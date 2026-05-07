Bintang Real Madrid terancam absen selama SETAHUN setelah terungkapnya diagnosis cedera parah
Diagnosis yang mengejutkan bagi bek Prancis
Real Madrid dikejutkan oleh kabar bahwa cedera terbaru Mendy ternyata jauh lebih parah daripada yang diperkirakan awalnya oleh tim medis klub. Pemain berusia 30 tahun itu terpaksa ditarik keluar hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai dalam kemenangan 2-0 atas Espanyol pada Minggu lalu dan langsung digantikan oleh Fran Garcia, dengan penilaian awal menunjukkan robekan otot paha belakang biasa yang diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan beberapa bulan.
Namun, hasil pemindaian selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih suram bagi mantan pemain Lyon tersebut. Laporan dari Cadena Cope menunjukkan bahwa salah satu tendon Mendy telah terlepas sepenuhnya dari tulang, cedera yang akan membutuhkan operasi dan masa rehabilitasi setidaknya satu tahun. Jadwal pemulihan ini kemungkinan besar akan membuat sang bek absen hingga awal musim 2027-28.
Pembicaraan soal pensiun Mendy kembali mencuat
Mengingat parahnya cedera dan kompleksitas proses pemulihannya, tidak ada jaminan bahwa Mendy akan kembali ke performa fisik terbaiknya. Setelah menghadapi serangkaian masalah kebugaran yang tak henti-hentinya selama 24 bulan terakhir, beban psikologis tersebut dikabarkan sangat membebani pemain asal Prancis itu, dan Cope menyarankan bahwa pensiun dini mungkin menjadi opsi yang dipertimbangkan.
Berita ini menjadi pukulan bagi tim Real asuhan Alvaro Arbeloa, karena Mendy telah secara konsisten membuktikan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan penting, terutama dengan penampilan level elitnya di Liga Champions melawan tim-tim seperti Bayern Munich. Namun, kemampuannya untuk tetap berada di lapangan semakin jarang terjadi, sehingga klub harus memikirkan masa depan tanpa bek kiri tersebut.
Ketidakpastian kontrak di Bernabeu
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat tidak menguntungkan mengingat situasi kontrak Mendy di ibu kota Spanyol. Kontraknya saat ini bersama Real Madrid akan berakhir pada Juni 2028, yang berarti jika ia benar-benar absen selama satu tahun penuh, ia akan kembali dengan sisa kontrak hanya satu musim lagi. Hal ini menempatkan Los Blancos dalam posisi yang sulit terkait perencanaan jangka panjang mereka untuk lini pertahanan.
Rekor cedera mengerikan terus berlanjut
Cedera terbaru yang dialami Mendy merupakan puncak dari catatan kebugaran yang buruk, yang membuatnya hanya mampu bermain selama 448 menit sepanjang musim ini. Terbatas pada sembilan penampilan saja musim ini, bek tersebut telah mengalami lima kali cedera yang memaksanya absen, sehingga menghalanginya untuk membangun ritme atau konsistensi apa pun.
Perbedaannya dengan musim lalu sangat mencolok; meskipun ia masih menghadapi masalah kebugaran setahun yang lalu, ia mampu tampil dalam 31 pertandingan dan bermain lebih dari empat kali lipat jumlah menit yang ia mainkan pada musim 2025-26.