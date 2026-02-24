Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Bintang USMNT Ricardo Pepi ditargetkan mencetak gol di Premier League untuk musim debutnya yang 'fantastis' - jika ia meninggalkan PSV untuk bergabung dengan Fulham setelah Piala Dunia
Fulham telah menerima tawaran untuk Pepi pada jendela transfer musim dingin.
Pepi telah berkarier di Eropa sejak meninggalkan Texas dan FC Dallas untuk bergabung dengan klub Jerman Augsburg pada 2022. Meskipun ia kesulitan untuk menonjol di sana, masa pinjaman yangproduktif bersama Groningen membantu memuluskan kepindahannya ke raksasa Eredivisie PSV pada 2023.
Penampilan reguler di Eindhoven tidak selalu mudah didapat, tetapi Pepi telah mencetak 37 gol dalam 90 penampilan. Ia kembali mencetak gol dalam 10 pertandingan musim ini dan kembali beraksi setelah cedera dalam kemenangan 3-1 atas Heerenveen.
Pepi sebenarnya bisa saja bermain di Premier League saat ini, dengan Fulham dilaporkan telah menyetujui kesepakatan senilai €37 juta (£32m/$44m) pada hariterakhir jendela transfer. Namun, PSV akhirnya memblokir kesepakatan tersebut karena mereka tidak dapat mendatangkan pengganti yang sesuai.
Minat dari London Barat dilaporkan masih ada, dengan Fulham mencari pengganti jangka panjang untuk Raul Jimenez, pemain internasional Meksiko, yang bersiap hengkang sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya berakhir.
- Getty
Apakah Pepi akan sukses di Premier League?
Ketika ditanya apakah Pepi, yang kini telah terbukti sebagai pemain andal di klub dan tim nasional, akan cocok untuk Fulham, Zamora - yang berbicara melalui casino.co.uk, situs yang menilai slot online terbaik di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Premier League adalah Premier League, dan Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan. Kita sudah melihatnya berkali-kali. Semua tergantung pada klub, biaya transfer, apakah itu sebuah taruhan, atau bukan.
“Buktinya ada di lapangan saat Anda tiba di Inggris dan di Premier League. Bisakah Anda tampil maksimal di panggung besar? Fulham telah memiliki beberapa striker yang datang dan tidak benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ini adalah kesempatan lain bagi seseorang untuk datang. Buktinya ada saat Anda tiba dan mendapatkan kesempatan Anda.
“Banyak tim mencari striker seperti itu. Lebih sulit dari yang Anda kira untuk mendapatkan pemain yang bisa mencetak 10 gol di Premier League - secara harfiah 10 gol, itu permintaan yang besar. Jika ada yang melakukannya, selamat, Anda telah menjalani musim yang fantastis - jika Anda berada di tim selain empat klub teratas. Jika Anda bisa mencetak 10 gol atau lebih, selamat, Anda telah menjalani musim yang fantastis.”
Mantan bintang USMNT Brad Friedel mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah pindah ke Fulham akan masuk akal bagi Pepi pada tahap kariernya saat ini: “Saya pikir itu klub yang cocok untuknya. Dia sangat bagus di kotak penalti, dia bisa menempatkan diri di posisi yang bagus dan kuat di udara. Jika kamu melihat jenis gol yang dicetak Fulham, saya pikir dia akan cocok dengan tim seperti itu.
“Jika itu adalah tim yang hanya mengandalkan penguasaan bola, umpan-umpan pendek di depan kotak penalti, dan sedikit permainan sayap, saya akan mengatakan mungkin bukan pilihan yang tepat. Tapi cara Fulham bermain, cara tim mereka, kecepatan mereka di sayap, dan umpan-umpan yang mereka dapatkan di sekitar kotak penalti, saya pikir dia akan cocok dengan sistem itu dengan sangat baik.”
Robinson kembali menjadi bahan pembicaraan transfer di Fulham.
Sementara Pepi mungkin akan bergabung dengan The Cottage, rekan setimnya di tim nasional, Antonee Robinson, mungkin akan hengkang. Bek kiri yang agresif ini kembali menjadi bahan pembicaraan tentang kemungkinanhengkangnya, di tengah persaingan sengit untuk posisi di Fulham dari Ryan Sessegnon.
Zamora menambahkan tentang bek berusia 28 tahun itu, yang sebelumnya dikaitkan dengan Liverpool dan Manchester United: “Saya benar-benar menyukainya - energinya, dia adalah atlet yang luar biasa. Saya pikir pada suatu saat musim ini dia memiliki umpan silang terbanyak di kotak penalti. Dia tidak main-main, biarkan saya turun ke sini, kirimkan umpan ke kotak penalti - dan itulah yang diinginkan striker. Dia bukan tipe pemain yang akan terus memeriksa, jadi sebagai striker, Anda tahu dia akan mengumpan bola dan Anda bisa berlari daripada memeriksa dan tidak tahu kapan bola akan datang.
“Robbo adalah talenta hebat. Jika dia memutuskan untuk pindah ke tempat lain, dia memiliki Piala Dunia yang hebat, dia akan memiliki banyak pilihan karena atletismenya dan umpan-umpannya ke kotak penalti.”
- Getty
Pepi & Robinson diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Timnas AS (USMNT) di Piala Dunia 2026.
Robinson dan Pepi keduanya berharap dapat menjadi bagian dari rencana Mauricio Pochettino saat Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia musim panas ini. Keduanya akan menjadi sorotan di sana, dengan kemungkinan munculnya peminat lain untuk keduanya di bursa transfer yang diprediksi akan kembali ramai.
Iklan