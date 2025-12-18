'Masalah' Bintang Muda Chelsea Estevao Mulai Terekspos

Berbicara setelah pertandingan, Maresca mengungkapkan mengapa Estevao dikeluarkan dari skuadnya: "Dia memiliki masalah kecil. Itu adalah masalah otot. Dia tidak akan tersedia untuk Newcastle dan kita akan lihat untuk pertandingan berikutnya."

Cedera tersebut adalah pukulan terbaru bagi Maresca, yang juga tanpa Levi Colwill, Dario Essugo, Liam Delap, dan Romeo Lavia. Dengan absennya Estevao, Tyrique George dan Jamie Gittens diberi tempat di sayap. Namun, pengganti mereka yang akhirnya menjadi pemenang pertandingan dengan gol mereka yang mendorong tim tamu meraih kemenangan 3-1.

Ini berarti kemenangan berturut-turut bagi Maresca, yang baru-baru ini mengklaim dia mengalami "48 jam terburuk" di Chelsea selama masa jabatannya di Stamford Bridge sejauh ini, dan Italia tersebut mengakui bahwa dia bahagia lagi setelah mengalahkan Cardiff.

Dia berkata kepada wartawan: "Saya hanya bahagia, kami akan bermain di semifinal lainnya dan saya pikir itu yang pantas didapatkan para penggemar. Itu adalah momen yang hebat, saya menghargainya, selalu berterima kasih. Dalam beberapa momen ketika Anda tidak memenangkan pertandingan, mereka tidak senang, tapi itu normal. Tapi secara keseluruhan, para penggemar selalu ada di sana. Ini adalah jenis permainan yang membuat saya semakin jatuh cinta kepada para pemain karena Anda tidak bisa membayangkan betapa mudahnya tergelincir, tergelincir, karena mereka adalah permainan yang rumit. Setiap musim ada tim-tim yang kalah melawan, Anda tahu, League Two atau League One. Anda perlu memperhatikan, Anda perlu melakukan hal yang benar."