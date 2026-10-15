Liga melancarkan upaya baru yang agresif untuk memberantas nyanyian bernada penghinaan dari stadion-stadion Spanyol musim ini. Badan pengelola kompetisi itu baru-baru ini merilis laporan lengkap yang merinci perilaku penonton yang tidak dapat diterima dalam rangkaian pertandingan domestik terbaru.

Akhir pekan lalu sayangnya diwarnai dua insiden yang sepenuhnya terpisah, yang menunjukkan dengan jelas bahwa kebencian masih menonjol di tribune. Liga secara resmi mencatat kedua kejadian tersebut di Spanyol dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak akan dibiarkan tanpa hukuman ke depannya.

Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye liga yang lebih luas untuk mengubah perilaku suporter secara mendasar dan memperbaiki suasana sepakbola Spanyol secara keseluruhan.