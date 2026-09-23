Bologna, Jens Odgaard cedera: masalah otot, absen 4 pekan

"Setelah mengalami keluhan yang dirasakan kemarin, Jens Odgaard menjalani pemeriksaan yang menunjukkan adanya cedera pada otot fleksor paha kanan, dengan waktu pemulihan 4 pekan". Dengan demikian, pemain asal Denmark itu akan menepi selama sebulan: ia akan berusaha kembali saat menghadapi Cagliari pada 24 Oktober atau, jika belum memungkinkan, melawan AC Milan pada laga berikutnya.