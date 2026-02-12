Bintang USWNT Catarina Macario dilaporkan menerima tawaran dari Barcelona, sementara Manchester City dan Arsenal memantau masa depan yang tidak pasti dari penyerang Chelsea dengan The Blues

Dilaporkan oleh Tom Garry dari Guardian pekan lalu bahwa Macario telah menolak tawaran perpanjangan kontrak di Chelsea, klub yang ia bela sejak meninggalkan Lyon pada 2023.

Musim ini sepertinya akan menjadi musim besar bagi pemain berusia 26 tahun itu, dengan dia mengatakan kepada GOAL sebelum musim dimulai bahwa dia "mengharapkan kebebasan" dari pengelolaan menit bermainnya yang ketat setelah 21 bulan absen. Sepertinya dia siap untuk menunjukkan bakat kelas dunianya secara teratur. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Cedera ringan telah mengganggu Macario, dengan dia belum bermain pada 2026 karena masalah tumit, dan saat fit, dia belum mencetak gol dalam musim Liga Super Wanita yang cukup mengecewakan bagi Chelsea, yang telah memenangkan enam gelar terakhir dalam kompetisi ini.

Sulit untuk tidak merasa bahwa masa bakti Macario bersama The Blues sedang mendekati akhir yang alami, dengan kemungkinan dia dapat menemukan kembali performa terbaiknya di sistem atau lingkungan yang berbeda.