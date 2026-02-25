Getty Images Sport
Bintang Newcastle, Sandro Tonali, dikabarkan akan bergabung dengan Juventus menurut legenda Italia
Tonali bergabung dengan Premier League
Tonali memulai karirnya di akademi muda Brescia sebelum direkrut oleh raksasa Serie A AC Milan pada 2020, awalnya dengan status pinjaman sebelum transfer tersebut menjadi permanen. Dia memenangkan gelar Serie A pada musim 2021-22 di San Siro, tetapi meninggalkan klub setahun kemudian, menjadi pemain sepak bola Italia termahal sepanjang sejarah ketika Newcastle mengeluarkan €70 juta (£61 juta/$83 juta) untuk membawanya ke St James' Park.
Awal karirnya di Tyneside terganggu ketika dia dijatuhi hukuman larangan bermain selama sepuluh bulan, termasuk delapan bulan rehabilitasi perjudian, karena melanggar peraturan perjudian Italia.
Namun, Tonali kini telah menjadi bintang yang mapan di Premier League setelah tampil impresif di tim Howe, membantu The Magpies finis di posisi kelima pada musim 2024-25 dan lolos ke Liga Champions. Musim ini, performa domestik Newcastle lebih menantang, namun mereka akan tampil di babak 16 besar kompetisi klub elit Eropa setelah mengalahkan Qarabag 9-3 secara agregat di babak playoff babak gugur, dengan Tonali mencetak gol di leg kedua pada Selasa malam.
Juventus disarankan untuk mengejar transfer untuk bintang Magpies.
Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Marchisio ditanya apakah ia akan mengejar transfer gratis untuk Bernardo Silva, yang kontraknya akan habis di Manchester City musim panas ini. Namun, mantan gelandang itu berbelok arah dan mengatakan klub lamanya perlu mendatangkan pemain Italia yang kuat untuk membantu mereka dalam upaya kembali ke puncak Serie A.
Dia mengatakan: “Sepak bola berubah, tetapi DNA klub tidak. Juventus selalu memiliki kelompok inti pemain Italia yang juara dan perlu membangunnya kembali. [Gianluigi] Donnarumma sepertinya tidak mungkin didapat, dia baru saja pindah ke Manchester City. Tonali sepertinya lebih mungkin. Dia akan menjadi titik awal yang bagus, tetapi kesabaran akan dibutuhkan.”
Marchisio juga mengungkapkan kekagumannya terhadap striker Galatasaray, Victor Osimhen, yang tampil gemilang selama kemenangan Napoli di Serie A musim 2022-23 sebelum hubungannya dengan klub tersebut memburuk.
Dia menambahkan: “Dia pasti akan membuat perbedaan. Osimhen yang kita kagumi di Galatasaray bukanlah striker yang pergi ke Turki untuk menghabiskan musim dingin. Di leg pertama, dia menunjukkan determinasi yang luar biasa, sesuatu yang seringkali kurang dimiliki Juventus di depan gawang.”
Tonali menandatangani perpanjangan kontrak dengan Newcastle selama masa larangan.
Tonali sendiri telah mengakui bahwa ia tidak pernah menutup kemungkinan untuk kembali ke tanah airnya suatu hari nanti, mengatakan pada Oktober: "Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, saya katakan kepada semua orang bahwa itu mungkin. Saya tidak menutup pintu untuk Italia; itu adalah negara saya. Mungkin tidak sekarang karena saya telah menemukan keseimbangan di Newcastle, tetapi liga semakin baik dan baik, level tim-timnya juga meningkat."
Newcastle berada dalam posisi yang kuat terkait masa depan Tonali. Pemain internasional Italia itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub selama masa suspensinya, dengan kontraknya kini berlaku hingga 2029 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Hal itu berarti klub-klub Serie A yang ingin merekrutnya harus membayar biaya transfer yang cukup besar untuk meyakinkan Newcastle untuk melepas salah satu aset terpentingnya.
Juventus mengalami kesulitan setelah lima pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan.
Juventus memulai musim ini dengan Igor Tudor, yang kini menjadi manajer interim di Tottenham Hotspur, sebagai pelatih. Namun, pelatih asal Kroasia itu dipecat setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan, dan Luciano Spalletti ditunjuk sebagai penggantinya.
Pelatih berusia 66 tahun itu awalnya membantu Juventus bangkit, tetapi masalah mulai muncul dalam sebulan terakhir. Juventus telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan berisiko tersingkir dari Liga Champions, setelah kalah 5-2 dari Galatasaray dalam leg pertama babak playoff babak gugur. Pertandingan kedua dari laga tersebut akan digelar pada Rabu malam.
