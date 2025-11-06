Pemain depan Hellas Verona Giovane, yang sebelumnya bermain untuk Corinthians, telah menjadi salah satu nama yang mencuat di Serie A musim ini dan kemajuannya tidak luput dari perhatian di seluruh Eropa. Menurut ESPN Brazil, pencari bakat dari Dortmund dan Milan hadir di Stadion Marcantonio Bentegodi akhir pekan lalu untuk menyaksikan pemain berusia 21 tahun itu, yang mencetak gol luar biasa dalam kekalahan 2-1 Verona dari Inter. Penampilan percaya dirinya telah memposisikannya sebagai target potensial bagi beberapa klub elit menjelang jendela transfer Januari 2026.

Verona dikatakan menilai pemain Brasil itu sekitar €30 juta (£25 juta/$33 juta), kenaikan yang luar biasa mengingat dia datang dari Corinthians dengan transfer gratis hanya empat bulan lalu. Napoli dan Inter juga telah bergabung dalam perebutan, dengan semua empat klub bersemangat untuk mengamankan kesepakatan sebelum harganya naik lebih jauh.