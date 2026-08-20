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Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bologna, muncul ide Acerbi, mantan Inter

Bologna
Transfers
F. Acerbi

Bek tengah berusia 38 tahun itu menjadi opsi menarik di bursa transfer untuk Genoa

Menurut laporan Corriere dello Sport, Bologna juga mempertimbangkan profil Francesco Acerbi untuk memperkuat lini pertahanan. Bek tengah Italia itu, yang baru saja mengakhiri pengalamannya bersama Inter, saat ini berstatus tanpa klub dan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh Giovanni Sartori dan Marco Di Vaio.


Di usia 38 tahun, Acerbi akan membawa segudang pengalaman ke Bologna yang ditempa di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa, selain kualitas teknis serta kepemimpinan yang bisa terbukti berharga di ruang ganti maupun di lapangan. Namun, di Casteldebole, garis kebijakan tetap mengedepankan kehati-hatian: sebelum bergerak lebih jauh, Bologna ingin mengevaluasi dengan cermat setiap aspek operasi ini, dimulai dari usia sang bek.

  • Dari sisi ekonomi, potensi kesepakatan ini menghadirkan elemen yang sangat menguntungkan. Karena berstatus bebas transfer, Acerbi bisa datang dengan status free transfer, tanpa biaya apa pun untuk mahar transfernya. Karena itu, kendala utamanya akan tetap pada gaji, selain penilaian teknis dan fisik terkait performa yang masih bisa dijamin sang pemain.


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