Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Bintang Real Madrid terancam absen selama SETAHUN setelah terungkapnya diagnosis cedera parah

Real Madrid
F. Mendy
LaLiga

Ferland Mendy kini menghadapi masa depan yang tak pasti di level tertinggi setelah menerima diagnosis cedera yang parah pasca kemenangan Real Madrid atas Espanyol baru-baru ini. Pemain internasional Prancis tersebut, yang selalu menjadi bagian penting dari barisan pertahanan Los Blancos saat dalam kondisi fit, kabarnya kini harus absen dari lapangan selama satu tahun penuh.

  • Diagnosis yang mengejutkan bagi bek Prancis

    Real Madrid dikejutkan oleh kabar bahwa cedera terbaru Mendy ternyata jauh lebih parah daripada yang diperkirakan awalnya oleh tim medis klub. Pemain berusia 30 tahun itu terpaksa ditarik keluar hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai dalam kemenangan 2-0 atas Espanyol pada Minggu lalu dan langsung digantikan oleh Fran Garcia, dengan penilaian awal menunjukkan robekan otot paha belakang biasa yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan beberapa bulan.

    Namun, hasil pemindaian selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih suram bagi mantan pemain Lyon tersebut. Laporan dari Cadena Cope menunjukkan bahwa salah satu tendon Mendy telah terlepas sepenuhnya dari tulang, cedera yang akan membutuhkan operasi dan masa rehabilitasi setidaknya satu tahun. Jadwal pemulihan ini kemungkinan besar akan membuat sang bek absen hingga awal musim 2027-28.

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Pembicaraan soal pensiun Mendy kembali mencuat

    Mengingat parahnya cedera dan kompleksitas proses pemulihannya, tidak ada jaminan bahwa Mendy akan kembali ke performa fisik terbaiknya. Setelah menghadapi serangkaian masalah kebugaran yang tak henti-hentinya selama 24 bulan terakhir, beban psikologis tersebut dikabarkan sangat membebani pemain asal Prancis itu, dan Cope menyarankan bahwa pensiun dini mungkin menjadi opsi yang dipertimbangkan.

    Berita ini menjadi pukulan bagi tim Real asuhan Alvaro Arbeloa, karena Mendy telah secara konsisten membuktikan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan penting, terutama dengan penampilan level elitnya di Liga Champions melawan tim-tim seperti Bayern Munich. Namun, kemampuannya untuk tetap berada di lapangan semakin jarang terjadi, sehingga klub harus memikirkan masa depan tanpa bek kiri tersebut.

  • Ketidakpastian kontrak di Bernabeu

    Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat tidak menguntungkan mengingat situasi kontrak Mendy di ibu kota Spanyol. Kontraknya saat ini bersama Real Madrid akan berakhir pada Juni 2028, yang berarti jika ia benar-benar absen selama satu tahun penuh, ia akan kembali dengan sisa kontrak hanya satu musim lagi. Hal ini menempatkan Los Blancos dalam posisi yang sulit terkait perencanaan jangka panjang mereka untuk lini pertahanan.


  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rekor cedera mengerikan terus berlanjut

    Cedera terbaru yang dialami Mendy merupakan puncak dari catatan kebugaran yang buruk, yang membuatnya hanya mampu bermain selama 448 menit sepanjang musim ini. Terbatas pada sembilan penampilan saja musim ini, bek tersebut telah mengalami lima kali cedera yang memaksanya absen, sehingga menghalanginya untuk membangun ritme atau konsistensi apa pun.

    Perbedaannya dengan musim lalu sangat mencolok; meskipun ia masih menghadapi masalah kebugaran setahun yang lalu, ia mampu tampil dalam 31 pertandingan dan bermain lebih dari empat kali lipat jumlah menit yang ia mainkan pada musim 2025-26.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA