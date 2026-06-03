Borussia Dortmund meluncurkan upaya untuk merekrut gelandang andalan Everton

Menurut laporan dari SportsBoom, Dortmund telah memasukkan Iroegbunam ke dalam daftar incaran transfer musim panas mereka. Klub raksasa Bundesliga ini bertekad untuk memperkuat skuad mereka guna menghadapi tantangan di level domestik dan Eropa, dan memandang gelandang energik tersebut sebagai kandidat yang ideal. Setelah musim gemilang di mana ia tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbang tiga assist, pemain muda yang sangat diunggulkan ini telah menarik perhatian beberapa klub peserta Liga Champions.

Stuttgart juga telah menunjukkan minat yang kuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Kedua klub Jerman tersebut bersiap untuk mengambil langkah konkret dalam beberapa minggu mendatang guna menguji tekad Everton. Namun, The Toffees telah secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin melepas sang pemain.