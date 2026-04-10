Bintang Maroko: Sorakan-sorakan dari Spanyol yang menghina Islam membuatku tertawa

Pemain asal Maroko, Elias Akhomach, meninggalkan jejak yang mengesankan dalam pertandingan klubnya, Rayo Vallecano, melawan AEK Athena, pada leg pertama perempat final Liga Konferensi Eropa.

Akhomach mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan Rayo Vallecano atas AEK Athena dengan skor 3-0.

Setelah pertandingan, Akhomach tidak ragu untuk berbicara tentang yel-yel yang menghina Islam, yang belakangan ini dilontarkan oleh suporter sepak bola Spanyol, terutama yel-yel "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim".

Sorakan rasis ini menyebar saat pertandingan persahabatan Spanyol melawan Mesir, yang berakhir imbang tanpa gol, dan para pendukung Atlético Madrid mengulanginya sebelum pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions, Rabu lalu.

