Borussia Dortmund, AC Milan & Napoli Buru Striker Brasil Berbanderol €30 Juta setelah Jalani Start Gemilang Di Serie A
Terobosan Giovane memicu minat Eropa
Pemain depan Hellas Verona Giovane, yang sebelumnya bermain untuk Corinthians, telah menjadi salah satu nama yang mencuat di Serie A musim ini dan kemajuannya tidak luput dari perhatian di seluruh Eropa. Menurut ESPN Brazil, pencari bakat dari Dortmund dan Milan hadir di Stadion Marcantonio Bentegodi akhir pekan lalu untuk menyaksikan pemain berusia 21 tahun itu, yang mencetak gol luar biasa dalam kekalahan 2-1 Verona dari Inter. Penampilan percaya dirinya telah memposisikannya sebagai target potensial bagi beberapa klub elit menjelang jendela transfer Januari 2026.
Verona dikatakan menilai pemain Brasil itu sekitar €30 juta (£25 juta/$33 juta), kenaikan yang luar biasa mengingat dia datang dari Corinthians dengan transfer gratis hanya empat bulan lalu. Napoli dan Inter juga telah bergabung dalam perebutan, dengan semua empat klub bersemangat untuk mengamankan kesepakatan sebelum harganya naik lebih jauh.
Penyerang sayap modern dengan kecepatan dan daya tarik
Giovane telah beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan sepak bola Italia, menggabungkan bakat teknis dengan pergerakan tanpa bola yang tak kenal lelah. Dia secara alami adalah penyerang sayap, mampu bermain di kedua sayap atau berpasangan dengan penyerang tradisional dalam sistem dua penyerang, suatu atribut yang menarik bagi manajer yang mencari fleksibilitas taktis.
Dalam 12 penampilan musim ini, dia telah mencatatkan tiga assist dan satu gol, sementara menempati peringkat pertama di antara penyerang Serie A dalam dribel sukses (14). Meskipun belum menjadi pencetak gol yang produktif, kemampuannya menciptakan peluang, meregangkan pertahanan, dan mengalahkan penanda satu lawan satu membuatnya menjadi pilihan penyerang modern yang dicari.
Pengamat di Italia menyarankan bahwa atribut yang menonjol dari dirinya adalah konsistensi, sesuatu yang jarang bagi pendatang muda di lingkungan taktis Serie A yang menuntut. Etos kerja dan ketahanannya telah mengesankan staf pelatih Verona, yang percaya bahwa dia memiliki ketahanan untuk sukses di klub yang lebih besar.
Dari transfer gratis menjadi aset senilai €30 juta
Kenaikan pesat pemain Brasil ini sama luar biasanya dengan perjalanannya. Setelah dilepas oleh Corinthians di akhir kontraknya, dia bergabung dengan Verona secara gratis pada bulan Juli, dengan cepat mendapatkan tempat di starting XI. Dalam beberapa bulan, dia telah beralih dari ketidakjelasan relatif di barisan muda Brasil menjadi prospek Serie A yang dicari dengan nilai €30 juta.
Verona, yang saat ini berada di bagian bawah tabel, melihat pemain tersebut sebagai aset finansial penting dan terbuka untuk negosiasi hanya jika harga mereka terpenuhi. Para direktur klub dilaporkan tidak terburu-buru untuk menjual tetapi sadar bahwa tawaran dari salah satu klub top Eropa bisa sulit untuk ditolak.
Agennya dikatakan sedang menunggu kontak resmi saat klub mulai merencanakan transfer musim dingin mereka. Pemandu bakat dari Milan dan Dortmund sudah mengajukan laporan mendetail, sementara Napoli sedang mempertimbangkan apakah akan bergerak segera atau menunggu hingga musim panas.
Apa selanjutnya untuk bintang baru Serie A?
Gol pertama Giovane di Serie A melawan Nerazzurri bisa menjadi titik awal bagi terobosannya di Eropa. Gol tersebut mencerminkan tidak hanya kualitas teknisnya tetapi juga kepercayaan dirinya yang semakin meningkat melawan lawan-lawan elit.
Jika performanya saat ini berlanjut, Verona mungkin segera menghadapi pertempuran untuk mempertahankannya melewati musim ini. Keterampilannya yang serba guna dan dinamis membuatnya menjadi pelengkap ideal untuk No.9 yang sudah mapan - persis jenis profil yang dicari Milan dan Dortmund.
Untuk saat ini, Verona berniat untuk membuatnya tetap fokus pada tugas domestik, tetapi dengan Januari semakin mendekat, nama Giovane kemungkinan akan mendominasi berita transfer sekali lagi. Apakah dia akan tetap menyelesaikan musim ini atau menjadi ekspor besar berikutnya di Serie A, satu hal yang pasti - para elit Eropa mengamati dengan cermat.
