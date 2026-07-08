Bintang PSG menolak tawaran Real Madrid dan memilih memperpanjang kontraknya

Ruiz tampaknya akan memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini, yang menarik perhatian beberapa klub terbesar di Eropa. Namun, menurut media Prancis RMC Sport, PSG telah mengamankan masa depan gelandang yang awalnya didatangkan dari Napoli dengan biaya €22,5 juta pada tahun 2022.

Jurnalis Fabrice Hawkins memberikan kabar terbaru di media sosial, dengan mengatakan bahwa Ruiz telah menyetujui kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan.