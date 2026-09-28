Untuk berjaga-jaga, Bologna mulai menjajaki kemungkinan merekrut Matteo Darmian, pemain 36 tahun yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Inter berakhir. Bologna, lapor Gazzetta, menunggu untuk mengetahui setiap detail soal situasi yang berkaitan dengan Holm (ia mengalami cedera pada menit ke-63 dalam laga Swedia-Rumania 2-1, biseps femoris kanan). Sementara itu, Darmian masuk dalam daftar pertimbangan Bologna, bersama Pol Lirola (29 tahun, enam bulan di Verona pada 2026 selain pernah bermain untuk Sassuolo, Fiorentina, dan Frosinone), Hysaj (yang juga bermain untuk tim nasional Albania dua hari lalu), Sampirisi, Bakker (eks Atalanta), De Sciglio, dan lainnya.