Getty Images Sport
'Masalah' Bintang Muda Chelsea Estevao Mulai Terekspos
Estevao absen saat Chelsea mencapai semi-final
Estevao tidak termasuk dalam skuad Chelsea pada Selasa malam. David Turnbull menyamakan kedudukan pada menit ke-75 setelah Alejandro Garnacho membuka skor tepat sebelum satu jam berlalu, tetapi upaya Pedro Neto dan gol kedua Garnacho pada waktu tambahan memastikan The Blues mencapai semifinal Piala Carabao. Mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Arsenal dan Crystal Palace pada Kamis malam. Leg pertama semifinal tersebut akan diadakan pada pekan 12 Januari, sementara pertandingan baliknya akan dimainkan pada pekan 2 Februari.
Chelsea berusaha memenangkan Piala Carabao untuk pertama kalinya sejak 2015, ketika mereka mengalahkan Tottenham di final. Mereka telah kalah tiga kali sebagai finalis sejak saat itu, sekali kalah dari Manchester City dan dua kali dari Liverpool.
- Getty Images Sport
Maresca menjelaskan absennya wonderkid Brasil
Berbicara setelah pertandingan, Maresca mengungkapkan mengapa Estevao dikeluarkan dari skuadnya: "Dia memiliki masalah kecil. Itu adalah masalah otot. Dia tidak akan tersedia untuk Newcastle dan kita akan lihat untuk pertandingan berikutnya."
Cedera tersebut adalah pukulan terbaru bagi Maresca, yang juga tanpa Levi Colwill, Dario Essugo, Liam Delap, dan Romeo Lavia. Dengan absennya Estevao, Tyrique George dan Jamie Gittens diberi tempat di sayap. Namun, pengganti mereka yang akhirnya menjadi pemenang pertandingan dengan gol mereka yang mendorong tim tamu meraih kemenangan 3-1.
Ini berarti kemenangan berturut-turut bagi Maresca, yang baru-baru ini mengklaim dia mengalami "48 jam terburuk" di Chelsea selama masa jabatannya di Stamford Bridge sejauh ini, dan Italia tersebut mengakui bahwa dia bahagia lagi setelah mengalahkan Cardiff.
Dia berkata kepada wartawan: "Saya hanya bahagia, kami akan bermain di semifinal lainnya dan saya pikir itu yang pantas didapatkan para penggemar. Itu adalah momen yang hebat, saya menghargainya, selalu berterima kasih. Dalam beberapa momen ketika Anda tidak memenangkan pertandingan, mereka tidak senang, tapi itu normal. Tapi secara keseluruhan, para penggemar selalu ada di sana. Ini adalah jenis permainan yang membuat saya semakin jatuh cinta kepada para pemain karena Anda tidak bisa membayangkan betapa mudahnya tergelincir, tergelincir, karena mereka adalah permainan yang rumit. Setiap musim ada tim-tim yang kalah melawan, Anda tahu, League Two atau League One. Anda perlu memperhatikan, Anda perlu melakukan hal yang benar."
Momentum Estevao terhenti setelah penampilan melawan Barcelona
Estevao menikmati malam terbaik dalam karir mudanya pada akhir November ketika ia tampil cemerlang dalam kemenangan 3-0 melawan Barcelona. Namun, ia dikorbankan dalam hasil imbang 1-1 dengan Arsenal setelah Moises Caicedo diusir dari lapangan dan juga keluar pada saat yang sama dalam kekalahan 3-1 dari Leeds United. Pemain berusia 18 tahun itu tidak digunakan dalam kekalahan melawan Atalanta dan hanya tampil dari bangku cadangan selama sembilan menit melawan Everton.
Ini adalah saat yang sulit bagi Chelsea kehilangan pemain muda berbakat tersebut, dengan pertandingan melawan Aston Villa, Bournemouth dan Manchester City setelah perjalanan akhir pekan ke St James' Park, dan Maresca berharap Estevao hanya absen dalam salah satu dari empat pertandingan itu.
- Getty Images Sport
Garnacho dan Neto menegaskan peran untuk pertandingan mendatang
Garnacho dan Neto adalah starter sebagai pemain sayap dalam kemenangan 2-0 atas Everton, dengan yang terakhir memberikan assist, dan keduanya tampaknya semakin memantapkan posisi mereka di starting XI reguler dengan masuk dari bangku cadangan untuk memimpin tim mereka meraih kemenangan pada hari Selasa. Absennya Estevao berarti satu pemain kurang yang bersaing untuk peran yang lebih menonjol, sementara baik George maupun Gittens tidak terlalu mengesankan selama perjalanan ke Cardiff.
Iklan