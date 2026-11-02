Bologna mengundang Antonelli untuk merayakan keberhasilannya: ini waktunya

Bologna mengucapkan selamat kepada juara dunia baru Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, asal Casalecchio di Reno yang merupakan penggemar berat Bologna. Video pembalap muda Mercedes itu saat ikut merayakan kemenangan Bologna di Coppa Italia pada malam 14 Mei 2025, dengan membunyikan klakson di kota, menjadi viral.
Bologna mengunggah sebuah video di media sosial. Dalam video tersebut, Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega, dan Roberto Piccoli mengucapkan selamat kepada Antonelli dan mengajaknya merayakan pencapaian itu bersama.