Bologna mengundang Antonelli untuk merayakan keberhasilannya: ini waktunya

"Halo Kimi," bunyi pesan yang disusun Bologna, "selamat atas pencapaian luar biasa ini. Menjadi juara dunia F1 adalah sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Kamu telah membuat seluruh Bologna, kami di Bologna, dan semua orang Italia bangga. Saya berharap kamu terus seperti ini, meraih pencapaian lain dan banyak kesuksesan. Seluruh Bologna Calcio dan kami semua ingin memelukmu serta mengucapkan selamat secara langsung karena kamu sungguh luar biasa.Kami menantimu di Bologna untuk merayakannya bersama. Forza Kimi, pelukan hangat untukmu."

Bologna akan menghubungi pihak yang mewakili pembalap itu dalam beberapa hari ini untuk mengetahui apakah ia lebih memilih hadir di stadion atau menyapa Bologna di Casteldebole secara lebih tertutup, bergantung pada jadwalnya dalam waktu dekat. Menurut ANSA, kemungkinan setelah musim Formula 1 berakhir.