Veerman tiba di Jerman dengan reputasi gemilang yang dibangunnya lewat performa konsisten di Eredivisie dan kompetisi Eropa. Ia berhasil memenangkan tiga gelar Eredivisie secara beruntun pada 2023–24, 2024–25, dan 2025–26, serta mengangkat KNVB Cup pada musim 2021–22 dan 2022–23.

Managing Director of Sports Borussia Dortmund, Lars Ricken, menjelaskan: "Joey adalah pemain yang kemampuannya akan sangat membantu kami. Kami memang sengaja memfokuskan aktivitas transfer kami pada musim panas ini ke lini tengah, karena sejak awal tahun kami telah kehilangan dua pemain di posisi itu, yakni Pascal Gross dan Salih Ozcan, dan kami berencana memainkan Emre Can di pertahanan tengah begitu ia kembali ke tim."