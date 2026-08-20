Seperti yang tertulis di situs resmi klub asal Bologna tersebut, "Bologna FC 1909 mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Riccardo Orsolini untuk perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2031".
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Bologna resmi memperpanjang kontrak Orsolini hingga 2031
Orsolini, kelahiran 1997, telah bermain untuk Bologna sejak Januari 2018 dan hingga hari ini, dalam delapan setengah musim, telah mencatatkan 309 penampilan dan 87 gol, serta menjuarai Coppa Italia bersejarah pada 2025. Orsolini pada Januari 2018 datang dengan status pinjaman dari Juventus dan kemudian dipermanenkan oleh Bologna pada akhir musim 2018-19 dengan biaya 15 juta euro.
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