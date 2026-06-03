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Borussia Dortmund meluncurkan upaya untuk merekrut gelandang andalan Everton
Dortmund dan Stuttgart mengincar bintang muda Everton
Menurut laporan dari SportsBoom, Dortmund telah memasukkan Iroegbunam ke dalam daftar incaran transfer musim panas mereka. Klub raksasa Bundesliga ini bertekad untuk memperkuat skuad mereka guna menghadapi tantangan di level domestik dan Eropa, dan memandang gelandang energik tersebut sebagai kandidat yang ideal. Setelah musim gemilang di mana ia tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbang tiga assist, pemain muda yang sangat diunggulkan ini telah menarik perhatian beberapa klub peserta Liga Champions.
Stuttgart juga telah menunjukkan minat yang kuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Kedua klub Jerman tersebut bersiap untuk mengambil langkah konkret dalam beberapa minggu mendatang guna menguji tekad Everton. Namun, The Toffees telah secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak ingin melepas sang pemain.
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Everton tetap teguh terkait masa depan gelandang tersebut
Everton saat ini memegang kendali penuh terkait Iroegbunam, yang kontraknya berlaku hingga 2027. Klub asal Merseyside ini merancang masa depan jangka panjang mereka dengan mengandalkan gelandang tengah tersebut dan secara konsisten menggagalkan semua upaya tim rival untuk membujuknya hengkang. Di bawah asuhan manajer David Moyes, pemain muda berbakat ini telah mengukuhkan posisinya di susunan pemain inti, dengan tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan musim ini.
Ia telah menunjukkan kemajuan pesat baik secara fisik maupun taktis, menjadikannya pemain yang tak tergantikan bagi tim. Selain itu, sang pemain sendiri tidak memaksakan kepindahannya. Ia merasa sangat nyaman di klubnya saat ini dan memprioritaskan waktu bermain yang terjamin di tahap krusial kariernya ini, yang secara konsisten telah diberikan oleh Moyes.
Harga jual yang tinggi menjadi hambatan utama dalam proses transfer
Meskipun enggan melepas pemainnya, Everton mungkin bersedia bernegosiasi jika menerima tawaran yang serius dan menggiurkan secara finansial. Meskipun persyaratan kontrak dengan sang pemain kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah karena ekspektasi gajinya yang realistis, biaya transfer tetap menjadi hambatan utama. Pihak mana pun yang tertarik harus merogoh kocek dalam-dalam untuk meyakinkan klub asal Inggris tersebut agar menyetujui penjualan.
Dortmund mungkin memiliki kekuatan finansial, tetapi mereka harus memutuskan apakah mereka bersedia memenuhi penilaian yang begitu tinggi.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Iroegbunam dan Dortmund?
Situasi ini bisa berkembang dengan cepat seiring berjalannya jendela transfer musim panas. Dortmund dan Stuttgart berencana untuk melakukan kontak resmi dengan Everton pada awal Juli guna menyampaikan minat mereka secara resmi.
Sampai saat itu, gelandang tersebut akan melanjutkan persiapannya bersama timnya saat ini, sambil menunggu apakah klub-klub besar Bundesliga tersebut akan mengajukan tawaran resmi.