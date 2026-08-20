Menurut laporan Corriere dello Sport, Bologna juga mempertimbangkan profil Francesco Acerbi untuk memperkuat lini pertahanan. Bek tengah Italia itu, yang baru saja mengakhiri pengalamannya bersama Inter, saat ini berstatus tanpa klub dan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Giovanni Sartori dan Marco Di Vaio.





Di usia 38 tahun, Acerbi akan membawa segudang pengalaman ke Bologna yang ditempa di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa, selain kualitas teknis serta kepemimpinan yang bisa terbukti berharga di ruang ganti maupun di lapangan. Namun, di Casteldebole, garis kebijakan tetap mengedepankan kehati-hatian: sebelum bergerak lebih jauh, Bologna ingin mengevaluasi dengan cermat setiap aspek operasi ini, dimulai dari usia sang bek.