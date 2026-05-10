Bintang Timnas AS Christian Pulisic absen dalam kekalahan AC Milan akibat cedera otot gluteus
Kekhawatiran terkait kondisi kebugaran Pulisic terus berlanjut
Pulisic telah mengalami penurunan performa dan berjuang melawan berbagai cedera sejak akhir 2025, sehingga awal musim 2025-26 yang menjanjikan pun sebagian besar sirna akibat hal tersebut. Dia telah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 18 penampilan liga, 10 di antaranya sebagai pemain pengganti untuk Rossoneri. Terlepas dari apakah dia akan bermain dalam dua pertandingan terakhir Milan, ini akan menjadi jumlah penampilan sebagai starter terendah yang pernah dia catat di klub tersebut, karena sebelumnya dia menjadi starter dalam 32 pertandingan pada musim 2023-24, dan 29 pertandingan pada musim lalu.
ESPN melaporkan bahwa cedera tersebut tidak serius, namun hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran mengingat riwayat cedera otot Pulisic yang panjang. Gianluca Di Marzio adalah yang pertama melaporkan cedera Pulisic.
Tempat di Liga Champions terancam
Kekalahan Milan membuat mereka berada dalam posisi yang genting. Mereka kini berada di peringkat keempat dengan 67 poin, sama dengan Roma namun unggul dalam head-to-head. Como juga mengintai hanya dua poin di belakang, yang berarti ruang gerak Milan untuk melakukan kesalahan hampir habis dengan hanya tersisa dua pertandingan liga.
Implikasi bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Jika cedera tersebut tidak parah, hal itu seharusnya tidak memengaruhi status Pulisic untuk Piala Dunia. Pelatih Tim Nasional AS, Mauricio Pochettino, akan mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain dalam sebuah acara mewah di Kota New York. Pulisic diperkirakan akan masuk dalam daftar skuad tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Timnas AS akan memulai rangkaian persiapan terakhir mereka menjelang Piala Dunia dengan menghadapi Senegal di Charlotte, North Carolina, pada 31 Mei, dan Jerman di Chicago pada 6 Juni. Pertandingan pertama Timnas AS di Piala Dunia akan berlangsung melawan Paraguay pada 12 Juni.