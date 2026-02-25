Bintang Newcastle, Sandro Tonali, dikabarkan akan bergabung dengan Juventus menurut legenda Italia

Tonali memulai karirnya di akademi muda Brescia sebelum direkrut oleh raksasa Serie A AC Milan pada 2020, awalnya dengan status pinjaman sebelum transfer tersebut menjadi permanen. Dia memenangkan gelar Serie A pada musim 2021-22 di San Siro, tetapi meninggalkan klub setahun kemudian, menjadi pemain sepak bola Italia termahal sepanjang sejarah ketika Newcastle mengeluarkan €70 juta (£61 juta/$83 juta) untuk membawanya ke St James' Park.

Awal karirnya di Tyneside terganggu ketika dia dijatuhi hukuman larangan bermain selama sepuluh bulan, termasuk delapan bulan rehabilitasi perjudian, karena melanggar peraturan perjudian Italia.

Namun, Tonali kini telah menjadi bintang yang mapan di Premier League setelah tampil impresif di tim Howe, membantu The Magpies finis di posisi kelima pada musim 2024-25 dan lolos ke Liga Champions. Musim ini, performa domestik Newcastle lebih menantang, namun mereka akan tampil di babak 16 besar kompetisi klub elit Eropa setelah mengalahkan Qarabag 9-3 secara agregat di babak playoff babak gugur, dengan Tonali mencetak gol di leg kedua pada Selasa malam.