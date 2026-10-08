Lewat sebuah pesan di media sosial, Fabio Borini mengumumkan pensiun dari sepak bola: "Semuanya dimulai dari sebuah penerbangan. Saat saya berusia 16 tahun. Sebuah penerbangan yang saya lalui sepenuhnya dengan air mata di mata untuk memulai perjalanan karier saya tanpa tujuan yang benar-benar pasti selain mewujudkan impian-impian saya.





Sejak hari itu saya mulai membangun diri saya tanpa tahu akan menjadi apa anak kecil dengan mentalitas kuat itu. Saya mulai membangun impian-impian saya di kepala dan pada akhirnya mengubahnya menjadi kenyataan saya.





Kenyataan yang sama yang hari ini akan berubah selamanya. Kenyataan yang membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan saya. Hari ini, seperti pada hari itu saat duduk di pesawat menuju London, saya merasakan emosi yang sama untuk apa yang akan terjadi pada diri saya.





Takut.

Bahagia.

Keberanian.

Ketidakpastian.

Mimpi.

Kesuksesan.

Gairah.

Pengorbanan.





Saya merasa perlu berterima kasih kepada anak kecil itu yang tidak pernah berhenti percaya. Pria itu yang sekarang akan terus percaya pada kesempatan berikutnya, tanpa bola di kaki, selalu.





TERIMA KASIH. TERIMA KASIH SEPAK BOLA".







