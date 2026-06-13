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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-METZAFP

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Bintang Paris menjauh dari Barcelona

Transfers
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Barcelona
LaLiga
B. Barcola
Prancis

Tampaknya masa depan pemain Bradley Barcola kini jauh dari Paris Saint-Germain, setelah ia kehilangan banyak perannya dalam susunan pemain inti pelatih Luis Enrique.

Parkola telah menerima beberapa tawaran, namun semua indikasi menunjukkan bahwa kepergiannya dari Parc des Princes tidak akan segera terjadi, mengingat ia saat ini sedang sibuk berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa nama Parkola dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, yang sedang mencari penyerang baru.

Namun, setelah merekrut Anthony Gordon, niat klub Catalan tersebut kini berfokus pada mendatangkan penyerang murni, dengan Julian Alvarez sebagai target utama.

Prediksi menunjukkan bahwa penjualan Parkola, yang nilainya mungkin melebihi 70 juta euro, lebih condong ke Liga Premier Inggris. 

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    Tiga klub Liga Premier mengamati Parkola

    Akun "Djameel" di platform X, yang dikenal karena liputannya yang mendalam mengenai berita Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa sang pemain telah menarik minat dari klub-klub Inggris, dan Barcelona tidak termasuk di antara klub-klub yang telah mengambil langkah untuk merekrutnya.

    Bahkan, informasi ini mengesampingkan kemungkinan pemain tersebut pindah ke Barcelona pada musim panas ini, meskipun tidak mengesampingkan kepergiannya dari Paris Saint-Germain.

    Menurut sumber yang sama, Parkola lebih memilih untuk fokus pada partisipasinya bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia, dan tidak ada perkembangan cepat yang diharapkan terkait masa depannya saat ini.

    Di Barcelona, mereka sangat menyadari kualitas pemain Prancis tersebut, namun klub telah berinvestasi di posisi sayap dengan mendatangkan Anthony Gordon. 

    Parkola mendapat perhatian besar dari klub-klub Liverpool, Arsenal, dan Manchester United, dan ketiga klub tersebut telah menanyakan statusnya serta menghubungi lingkaran terdekatnya.

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