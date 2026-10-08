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Grafica Cm BoriniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Borini pensiun: "Semuanya dimulai dari sebuah penerbangan. Terima kasih sepakbola"

Serie A
AC Milan
Parma Calcio 1913
Roma
Sampdoria

Penyerang kelahiran 1991, mantan pemain Parma, Roma, Milan, Verona, dan Sampdoria, pensiun

Lewat sebuah pesan di media sosial, Fabio Borini mengumumkan pensiun dari sepak bola: "Semuanya dimulai dari sebuah penerbangan. Saat saya berusia 16 tahun. Sebuah penerbangan yang saya lalui sepenuhnya dengan air mata di mata untuk memulai perjalanan karier saya tanpa tujuan yang benar-benar pasti selain mewujudkan impian-impian saya.


Sejak hari itu saya mulai membangun diri saya tanpa tahu akan menjadi apa anak kecil dengan mentalitas kuat itu. Saya mulai membangun impian-impian saya di kepala dan pada akhirnya mengubahnya menjadi kenyataan saya.


Kenyataan yang sama yang hari ini akan berubah selamanya. Kenyataan yang membentuk masa lalu, masa kini, dan masa depan saya. Hari ini, seperti pada hari itu saat duduk di pesawat menuju London, saya merasakan emosi yang sama untuk apa yang akan terjadi pada diri saya.


Takut.

Bahagia.

Keberanian.

Ketidakpastian.

Mimpi.

Kesuksesan.

Gairah.

Pengorbanan.


Saya merasa perlu berterima kasih kepada anak kecil itu yang tidak pernah berhenti percaya. Pria itu yang sekarang akan terus percaya pada kesempatan berikutnya, tanpa bola di kaki, selalu.


TERIMA KASIH. TERIMA KASIH SEPAK BOLA".



  • Karier

    Borini, kelahiran 1991, dalam kariernya pernah bermain dengan seragam Chelsea, Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, AC Milan, Verona, Fatih Karagümrük, Sampdoria, dan Salford City, dengan total 413 pertandingan dan 98 gol sebagai pesepakbola profesional. Ia juga mencatatkan satu penampilan untuk Timnas Italia pada 2012 serta memiliki koleksi gelar Premier League dan FA Cup (keduanya pada 2010, bersama Chelsea).

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