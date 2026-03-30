Bintang muda Jerman sebagai penerus Guirassy? BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer sensasional

Menurut laporan tersebut, pihak manajemen Tresoldi, yang saat ini bermain untuk Club Brugge, dilaporkan telah melakukan pembicaraan tertutup dengan klub-klub dari Spanyol, Italia, dan Jerman. Nama klub-klub tersebut tidak disebutkan saat itu, namun kini situasinya berbeda.

Selain BVB, kabarnya ada juga minat dari Bayer Leverkusen di Bundesliga, namun hal itu baru akan menjadi konkret jika Christian Kofane hengkang. Dari Liga Premier, Arsenal dan Tottenham dikaitkan dengan Tresoldi.

Menurut Sky, pemain timnas U-21 Jerman ini bisa didapatkan dengan biaya transfer sebesar 25 hingga 30 juta euro. Jumlah tersebut tentu saja bisa dipenuhi oleh BVB jika Serhou Guirassy meninggalkan klub pada musim panas nanti. Pasalnya, BVB akan mendapatkan setidaknya 35 juta euro dari kepergian striker andalan tersebut.