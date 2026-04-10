Bintang Maroko: Sorakan-sorakan dari Spanyol yang menghina Islam membuatku tertawa

Akhomach berharap final Piala Dunia 2030 diselenggarakan di Maroko

Pemain asal Maroko, Elias Akhomach, meninggalkan jejak yang mengesankan dalam pertandingan klubnya, Rayo Vallecano, melawan AEK Athena, pada leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa.

Akhomach mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan Rayo Vallecano atas AEK Athena dengan skor 3-0.

Setelah pertandingan, Akhomach tidak ragu untuk berbicara tentang yel-yel yang menghina Islam, yang belakangan ini dilontarkan oleh suporter sepak bola Spanyol, terutama yel-yel "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim".

Sorakan rasis ini menyebar saat pertandingan persahabatan Spanyol melawan Mesir, yang berakhir imbang tanpa gol, dan para pendukung Atlético Madrid mengulanginya sebelum pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions, Rabu lalu.

Baca juga

5 faktor yang menandakan Barcelona akan melakukan comeback di Madrid

  Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Akhomash mendukung Maroko melawan Spanyol

    Surat kabar "AS" memuat pernyataan Elias Akhomach dalam program El Larguero, di mana ia bersikap tegas dengan mengatakan, "Orang-orang memang sering melontarkan ejekan, tapi itu tidak penting bagi saya dan tidak memengaruhi saya."

    Dia melanjutkan, "Ketika mereka mengatakannya langsung ke wajahku, aku akan tertawa dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik."

    Terlepas dari kontroversi tersebut, Akhomash fokus pada aspek olahraga dan meminta para pemain Rayo Vallecano untuk tidak lengah. 

    Dia menambahkan, "Di sini pertandingan berakhir 3-0, tapi di Yunani kita akan mulai dari nol. Kita harus pergi untuk menang."

    Meskipun lahir di Spanyol, Akhomash tidak ragu memilih lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 dengan mengatakan, "Di Maroko, di negara saya, selalu."

    Baca juga

    Kekalahan telak Maroko dari Senegal di Piala Afrika U-17

