Kabar buruk untuk Bologna, yang kehilangan Jens Odgaard untuk sebulan ke depan. Penyerang Denmark eks Pescara dan Sassuolo itu harus menepi karena masalah otot, yang dialaminya dalam laga Sabtu melawan Bologna.
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Bologna, Jens Odgaard cedera: masalah otot, absen 4 pekan
- Getty
PERNYATAAN RESMI
"Setelah mengalami keluhan yang dirasakan kemarin, Jens Odgaard menjalani pemeriksaan yang menunjukkan adanya cedera pada otot fleksor paha kanan, dengan waktu pemulihan 4 pekan". Dengan demikian, pemain asal Denmark itu akan menepi selama sebulan: ia akan berusaha kembali saat menghadapi Cagliari pada 24 Oktober atau, jika belum memungkinkan, melawan AC Milan pada laga berikutnya.
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