Bologna-Roma, penilaian pemain Rossoblù: Joao Mario mendapat nilai 4. Bernardeschi dan Rowe tak terbendung

NILAI BOLOGNA

Skorupski 6: Hampir menjadi penonton sepanjang pertandingan, kecuali beberapa kali keluar, ia kebobolan tanpa kesalahan pada saat skor imbang.

Joao Mario 4: Kesalahan dalam menghentikan bola yang sepele, yang membuka jalan bagi Roma untuk menyamakan kedudukan, merupakan pukulan telak bagi harapan Bologna untuk lolos. (Zortea sv)

Casale 6: Malen adalah lawan yang sulit, di babak kedua ia bermain kasar dan secara keseluruhan bisa saja lebih buruk (Vitik sv)

Lucumi 6,5: Yang terbaik di belakang, seperti yang sering terjadi. Duel yang bagus dengan Vaz di babak kedua.

Miranda 6: Pulih dengan cepat, ia mengambil risiko di babak pertama dengan melakukan bodycheck terhadap Rensch yang sudah mendapat kartu kuning, lalu melakukan tugasnya. Dengan kartu kuning tersebut, ia akan diskors di leg kedua. (Lykogiannis sv)

Pobega 5: Dia membuang dua peluang gol yang sangat penting dalam dua leg pertandingan ini. Tidak akurat dan kurang fokus.

Freuler 6,5: Tidak berhasil memperbaiki kesalahan Joao Mario (mungkin dengan pelanggaran Malen) pada skor 1-1, tetapi menutup banyak celah.

Ferguson 6,5: Kaki kirinya kembali, di lini tengah ia memenangkan beberapa duel.

Bernardeschi 7,5: Malam yang luar biasa. Svilar terbang untuk menghalau bola dari tujuh meter di babak pertama, kemudian mencetak gol indah untuk keunggulan, yang keempat di Liga Europa ini.

Castro 6,5: Pertarungan luar biasa dengan Ndicka, indah untuk disaksikan. Keduanya bermain bagus (Dallinga sv).

Rowe 7,5: Lincah, membuat Celik kewalahan. Sering melewatinya, kurang konkret tapi menemukan momentumnya pada gol Bernardeschi di mana ia melewati setengah tim Roma dan memberikan bola kepada nomor 10 dengan timing yang sempurna. (Cambiaghi 6: Mendapatkan beberapa pelanggaran berharga)

Italiano 7: Bologna terbaik pada 2026, tetapi pertandingan ini dipenuhi dengan pemborosan dalam pertandingan yang hampir selalu dikuasai. Skor 1-1 tidak mencerminkan pertandingan yang seharusnya dimenangkan, mengingat banyaknya peluang yang diciptakan.