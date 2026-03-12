Bobo Vieri dirawat di rumah sakit: dia menjalani operasi, dan sebuah tulang kecil telah diangkat

Operasi kecil untuk Christian Vieri yang dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi lutut. Mantan penyerang tersebut sendiri yang menceritakannya kepada para pengikutnya di Instagram. Bobo berfoto di tempat tidur rumah sakit, meyakinkan semua orang, dan juga menunjukkan potongan tulang yang telah diangkat dan telah mengganggunya selama ini.