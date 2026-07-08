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Fabian Ruiz HDGetty Images
Moataz Elgammal

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Bintang PSG menolak tawaran Real Madrid dan memilih memperpanjang kontraknya

Transfers
Paris Saint-Germain
F. Ruiz
Real Madrid
Ligue 1
LaLiga

Fabian Ruiz telah memutuskan untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Paris Saint-Germain dengan menandatangani perpanjangan kontrak baru. Pemain timnas Spanyol tersebut dilaporkan telah menolak tawaran transfer yang sangat menarik dari Real Madrid dan Bayern Munich demi tetap bertahan di ibu kota Prancis, sehingga memperpanjang masa baktinya yang sangat sukses yang telah membuahkan gelar juara domestik dan Eropa secara berturut-turut.

  • Gelandang tersebut memastikan masa depannya di Paris Saint-Germain dalam jangka panjang

    Ruiz tampaknya akan memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini, yang menarik perhatian beberapa klub terbesar di Eropa. Namun, menurut media Prancis RMC Sport, PSG telah mengamankan masa depan gelandang yang awalnya didatangkan dari Napoli dengan biaya €22,5 juta pada tahun 2022.

    Jurnalis Fabrice Hawkins memberikan kabar terbaru di media sosial, dengan mengatakan bahwa Ruiz telah menyetujui kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan.

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    Klub-klub raksasa Eropa gagal mendapatkan pemain berpengalaman

    Sebelum perpanjangan kontrak ini, kurangnya konfirmasi resmi memicu spekulasi yang intens. Media Spanyol secara luas memberitakan bahwa Real Madrid memandang Ruiz sebagai solusi kreatif untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan setelah kepergian Toni Kroos, sementara Bayern Munich mempersiapkan tawaran murah di bawah angka €40 juta. Kedua klub mengakui prestasi gemilang yang tak terbantahkan dari pemain yang telah meraih dua gelar Liga Champions dan empat gelar liga domestik bersama PSG.

  • Musim yang gemilang mengukuhkan posisinya di skuad Luis Enrique

    Pemain berusia 30 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai aset yang benar-benar vital bagi skema taktis Luis Enrique. Pada musim lalu saja, Ruiz tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 20 penampilan di Ligue 1 dan sembilan penampilan selama perjalanan gemilang mereka di Liga Champions.

    Di tengah jadwal yang sangat padat yang mencakup Piala Interkontinental FIFA dan Piala Super UEFA, ia mencatatkan dua gol dan lima assist sambil bermain selama 2.122 menit. Mempertahankan pemain dengan pengalaman meraih gelar yang begitu luas — termasuk gelar Kejuaraan Eropa dan Liga Bangsa-Bangsa bersama Spanyol — memastikan Paris Saint-Germain mempertahankan inti tim yang terdiri dari para juara yang telah teruji saat mereka berupaya mempertahankan dominasi di level domestik dan kontinental.

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    Bagaimana kelanjutan karier Ruiz dan PSG?

    Saat ini, Ruiz sepenuhnya fokus pada tugas internasionalnya di Piala Dunia, di mana ia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Belgia di babak perempat final. Setelah tampil dalam lima pertandingan di turnamen ini sejauh ini—dan membantu negaranya meraih kemenangan 1-0 atas Portugal di babak 16 besar—gelandang ini baru akan kembali ke klubnya setelah Spanyol menyelesaikan perjuangannya untuk meraih gelar juara dunia.