Bintang USWNT Catarina Macario dilaporkan menerima tawaran dari Barcelona, sementara Manchester City dan Arsenal memantau masa depan yang tidak pasti dari penyerang Chelsea dengan The Blues
Masa depan Macario di Chelsea dipertanyakan serius seiring dengan berakhirnya kontraknya.
Dilaporkan oleh Tom Garry dari Guardian pekan lalu bahwa Macario telah menolak tawaran perpanjangan kontrak di Chelsea, klub yang ia bela sejak meninggalkan Lyon pada 2023.
Musim ini sepertinya akan menjadi musim besar bagi pemain berusia 26 tahun itu, dengan dia mengatakan kepada GOAL sebelum musim dimulai bahwa dia "mengharapkan kebebasan" dari pengelolaan menit bermainnya yang ketat setelah 21 bulan absen. Sepertinya dia siap untuk menunjukkan bakat kelas dunianya secara teratur. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Cedera ringan telah mengganggu Macario, dengan dia belum bermain pada 2026 karena masalah tumit, dan saat fit, dia belum mencetak gol dalam musim Liga Super Wanita yang cukup mengecewakan bagi Chelsea, yang telah memenangkan enam gelar terakhir dalam kompetisi ini.
Sulit untuk tidak merasa bahwa masa bakti Macario bersama The Blues sedang mendekati akhir yang alami, dengan kemungkinan dia dapat menemukan kembali performa terbaiknya di sistem atau lingkungan yang berbeda.
Barcelona, Manchester, London? Di mana tujuan selanjutnya Macario?
Macario tampaknya juga tidak kekurangan tawaran untuk destinasi berikutnya. Menurut Kathryn Batte dari The Telegraph, penyerang serba bisa ini memiliki tawaran dari Barcelona, dengan Manchester City, Arsenal, dan London City Lionesses termasuk di antara klub-klub Eropa lain yang menunjukkan minat pada pemain berusia 26 tahun tersebut.
Tidak heran mengapa. Pada musim terakhirnya di Lyon, sebelum cedera ACL yang mengerikan, Macario membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia melalui perannya dalam kemenangan ke-8 Lyon di Liga Champions. Sejak itu, ia harus berjuang bangkit dari cedera serius, namun tetap menunjukkan sekilas bakatnya dalam seragam Chelsea, dengan menyumbang sembilan gol meskipun hanya tampil sebagai starter dalam delapan pertandingan di WSL musim lalu, misalnya.
Apakah Barcelona benar-benar tertarik pada Macario? Mengapa pindah ke Catalunya mungkin tidak masuk akal.
Namun, media Spanyol Sport membantah klaim bahwa Barcelona telah mengajukan tawaran untuk Macario, dengan alasan gaji tinggi pemain tersebut, di tengah keterbatasan keuangan klub, sebagai salah satu alasan mengapa kesepakatan tersebut tidak masuk akal, mengingat kebutuhan untuk memperkuat pertahanan daripada menyerang lagi.
Hal itu karena bek sayap Ona Batlle tampaknya akan pindah ke Arsenal saat kontraknya berakhir musim panas ini, sementara masa depan bek tengah Mapi Leon juga dipertanyakan karena kontraknya saat ini hampir berakhir. Kekhawatiran di lini pertahanan semakin meningkat pekan lalu setelah kabar bahwa Laia Aleixandri mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL), cedera yang akan membuatnya absen hingga sebagian besar tahun 2026.
Sebagai gantinya, Sport menunjuk Martina Fernandez dari Everton dan Camilla Kuver dari Wolfsburg sebagai target potensial untuk Barca. Martinez adalah produk La Masia yang telah bermain baik di Merseyside sejak kontrak pinjamannya dengan The Toffees menjadi permanen pada musim panas. Barca memiliki opsi pembelian kembali yang terjangkau untuk bek tersebut, yang masih berusia 21 tahun. Kuver, di sisi lain, akan habis kontraknya di Wolfsburg pada musim panas ini dan telah tampil di level yang sangat tinggi untuk raksasa Jerman tersebut musim ini, setelah pulih dari cedera parah yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir.
NWSL kemungkinan lain: Satu klub telah mengadakan 'pembicaraan awal'.
Ada juga kemungkinan Macario kembali ke Amerika Serikat dan bergabung dengan klub di NWSL. Penyerang ini belum pernah bermain di level tertinggi di seberang Atlantik, karena ia langsung bergabung dengan Lyon setelah lulus kuliah daripada mengikuti draft NWSL, tetapi banyak klub di AS pasti akan berusaha mengubah hal itu, dengan Macario menjadi opsi menarik menjelang musim 2026 yang akan dimulai bulan depan.
Pemain berusia 26 tahun ini tidak termasuk dalam daftar skuad Chelsea untuk fase knockout Liga Champions mendatang, dengan The Blues kemungkinan akan menghadapi Arsenal di perempat final pada akhir Maret setelah The Gunners mengalahkan OH Leuven 4-0 di leg pertama babak playoff pada Rabu malam. Oleh karena itu, Macario mungkin tergoda untuk hengkang sebelum kontraknya berakhir, mengingat absennya dari kompetisi Eropa tidak akan menguntungkan bagi sisa musim ini bersama Chelsea.
Pada Desember, San Diego Chronicle melaporkan bahwa Macario sedang dalam 'pembicaraan awal' dengan Bay FC. Jika pembicaraan tersebut berlanjut, kemungkinan pindah kembali ke California, tempat penyerang tersebut tumbuh besar setelah pindah dari Brasil saat masih kecil dan bermain sepak bola perguruan tinggi untuk Stanford, bisa menjadi opsi.
