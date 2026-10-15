Endrick turut membela Vinícius dengan menyatakan bahwa badan disiplin liga secara khusus mengincar pemain sayap itu. Berbicara kepada Movistar Plus+, Endrick menyebut sanksi tersebut “sulit dipercaya” dan “gila”, seraya menegaskan bahwa Vinícius menjadi sasaran secara tidak adil. Meski kartu merah langsung biasanya berujung pada larangan bermain dua pertandingan, Endrick mengatakan skuad sejak awal bersiap menghadapi hukuman yang lebih berat karena pemain sayap asal Brasil itu terus-menerus mendapat sorotan.

“Kami tahu hukumannya seharusnya larangan bermain dua pertandingan karena kartu merah langsung, tetapi jauh di lubuk hati kami tahu hukumannya tidak akan hanya dua pertandingan, karena apa yang mereka lakukan terhadap ‘Vini’ sulit dipercaya, gila, dan tak ada cara lain untuk mengatakannya. Alih-alih dua pertandingan, mereka menjatuhkan hukuman empat pertandingan kepadanya. Mereka akan terus mengincar ‘Vini’, tetapi dia sosok yang kuat, selalu bekerja keras dan berjuang menghadapi segalanya. Dia akan tetap kuat, dan ketika kembali, dia akan berada dalam kondisi yang sangat baik,” katanya.