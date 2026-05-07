Bintang Real Madrid terancam absen selama SETAHUN setelah terungkapnya diagnosis cedera parah

Real Madrid dikejutkan oleh kabar bahwa cedera terbaru Mendy ternyata jauh lebih parah daripada yang diperkirakan awalnya oleh tim medis klub. Pemain berusia 30 tahun itu terpaksa ditarik keluar hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai dalam kemenangan 2-0 atas Espanyol pada Minggu lalu dan langsung digantikan oleh Fran Garcia, dengan penilaian awal menunjukkan robekan otot paha belakang biasa yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan beberapa bulan.

Namun, hasil pemindaian selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih suram bagi mantan pemain Lyon tersebut. Laporan dari Cadena Cope menunjukkan bahwa salah satu tendon Mendy telah terlepas sepenuhnya dari tulang, cedera yang akan membutuhkan operasi dan masa rehabilitasi setidaknya satu tahun. Jadwal pemulihan ini kemungkinan besar akan membuat sang bek absen hingga awal musim 2027-28.