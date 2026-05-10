Pulisic telah mengalami penurunan performa dan berjuang melawan berbagai cedera sejak akhir 2025, sehingga awal musim 2025-26 yang menjanjikan pun sebagian besar sirna akibat hal tersebut. Dia telah mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 18 penampilan liga, 10 di antaranya sebagai pemain pengganti untuk Rossoneri. Terlepas dari apakah dia akan bermain dalam dua pertandingan terakhir Milan, ini akan menjadi jumlah penampilan sebagai starter terendah yang pernah dia catat di klub tersebut, karena sebelumnya dia menjadi starter dalam 32 pertandingan pada musim 2023-24, dan 29 pertandingan pada musim lalu.

ESPN melaporkan bahwa cedera tersebut tidak serius, namun hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran mengingat riwayat cedera otot Pulisic yang panjang. Gianluca Di Marzio adalah yang pertama melaporkan cedera Pulisic.



