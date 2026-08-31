Bintang Man Utd mengaku "marah dan kecewa" meski menang telak atas Ipswich

Sore hari itu dimulai dengan kurang mulus bagi tuan rumah ketika Leif Davis membuka skor pada menit ke-29. Gol itu tercipta setelah Abdul Fatawu melewati Luke Shaw dengan mudah di sisi sayap, lalu melepaskan umpan silang yang disambar Davis menjadi gol lewat tendangan voli. Shaw, yang mendapat sorotan besar setelah kesalahannya dalam kekalahan United pada pekan pembuka melawan Hull City, terlihat sangat frustrasi dengan perannya dalam gol pembuka tersebut.

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Shaw berbicara sangat jujur tentang penampilannya sendiri meski timnya meraih kemenangan. "Kemenangan yang sangat penting. Kami tahu betapa pentingnya untuk menang hari ini," kata bek kiri itu. "Saya agak kecewa dan marah pada diri sendiri karena gol pertama itu. Sangat senang dengan tim di babak kedua, itu sangat bagus.

"Dengan kualitas di skuad kami, kami seharusnya selalu punya keyakinan bahwa kami bisa memenangkan pertandingan. Selalu membantu ketika Anda memiliki seseorang seperti Bruno di tim, dia bisa mencetak gol dan menciptakan peluang."



