”

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    Menatap jadwal pertandingan mendatang

    Dengan seluruh formalitas transfer berhasil dirampungkan, perhatian kini beralih ke potensi debut Veerman dalam balutan hitam dan kuning. Para pendukung akan antusias melihat bagaimana rekrutan anyar itu masuk ke susunan starter untuk laga-laga mendatang.

    Jajaran petinggi klub berharap tambahan berprofil tinggi ini akan menjadi katalis untuk kampanye yang sukses dan kompetitif. Semua mata akan tertuju pada gelandang tersebut saat ia memulai perjalanan barunya di Bundesliga.