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AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bologna mengundang Antonelli untuk merayakan keberhasilannya: ini waktunya

Bologna
Serie A

Ucapan selamat dari klub Bologna untuk pembalap muda asal Bologna yang baru menjadi juara dunia Formula 1

Pertandingan berikutnya
PAR

PAR

Serie A

07 Nov 2026

BOL

BOL

Bologna mengucapkan selamat kepada juara dunia baru Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, asal Casalecchio di Reno yang merupakan penggemar berat Bologna. Video pembalap muda Mercedes itu saat ikut merayakan kemenangan Bologna di Coppa Italia pada malam 14 Mei 2025, dengan membunyikan klakson di kota, menjadi viral.

Bologna mengunggah sebuah video di media sosial. Dalam video tersebut, Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega, dan Roberto Piccoli mengucapkan selamat kepada Antonelli dan mengajaknya merayakan pencapaian itu bersama.

  • "Halo Kimi," bunyi pesan yang disusun Bologna, "selamat atas pencapaian luar biasa ini. Menjadi juara dunia F1 adalah sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Kamu telah membuat seluruh Bologna, kami di Bologna, dan semua orang Italia bangga. Saya berharap kamu terus seperti ini, meraih pencapaian lain dan banyak kesuksesan. Seluruh Bologna Calcio dan kami semua ingin memelukmu serta mengucapkan selamat secara langsung karena kamu sungguh luar biasa.Kami menantimu di Bologna untuk merayakannya bersama. Forza Kimi, pelukan hangat untukmu."

    Bologna akan menghubungi pihak yang mewakili pembalap itu dalam beberapa hari ini untuk mengetahui apakah ia lebih memilih hadir di stadion atau menyapa Bologna di Casteldebole secara lebih tertutup, bergantung pada jadwalnya dalam waktu dekat. Menurut ANSA, kemungkinan setelah musim Formula 1 berakhir.

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Pertandingan berikutnya
PAR

PAR

Serie A

07 Nov 2026

BOL

BOL