Ada momen-momen tertentu dalam sepak bola yang menempatkan beberapa pemain ke jajaran legenda yang sulit ditiru, namun tantangan terberat justru dimulai setelah momen itu tercipta, saat mereka berusaha tetap berada di puncak. Begitulah cara Emiliano “Dibo” Martínez menjalani Piala Dunia 2026, setelah memasuki turnamen ini dengan warisan sebagai juara dunia dan kiper terbaik di generasinya di Argentina, namun kini ia dihadapkan pada angka-angka yang memunculkan pertanyaan yang tidak ada empat tahun lalu: Apakah dia masih kiper yang sama yang pernah mengangkat tim Tango di pundaknya di Qatar?
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Bono dan Schober lebih baik darinya... Akankah Martínez menyelamatkan reputasinya saat menghadapi Inggris?
Pengakuan yang langka... jari patah
Cukup dengan mengingat detik-detik terakhir final Piala Dunia 2022 untuk memahami betapa pentingnya peran Martínez. Penyelamatan bersejarahnya saat menghadapi Randal Kolo Muani, lalu penyelamatannya atas tendangan penalti Kingsley Coman, mengubah seorang kiper yang berpindah-pindah antara klub-klub kelas menengah di Eropa melalui status pinjaman menjadi salah satu kiper paling terkenal dalam sejarah Argentina.
Namun, di Piala Dunia 2026, situasinya berbeda. Dalam laga babak 16 besar melawan Mesir, Mustafa Shubair melakukan 10 penyelamatan, sementara Martinez hanya melakukan empat penyelamatan. Memang tiket lolos jatuh ke tangan Argentina, namun angka-angka menggambarkan gambaran yang berbeda; sementara kiper timnas Mesir menjadi yang paling sibuk dan bersinar, sang juara dunia justru keluar dari pertandingan dengan statistik yang biasa-biasa saja dibandingkan dengan apa yang biasa diharapkan dari dirinya.
Martínez pun tidak menyembunyikan hal itu; ia mengakui setelah pertandingan melawan Mesir bahwa ia tidak memberikan kontribusi yang ia harapkan untuk timnya, dalam pernyataan langka dari seorang kiper yang terkenal karena kepercayaan dirinya yang mutlak dan kemampuannya untuk tampil dominan di pertandingan-pertandingan besar.
Mungkin cedera patah jari yang dialaminya sebelum final Liga Europa bersama Aston Villa sekitar sebulan sebelum Piala Dunia dapat menjelaskan sebagian dari penurunan performa ini, namun hal itu tidak memberikan jawaban yang lengkap.
Paradoks yang paling mendalam... Perjalanan menuju kemunduran telah dimulai lebih awal
Ironi yang paling mendalam terletak pada perbandingan antara dua versi pemain yang sama. Di Qatar 2022, gawang Martinez kebobolan delapan gol sepanjang turnamen, di tengah suasana kepercayaan diri yang mutlak dan penyelamatan-penyelamatan krusial pada momen-momen menentukan.
Setelah Qatar, secara individu, Martínez tetap menjadi nama terkemuka di dunia selama dua musim berturut-turut, dengan memenangkan Penghargaan Yashin untuk Kiper Terbaik Dunia pada tahun 2023 dan 2024, sehingga menjadi pemenang terbanyak dalam sejarah penghargaan tersebut hingga saat itu.
Namun pada edisi 2025, kejutan pun terjadi: penghargaan tersebut jatuh ke tangan Gianluigi Donnarumma dengan selisih yang sangat telak, 486 poin berbanding hanya tujuh poin untuk Martínez, yang merosot ke peringkat kedelapan di belakang nama-nama seperti Yassine Bono dan Thibaut Courtois. Kariernya tampak akan meredup sebelum Piala Dunia memberinya kesempatan untuk membalas.
Angka-angka tidak pernah berbohong... Penurunan bertahap
Di Piala Dunia Amerika Utara yang sedang berlangsung ini, kiper asal Argentina tersebut hanya kebobolan enam gol hingga babak perempat final, angka yang secara statistik lebih rendah daripada Piala Dunia sebelumnya, namun hal ini tidak tercermin dalam penampilannya secara individu di dalam pertandingan, karena sang kiper tampak lebih berusaha menemukan ritmenya daripada memaksakannya.
