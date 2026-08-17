Sebuah laporan media mengungkap kisah menarik di balik kegagalan Real Madrid dalam merekrut Rodri Hernandez, setelah Barcelona menuntaskan transfer sang pemain, meski gelandang Manchester City itu sejak kecil bermimpi mengenakan kostum Los Blancos.

Menurut laporan yang dirilis surat kabar Marca, Rodri telah menanti kesempatan untuk bermain bagi Real Madrid selama bertahun-tahun, namun keadaan berjalan ke arah yang berbeda sebanyak dua kali. Yang pertama pada tahun 2019 ketika ia meninggalkan Atletico Madrid menuju Manchester City, dan yang kedua pada musim panas 2026 ketika ia lebih memilih pindah ke Barcelona.