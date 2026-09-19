Dengan Bologna vs Torino, rangkaian pekan ke-5 Serie A 2026/2027 berlanjut dan ini akan menjadi laga yang patut dicermati dengan sangat saksama terutama di kubu tim Emilia, tempat Raffaele Palladino akan menjalani debutnya di bangku cadangan setelah baru beberapa hari lalu menggantikan Tedesco yang dipecat.

Hasil penuh dibutuhkan untuk membalikkan musim, tetapi itu juga dibutuhkan Torino asuhan Ignazio Abate, yang datang ke laga ini dengan catatan 3 kekalahan dan 1 kemenangan, ditambah tersingkir secara menyakitkan dari Coppa Italia oleh Monza.





BOLOGNA-TORINO

Pencetak gol: -







