Bintang USMNT Ricardo Pepi ditargetkan mencetak gol di Premier League untuk musim debutnya yang 'fantastis' - jika ia meninggalkan PSV untuk bergabung dengan Fulham setelah Piala Dunia

Ketika ditanya apakah Pepi, yang kini telah terbukti sebagai pemain andal di klub dan tim nasional, akan cocok untuk Fulham, Zamora mengatakan kepada GOAL: "Premier League adalah Premier League, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan. Kita sudah melihatnya berkali-kali. Semua tergantung pada klub, biaya transfer, apakah itu sebuah taruhan, atau bukan.

“Buktinya ada di lapangan saat Anda tiba di Inggris dan di Premier League. Bisakah Anda tampil maksimal di panggung besar? Fulham telah memiliki beberapa striker yang datang dan tidak benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ini adalah kesempatan lain bagi seseorang untuk datang. Buktinya ada saat Anda tiba dan mendapatkan kesempatan Anda.

“Banyak tim mencari striker seperti itu. Lebih sulit dari yang Anda kira untuk mendapatkan pemain yang bisa mencetak 10 gol di Premier League - secara harfiah 10 gol, itu permintaan yang besar. Jika ada yang melakukannya, selamat, Anda telah menjalani musim yang fantastis - jika Anda berada di tim selain empat klub teratas. Jika Anda bisa mencetak 10 gol atau lebih, selamat, Anda telah menjalani musim yang fantastis.”

Mantan bintang USMNT Brad Friedel mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah pindah ke Fulham akan masuk akal bagi Pepi pada tahap kariernya saat ini: “Saya pikir itu klub yang cocok untuknya. Dia sangat bagus di kotak penalti, dia bisa menempatkan diri di posisi yang bagus dan kuat di udara. Jika kamu melihat jenis gol yang dicetak Fulham, saya pikir dia akan cocok dengan tim seperti itu.

“Jika itu adalah tim yang hanya mengandalkan penguasaan bola, umpan-umpan pendek di depan kotak penalti, dan sedikit permainan sayap, saya akan mengatakan mungkin bukan pilihan yang tepat. Tapi cara Fulham bermain, cara tim mereka, kecepatan mereka di sayap, dan umpan-umpan yang mereka dapatkan di sekitar kotak penalti, saya pikir dia akan cocok dengan sistem itu dengan sangat baik.”