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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bologna vs Torino LIVE, susunan pemain resmi: debut Palladino dengan 3-4-2-1, ada Bernardeschi dan Cacciamani

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

Ikuti Bologna-Torino, laga yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027

Dengan Bologna vs Torino, rangkaian pekan ke-5 Serie A 2026/2027 berlanjut dan ini akan menjadi laga yang patut dicermati dengan sangat saksama terutama di kubu tim Emilia, tempat Raffaele Palladino akan menjalani debutnya di bangku cadangan setelah baru beberapa hari lalu menggantikan Tedesco yang dipecat.

Hasil penuh dibutuhkan untuk membalikkan musim, tetapi itu juga dibutuhkan Torino asuhan Ignazio Abate, yang datang ke laga ini dengan catatan 3 kekalahan dan 1 kemenangan, ditambah tersingkir secara menyakitkan dari Coppa Italia oleh Monza.


BOLOGNA-TORINO

Pencetak gol: -



  • BOLOGNA-TORINO: PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN DAN HASIL PERTANDINGAN

    Bologna-Torino


    Pencetak gol: -


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Pelatih: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Pelatih: Abate


    Wasit: Guida

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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