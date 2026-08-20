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Orsolini Bologna InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bologna resmi memperpanjang kontrak Orsolini hingga 2031

Bologna
Transfers
R. Orsolini

Winger itu telah berada di Bologna sejak Januari 2018

Seperti yang tertulis di situs resmi klub asal Bologna tersebut, "Bologna FC 1909 mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Riccardo Orsolini untuk perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2031".

  • Orsolini, kelahiran 1997, telah bermain untuk Bologna sejak Januari 2018 dan hingga hari ini, dalam delapan setengah musim, telah mencatatkan 309 penampilan dan 87 gol, serta menjuarai Coppa Italia bersejarah pada 2025. Orsolini pada Januari 2018 datang dengan status pinjaman dari Juventus dan kemudian dipermanenkan oleh Bologna pada akhir musim 2018-19 dengan biaya 15 juta euro.




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