Bono dan Schober lebih baik darinya... Akankah Martínez menyelamatkan reputasinya saat menghadapi Inggris?

Cukup dengan mengingat detik-detik terakhir final Piala Dunia 2022 untuk memahami betapa pentingnya peran Martínez. Penyelamatan bersejarahnya saat menghadapi Randal Kolo Muani, lalu penyelamatannya atas tendangan penalti Kingsley Coman, mengubah seorang kiper yang berpindah-pindah antara klub-klub kelas menengah di Eropa melalui status pinjaman menjadi salah satu kiper paling terkenal dalam sejarah Argentina.

Namun, di Piala Dunia 2026, situasinya berbeda. Dalam laga babak 16 besar melawan Mesir, Mustafa Shubair melakukan 10 penyelamatan, sementara Martinez hanya melakukan empat penyelamatan. Memang tiket lolos jatuh ke tangan Argentina, namun angka-angka menggambarkan gambaran yang berbeda; sementara kiper timnas Mesir menjadi yang paling sibuk dan bersinar, sang juara dunia justru keluar dari pertandingan dengan statistik yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan apa yang biasa diharapkan dari dirinya.

Martínez pun tidak menyembunyikan hal itu; ia mengakui setelah pertandingan melawan Mesir bahwa ia tidak memberikan kontribusi yang ia harapkan untuk timnya, dalam pernyataan langka dari seorang kiper yang terkenal karena kepercayaan dirinya yang mutlak dan kemampuannya untuk tampil dominan di pertandingan-pertandingan besar.

Mungkin cedera patah jari yang dialaminya sebelum final Liga Europa bersama Aston Villa sekitar sebulan sebelum Piala Dunia dapat menjelaskan sebagian dari penurunan performa ini, namun hal itu tidak memberikan jawaban yang lengkap.