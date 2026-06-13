Bintang Paris menjauh dari Barcelona

Tampaknya masa depan pemain Bradley Barcola kini jauh dari Paris Saint-Germain, setelah ia kehilangan banyak perannya dalam susunan pemain inti pelatih Luis Enrique.

Parkola telah menerima beberapa tawaran, namun semua indikasi menunjukkan bahwa kepergiannya dari Parc des Princes tidak akan segera terjadi, mengingat ia saat ini sedang sibuk berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa nama Parkola dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, yang sedang mencari penyerang baru.

Namun, setelah merekrut Anthony Gordon, niat klub Catalan tersebut kini berfokus pada mendatangkan penyerang murni, dengan Julian Alvarez sebagai target utama.

Prediksi menunjukkan bahwa penjualan Parkola, yang nilainya mungkin melebihi 70 juta euro, lebih condong ke Liga Premier Inggris.

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