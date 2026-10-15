Getty Images Sport
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Bintang Real Madrid Vinicius Jr menuntut wasit La Liga melindungi para pemain yang menonjol
Vinicius menyerukan peningkatan standar perwasitan
Vinicius menyuarakan kekhawatirannya soal perlakuan terhadap pemain yang mengandalkan keterampilan individu dalam sepakbola Spanyol. Ia mendesak wasit berbuat lebih banyak untuk melindungi pemain yang menghibur penonton. Berbicara setelah kemenangan dramatis 4-3 atas Roma di Liga Champions, pemain asal Brasil itu menunjuk catatan disiplinnya sendiri sebagai bukti adanya masalah sistemis. Ia mengatakan bahwa meski kerap menjadi sasaran pelanggaran keras, justru dirinya yang sering dihukum wasit.
"Saya melihat statistik yang menyebut saya telah dilanggar 500 kali, yang berujung pada lima kartu merah dan entah berapa kartu kuning. Namun, kartu kuning selalu diberikan kepada Vini. Saya tidak mengerti. Kita harus melindungi pemain yang menonjol, seperti Lamine di Barcelona atau Julián di Atletico," kata sang winger, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.
- Getty Images Sport
Amarah yang harus dibayar mahal berujung skorsing berat
Vinicius menghadapi konsekuensi serius setelah serangkaian insiden panas dalam laga Madrid melawan Villarreal berujung pada pengusirannya dari lapangan. Penyerang asal Brasil itu kehilangan kendali setelah menjambak rambut lawannya, Nathan Saliba, hingga mendapat kartu merah. Situasi kemudian semakin memanas. Alih-alih meninggalkan lapangan dengan tenang, Vinicius mendatangi wasit Isidro Diaz de Mera secara agresif, mengabaikan upaya rekan setimnya, Endrick, untuk menenangkannya, dan mendorong seorang petugas LaLiga ke samping di dekat monitor VAR. Rekaman video yang beredar memperlihatkan Vinicius terus meluapkan amarah saat berjalan menuju lorong Bernabeu, menutup malam yang diwarnai frustrasi dan pelanggaran disiplin.
Federasi sepakbola Spanyol merespons dengan tegas dan menjatuhkan skors empat pertandingan kepada Vinicius, sebuah pukulan besar baginya secara pribadi maupun dalam persaingan di lapangan. Komite membagi sanksi itu secara merata: dua pertandingan untuk insiden dengan Saliba dan dua pertandingan untuk perilaku agresifnya terhadap wasit. Akibat skors tersebut, sang winger tidak dapat tampil di LaLiga hingga setelah jeda internasional November. Ia pun dipastikan absen dalam sejumlah laga penting, terutama duel Clasico melawan Barcelona yang sarat pertaruhan.
Endrick membela rekan setimnya
Endrick turut membela Vinícius dengan menyatakan bahwa badan disiplin liga secara khusus mengincar pemain sayap itu. Berbicara kepada Movistar Plus+, Endrick menyebut sanksi tersebut “sulit dipercaya” dan “gila”, seraya menegaskan bahwa Vinícius menjadi sasaran secara tidak adil. Meski kartu merah langsung biasanya berujung pada larangan bermain dua pertandingan, Endrick mengatakan skuad sejak awal bersiap menghadapi hukuman yang lebih berat karena pemain sayap asal Brasil itu terus-menerus mendapat sorotan.
“Kami tahu hukumannya seharusnya larangan bermain dua pertandingan karena kartu merah langsung, tetapi jauh di lubuk hati kami tahu hukumannya tidak akan hanya dua pertandingan, karena apa yang mereka lakukan terhadap ‘Vini’ sulit dipercaya, gila, dan tak ada cara lain untuk mengatakannya. Alih-alih dua pertandingan, mereka menjatuhkan hukuman empat pertandingan kepadanya. Mereka akan terus mengincar ‘Vini’, tetapi dia sosok yang kuat, selalu bekerja keras dan berjuang menghadapi segalanya. Dia akan tetap kuat, dan ketika kembali, dia akan berada dalam kondisi yang sangat baik,” katanya.
- Getty Images Sport
Merefleksikan malam yang sulit saat menghadapi Roma
Di lapangan, Vinicius kesulitan memberikan pengaruh seperti biasanya saat Madrid tertinggal 3-1 sebelum bangkit secara sensasional pada penghujung laga. Penyerang itu terlihat frustrasi ketika nomornya muncul di papan pergantian pemain yang diangkat ofisial keempat, tetapi ia segera memuji dampak para pemain pengganti, termasuk Endrick dan Carlos Espi, yang berhasil membalikkan keadaan untuk tim Spanyol tersebut.
"Itu wajar; saya kesal setelah ditarik keluar karena saya selalu ingin tampil baik dan membantu tim. Pergantian pemain membawa perubahan bagi tim. Endrick mengubah dinamika permainan dan menjadi pemain terbaik di lapangan. Carlos hanya bermain beberapa menit, tetapi mencetak gol. Saya kesal pada diri sendiri karena tidak tampil maksimal. Pada akhirnya, Vini selalu kembali, dan saya tidak ragu bahwa saya juga akan kembali," kata Vinicius.
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