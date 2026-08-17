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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Bom yang tak terungkap: Kisah lengkap perpindahan Rodri dari Real Madrid ke Barcelona

FEATURES
Rodri
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
Spanyol

Apakah keputusan klub kerajaan sudah tepat?

Sebuah laporan media mengungkap kisah menarik di balik kegagalan Real Madrid dalam merekrut Rodri Hernandez, setelah Barcelona menuntaskan transfer sang pemain, meski gelandang Manchester City itu sejak kecil bermimpi mengenakan kostum Los Blancos.

Menurut laporan yang dirilis surat kabar Marca, Rodri telah menanti kesempatan untuk bermain bagi Real Madrid selama bertahun-tahun, namun keadaan berjalan ke arah yang berbeda sebanyak dua kali. Yang pertama pada tahun 2019 ketika ia meninggalkan Atletico Madrid menuju Manchester City, dan yang kedua pada musim panas 2026 ketika ia lebih memilih pindah ke Barcelona.

  • Peluang yang hilang sejak 2019

    "Marca" menjelaskan bahwa Rodri, ketika masih menjadi pemain Atletico Madrid, menunggu hingga saat-saat terakhir datangnya tawaran dari Real Madrid sebelum kepindahannya ke Manchester City, namun klub Kerajaan tidak bergerak pada waktu itu karena telah memiliki trio yang terdiri dari Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro, sehingga sang pemain akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan dan bergabung dengan tim asuhan Pep Guardiola.

    Laporan tersebut menegaskan bahwa langkah itu merupakan titik balik terbesar dalam kariernya, setelah Guardiola berhasil mengeluarkan versi terbaik dari gelandang asal Spanyol tersebut.

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  • Real Madrid tidak yakin

    Kendati suporter Real Madrid meminta untuk mendatangkan Rodri pada musim panas ini, manajemen klub, menurut "Marca", tidak sepenuhnya yakin untuk merampungkan transfer tersebut.

    Laporan itu menyebutkan bahwa situasi berubah setelah pemain tersebut tampil gemilang di Piala Dunia, dan seiring memasukinya tahun terakhir kontraknya serta kepergian Pep Guardiola dari Manchester City, sehingga mendatangkannya menjadi peluang yang nyata, tetapi langkah itu datang terlambat dan tanpa keyakinan penuh, dan hal itulah yang dirasakan sang pemain.

  • bom

    "Marca" mengungkap sebuah kejutan, berupa ungkapan yang beredar dari para petinggi di dalam lorong-lorong Valdebebas, yang isinya: "Rodri terlalu memperlambat tempo permainan, dan ini bukan yang kami cari".

    Laporan itu menambahkan bahwa para petinggi Real Madrid tengah mencari gelandang yang lebih dinamis dan kuat, meskipun Rodri mengakhiri Piala Dunia dengan mencatatkan rekor sebagai pemain dengan penyelesaian umpan terbanyak dalam satu edisi turnamen, dengan tingkat keberhasilan yang melampaui 93%.

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  • Perbedaan besar dalam cara bernegosiasi

    Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Florentino Perez dan Jose Angel Sanchez telah menghubungi Rodri, namun urusannya berhenti sampai di situ, berbeda dengan kebiasaan transfer-transfer besar di dalam Real Madrid.

    Sebaliknya, Barcelona mengerahkan seluruh elemennya untuk meyakinkan sang pemain, di mana Deco, presiden klub Joan Laporta, dan pelatih Hansi Flick menghubunginya, di samping sejumlah besar pemain tim, sebagai pesan yang jelas menegaskan besarnya keinginan klub Catalan itu untuk mendatangkannya.

  • Uang bukanlah penyebabnya

    "Marca" menegaskan bahwa perbedaannya bukan soal finansial, karena kedua penawaran yang diajukan Real Madrid dan Barcelona sangat berdekatan.

    Namun, Rodri terpikat oleh proyek olahraga Barcelona, yang menyerupai gaya bermain timnas Spanyol sang juara dunia. Ia juga melihat bahwa tim itu memiliki struktur yang stabil dan identitas yang jelas, sementara menilai bahwa proyek Real Madrid masih melewati fase ketidakstabilan, sesuatu yang tidak cocok bagi seorang pemain berusia tiga puluh tahun.

  • Sambungan telepon dan 5 percobaan

    "Marca" menutup laporannya dengan menyebutkan bahwa Rodri, setelah mengambil keputusan akhirnya, langsung menghubungi Jose Angel Sanchez, dan menyampaikan terima kasih kepada manajemen Real Madrid atas sikap hormat mereka selama negosiasi, sebelum menunggu keberhasilan Barcelona mencapai kesepakatan akhir dengan Manchester City, kesepakatan yang membutuhkan lima kali upaya sebelum klub Inggris tersebut menyetujui penyelesaian transfer.

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