Statistik memperkuat kesan ini. Martínez hanya berhasil melakukan 8 penyelamatan, sementara Orlando Gil, kiper Paraguay, memimpin daftar dengan 23 penyelamatan, hingga babak perempat final.
Martínez juga tidak masuk dalam daftar kiper terbaik dalam peringkat FIFA Power Ranking yang disahkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk periode yang sama, sementara Bono dan Schober masuk dalam lima besar kiper terbaik di turnamen tersebut.
Dalam peringkat ini, Martínez menempati posisi ke-22 di antara kiper-kiper Piala Dunia dengan skor 5,13 poin, meskipun baru-baru ini ia naik enam peringkat sekaligus. Di sisi lain, kiper Maroko Yassine Bono—yang tersingkir dari Piala Dunia di babak perempat final melawan Prancis—menempati peringkat keempat dengan 7,98 poin setelah melompat 6 peringkat sekaligus.
Mustafa Shubair menempati peringkat kelima dengan skor 7,78, sedangkan Jordan Pickford, lawan Argentina yang akan dihadapi di Atlanta, berada tepat di belakang kiper Mesir tersebut di peringkat keenam dengan skor 7,76.
Gambaran ini semakin jelas saat memeriksa daftar lengkap dalam peringkat ini: Diego Costa (Portugal) memimpin dengan skor 8,95, diikuti oleh Gregor Kobel (Swiss) dengan 8,24, lalu Orlando Gil (Paraguay) dengan 8,13, Faisal Bono (Maroko) dengan 7,98 setelah naik enam peringkat.
Bahkan Alisson, kiper Brasil yang tersingkir di babak 16 besar, masih unggul jauh dari Martínez dengan skor 5,36 meskipun hanya menempati peringkat ke-19.
Dan menurut peringkat yang sama, Martinez hanya unggul atas Yahya Fofana (Pantai Gading), Patrick Beach (Australia), dan Lionel Mpasi (Republik Demokratik Kongo), yang merupakan kiper tim-tim yang tersingkir dari turnamen pada babak-babak awal.
Ancaman terbesar... Duet menakutkan Inggris
Masalah terbesar yang dihadapi Martínez saat ini tidak hanya terbatas pada peringkatnya dan performa yang menurun, tetapi juga mencakup karakteristik lawan itu sendiri.
Penyerang dan kapten Inggris, Harry Kane, telah mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain Inggris ketiga yang mencapai angka tersebut dalam satu edisi turnamen besar, setelah Gary Lineker (1986) dan Kane sendiri (2018).
Sementara itu, Jude Bellingham juga mencetak 6 gol di turnamen tersebut, 5 di antaranya dari permainan terbuka, sehingga menjadi gelandang dengan gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sepanjang sejarah, dan menambah total golnya menjadi 7 gol dalam seluruh penampilannya di Piala Dunia, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak ketiga Inggris sepanjang sejarah di turnamen tersebut di belakang Kane (14 gol) dan Lineker (10 gol).
Keduanya bukan sekadar ancaman individu yang sesekali muncul, melainkan dua lini serang yang sejajar dengan total 12 gol, yang menggandakan tekanan pada gawang yang akan menghadapi pertandingan ini dengan peringkat resmi terendah di antara para penjaga gawang di babak semifinal.
Apakah keajaiban itu terjadi?
Emiliano Martínez memiliki hal-hal yang tak bisa diukur dengan angka: kepribadian, karisma, dan kemampuan untuk menciptakan momen yang mengubah jalannya sebuah turnamen. Namun, perbedaan antara penampilannya di Qatar dan di Amerika Utara bukan lagi sekadar kesan, melainkan telah tercatat dalam angka.
Kiper yang terbiasa menjadi bintang utama di setiap pertandingan ini, kali ini memasuki babak semifinal dengan tuntutan untuk membuktikan bahwa legenda tahun 2022 tidak sekadar menjadi kenangan, dan bahwa penyelamatan-penyelamatan terbaiknya kini sudah menjadi masa lalu. Akankah ia membalikkan keadaan dan membungkam para pengkritiknya di saat-saat terakhir?
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