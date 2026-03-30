Seperti dilaporkan Sky, BVB telah menyatakan minatnya untuk merekrut Nicolo Tresoldi. Beberapa hari yang lalu, stasiun TV berbayar tersebut telah mengungkap bahwa pemain berusia 21 tahun itu sedang merencanakan langkah selanjutnya dalam kariernya di belakang layar dan ingin pindah ke klub yang berlaga di Liga Champions pada musim panas nanti.
Bintang muda Jerman sebagai penerus Guirassy? BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer sensasional
Menurut laporan tersebut, pihak manajemen Tresoldi, yang saat ini bermain untuk Club Brugge, dilaporkan telah melakukan pembicaraan tertutup dengan klub-klub dari Spanyol, Italia, dan Jerman. Nama klub-klub tersebut tidak disebutkan saat itu, namun kini situasinya berbeda.
Selain BVB, kabarnya ada juga minat dari Bayer Leverkusen di Bundesliga, namun hal itu baru akan menjadi konkret jika Christian Kofane hengkang. Dari Liga Premier, Arsenal dan Tottenham dikaitkan dengan Tresoldi.
Menurut Sky, pemain timnas U-21 Jerman ini bisa didapatkan dengan biaya transfer sebesar 25 hingga 30 juta euro. Jumlah tersebut tentu saja bisa dipenuhi oleh BVB jika Serhou Guirassy meninggalkan klub pada musim panas nanti. Pasalnya, BVB akan mendapatkan setidaknya 35 juta euro dari kepergian striker andalan tersebut.
BVB: Apakah Serhou Guirassy akan hengkang pada musim panas nanti?
Menurut laporan surat kabar Bild, klausul pelepasan pemain asal Guinea tersebut diperkirakan berada di kisaran angka tersebut, namun klausul tersebut hanya berlaku bagi klub-klub papan atas Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, atau Liverpool.
Sampai saat ini belum ada informasi mengenai minat klub-klub tersebut, namun AC Milan dan Tottenham dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut pemain berusia 30 tahun itu. Selain itu, saudara dan manajer Guirassy dilaporkan telah secara aktif menawarkan sang penyerang kepada klub-klub kaya dari Arab Saudi pada musim panas lalu, guna memungkinkan Guirassy mendapatkan kontrak besar terakhir dalam kariernya.
Dalam kasus-kasus tersebut, BVB, di mana Guirassy masih terikat kontrak hingga 2028, dapat bernegosiasi secara bebas mengenai biaya transfer dan memegang kendali penuh jika sang penyerang ingin pindah. Menurut laporan Bild, Guirassy baru akan mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah musim berakhir—artinya paling cepat pada akhir Mei.
Tresoldi mencatatkan musim terbaik dalam kariernya — tapi apakah dia tidak akan pernah bermain untuk timnas Jerman?
Sementara itu, Tresoldi sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya yang masih muda. Baru pada musim panas lalu ia pindah dari Hannover 96 ke Brugge, menandatangani kontrak hingga 2029, dan langsung tampil gemilang di sana. Dalam 48 pertandingan resmi, ia saat ini telah mencetak 14 gol dan lima assist, serta merasakan atmosfer Liga Champions untuk pertama kalinya dan membuktikan kemampuannya di sana (3 gol dalam 10 pertandingan).
Penampilannya tidak hanya menarik perhatian klub-klub berlevel internasional, tetapi juga tim nasional besar lainnya. Meskipun Tresoldi telah melewati semua tim nasional junior Jerman sejak level U-19, ia belum pernah bermain di level senior. Oleh karena itu, kabarnya Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Italia kini sedang mencoba membujuknya. Tresoldi lahir di Cagliari, ibunya berasal dari Argentina. Namun, prioritas utama Tresoldi tetaplah karier internasional bersama Jerman.
Bagi tim U-21 asuhan Antonio Di Salvo, Tresoldi adalah semacam jaminan. Dalam kualifikasi Euro yang sedang berlangsung, ia telah mencetak enam gol dalam enam pertandingan. Terakhir, ia mencetak dua gol saat melawan Irlandia Utara, dan pada hari Selasa akan terjadi duel puncak sekaligus final dini untuk memperebutkan tiket ke Euro melawan Yunani.
Nicolo Tresoldi: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Hannover 96 80 14 6 Club Brugge 48 17 5