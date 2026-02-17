Borussia Dortmund berhasil mendatangkan talenta muda yang menjanjikan dengan merekrut bek kiri dari klub raksasa Brasil, Cruzeiro, dengan nilai transfer €12 juta

Tim perekrutan Dortmund telah bertindak dengan efisiensi khasnya untuk mengalahkan persaingan Eropa yang semakin ketat dalam perburuan bintang muda Brasil. Dengan mengikuti rencana yang telah ditetapkan, BVB berhasil mencapai kesepakatan awal untuk pemain yang belum dapat pindah ke Jerman karena peraturan FIFA terkait transfer pemain di bawah umur. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa bek tersebut akan diintegrasikan ke dalam skuad setelah ia genap 18 tahun pada Agustus mendatang, dengan paket finansial total sebesar €12 juta yang mencerminkan potensi luar biasa yang telah diidentifikasi oleh pemandu bakat selama ia berkembang di akademi Cruzeiro.

Fabrizio Romano mengonfirmasi kesepakatan ini, mencatat bahwa kesepakatan tersebut mencakup biaya awal €7 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus kinerja. Untuk lebih menekankan keyakinan mereka pada potensinya, klub dilaporkan memberikan Prates kontrak jangka panjang hingga musim panas 2031, melihatnya sebagai bagian fundamental dari unit pertahanan mereka untuk dekade mendatang.