Operasi kecil untuk Christian Vieri yang dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi lutut. Mantan penyerang tersebut sendiri yang menceritakannya kepada para pengikutnya di Instagram. Bobo berfoto di tempat tidur rumah sakit, meyakinkan semua orang, dan juga menunjukkan potongan tulang yang telah diangkat dan telah mengganggunya selama ini.
Bobo Vieri dirawat di rumah sakit: dia menjalani operasi, dan sebuah tulang kecil telah diangkat
Dengan tatapan tenang dan membuat tanda kemenangan dengan jarinya, mantan penyerang Inter itu berkomentar, "Sudah diangkat tulang kecil yang berputar-putar di lututku!" Fragmen tulang tersebut berukuran sebesar kerikil dan disimpan dalam wadah transparan. Operasi Vieri berhasil diselesaikan dan akan memungkinkan dia untuk segera dipulangkan sebelum masa pemulihan singkat. "Siap dalam sebulan untuk turnamen padel berikutnya," komentarnya dengan nada bercanda.
- Salah satu penyerang terbaik pada masanya, Vieri mencetak 142 gol dalam 264 penampilan diSerie A, bermain selama 14 musim dan untuk 7 tim berbeda (Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina). Saat ini ia menjadi komentator untuk Dazn, di mana ia mengomentari pertandingan-pertandingan besar di liga.
