Borussia Dortmund berhasil mendatangkan talenta muda yang menjanjikan dengan merekrut bek kiri dari klub raksasa Brasil, Cruzeiro, dengan nilai transfer €12 juta
Investasi jangka panjang untuk Black and Yellows
Tim perekrutan Dortmund telah bertindak dengan efisiensi khasnya untuk mengalahkan persaingan Eropa yang semakin ketat dalam perburuan bintang muda Brasil. Dengan mengikuti rencana yang telah ditetapkan, BVB berhasil mencapai kesepakatan awal untuk pemain yang belum dapat pindah ke Jerman karena peraturan FIFA terkait transfer pemain di bawah umur. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa bek tersebut akan diintegrasikan ke dalam skuad setelah ia genap 18 tahun pada Agustus mendatang, dengan paket finansial total sebesar €12 juta yang mencerminkan potensi luar biasa yang telah diidentifikasi oleh pemandu bakat selama ia berkembang di akademi Cruzeiro.
Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan ini, mencatat bahwa kesepakatan tersebut mencakup biaya awal €7 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus kinerja. Untuk lebih menekankan keyakinan mereka pada potensinya, klub dilaporkan memberikan Prates kontrak jangka panjang hingga musim panas 2031, melihatnya sebagai bagian fundamental dari unit pertahanan mereka untuk dekade mendatang.
Tetap tinggal di Brasil sebelum mengejar mimpi Eropa
Meskipun dokumen-dokumen telah diselesaikan dan pemeriksaan medis telah selesai pada Selasa, Yellow Wall harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat pemain baru mereka beraksi di Signal Iduna Park. Perjanjian ini dirancang agar Prates dapat tetap berada di tanah airnya untuk sementara waktu, memberikan Cruzeiro kesempatan untuk melanjutkan perkembangannya di lingkungan yang familiar. Model "tinggal dan berkembang" ini telah menjadi jalur populer bagi ekspor pemain Brasil, memungkinkan transisi yang lebih bertahap ke tuntutan fisik dan taktis sepak bola level atas.
Pindahannya secara resmi dijadwalkan pada musim panas, artinya Prates akan tetap bersama Cruzeiro pada paruh pertama musim 2026 Brasil. Waktu ini memungkinkan dia untuk mendapatkan ritme kompetitif tambahan di Brasileirao sebelum tiba di North Rhine-Westphalia tepat waktu untuk pra-musim Dortmund 2026-27, memastikan dia siap secara fisik untuk bersaing memperebutkan posisi starter sejak hari pertama.
Membuktikan kemampuannya di level senior
Apa yang membuat Prates begitu menarik bagi jajaran Dortmund adalah kemampuannya yang teruji untuk bersaing di level senior meskipun usianya masih muda. Sebagai produk murni akademi Cruzeiro, pemain berusia 17 tahun ini telah melewati jenjang pemuda tradisional untuk memberikan dampak signifikan di kasta tertinggi sepak bola Brasil. Paparan terhadap sepak bola profesional bertekanan tinggi ini dianggap sebagai persiapan vital untuk tuntutan Bundesliga dan Liga Champions.
Pemain muda ini telah mencatatkan 17 penampilan di level senior untuk klub raksasa Brasil tersebut, bahkan mencetak gol tahun lalu. Dia telah menjadi starter dalam tiga dari lima pertandingan yang dia ikuti musim ini. Kemampuannya menguasai bola dan disiplin taktis di usia yang begitu muda menunjukkan bahwa dia memiliki ketahanan mental yang diperlukan untuk bertahan dari pengawasan ketat yang datang dengan bermain untuk salah satu klub terbesar di Jerman.
Rencana Dortmund untuk kesuksesan di Amerika Selatan
Penandatanganan ini menjadi contoh terbaru dari strategi perekrutan agresif Dortmund yang memprioritaskan pemain-pemain berpotensi tinggi dari seberang Atlantik. Dengan mengidentifikasi Prates sebelum ia menjadi target klub-klub besar Premier League yang gemar berbelanja, BVB telah meminimalkan risiko perang penawaran di tahap akhir. Posisi bek kiri menjadi area prioritas bagi direksi olahraga klub, yang yakin telah mendapatkan pemain yang sempurna sesuai profil bek sayap serang modern.
Secara statistik, Prates menawarkan profil yang seimbang; ia mampu kembali ke pertahanan dengan kecepatan luar biasa sambil tetap menjadi ancaman konstan di sepertiga akhir lapangan. Setelah tampil dalam lima pertandingan di semua kompetisi tahun ini dan mencetak satu gol, ia datang dengan momentum yang baik. Dengan semua dokumen kini telah lengkap, Prates akan fokus untuk mengakhiri masa baktinya di Cruzeiro dengan baik sebelum bergabung dengan daftar panjang pemain Brasil legendaris yang pernah berlaga di Bundesliga.
