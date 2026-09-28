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Darmian InterGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bologna, Holm cedera: idenya adalah merekrut Darmian

Bologna
Transfers
E. Holm
M. Darmian

Mantan bek sayap Inter itu menjadi incaran Bologna untuk menggantikan pemain Swedia yang cedera

Penderitaan Bologna di awal musim yang penuh masalah ini kian bertambah, karena kini mereka harus menghadapi cedera Emil Holm: seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, bek kanan asal Swedia itu kemungkinan harus menjalani operasi, yang pada praktiknya memperpanjang masa absen menjadi 4 hingga 6 bulan termasuk jeda dan pemulihan.


  • Untuk berjaga-jaga, Bologna mulai menjajaki kemungkinan merekrut Matteo Darmian, pemain 36 tahun yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Inter berakhir. Bologna, lapor Gazzetta, menunggu untuk mengetahui setiap detail soal situasi yang berkaitan dengan Holm (ia mengalami cedera pada menit ke-63 dalam laga Swedia-Rumania 2-1, biseps femoris kanan). Sementara itu, Darmian masuk dalam daftar pertimbangan Bologna, bersama Pol Lirola (29 tahun, enam bulan di Verona pada 2026 selain pernah bermain untuk Sassuolo, Fiorentina, dan Frosinone), Hysaj (yang juga bermain untuk tim nasional Albania dua hari lalu), Sampirisi, Bakker (eks Atalanta), De Sciglio, dan lainnya.

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