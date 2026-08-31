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Bintang Man Utd mengaku "marah dan kecewa" meski menang telak atas Ipswich
Manchester United menemukan ritme mereka di bawah Carrick
Manchester United meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini dengan cara meyakinkan, menyingkirkan Ipswich Town 5-2 di Old Trafford. Hasil itu menjadi tonggak penting bagi Carrick karena menjadi kemenangan pertamanya sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala permanen klub. Meski skor akhir menunjukkan dominasi total, Manchester United harus memperlihatkan daya juang setelah tertinggal lebih dulu di awal pertandingan dari tim penuh semangat asuhan Gary O’Neil.
Bruno Fernandes menjadi bintang utama tanpa perdebatan, mencetak hat-trick klinis untuk memimpin kebangkitan. Playmaker asal Portugal itu mendapat dukungan dari gol Bryan Mbeumo dan gol bunuh diri Jacob Greaves yang berbau keberuntungan, memastikan tiga poin tetap berada di Manchester. Meski mencetak lima gol, pertandingan ini berjalan lebih ketat daripada yang ditunjukkan skor akhir, dengan Ipswich beberapa kali merepotkan lini belakang United sepanjang 90 menit.
- AFP
Shaw bertanggung jawab atas kelengahan di lini pertahanan
Sore hari itu dimulai dengan kurang mulus bagi tuan rumah ketika Leif Davis membuka skor pada menit ke-29. Gol itu tercipta setelah Abdul Fatawu melewati Luke Shaw dengan mudah di sisi sayap, lalu melepaskan umpan silang yang disambar Davis menjadi gol lewat tendangan voli. Shaw, yang mendapat sorotan besar setelah kesalahannya dalam kekalahan United pada pekan pembuka melawan Hull City, terlihat sangat frustrasi dengan perannya dalam gol pembuka tersebut.
Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Shaw berbicara sangat jujur tentang penampilannya sendiri meski timnya meraih kemenangan. "Kemenangan yang sangat penting. Kami tahu betapa pentingnya untuk menang hari ini," kata bek kiri itu. "Saya agak kecewa dan marah pada diri sendiri karena gol pertama itu. Sangat senang dengan tim di babak kedua, itu sangat bagus.
"Dengan kualitas di skuad kami, kami seharusnya selalu punya keyakinan bahwa kami bisa memenangkan pertandingan. Selalu membantu ketika Anda memiliki seseorang seperti Bruno di tim, dia bisa mencetak gol dan menciptakan peluang."
Manchester United menunjukkan karakter setelah kekecewaan melawan Hull
Kemenangan itu menjadi respons yang sempurna atas kekalahan 2-0 yang memukul mental dari Hull City pekan lalu. Shaw menegaskan bahwa skuad merasakan beban besar untuk tampil baik di depan pendukung sendiri dan memperbaiki kesalahan mereka sebelumnya.
Melanjutkan penilaiannya terhadap pertandingan tersebut, Shaw menambahkan: "Sebagai Manchester United, kami seharusnya diharapkan menang di sini. Setelah pekan lalu, kami sangat kecewa dan tahu kami harus bereaksi hari ini. Tentu bukan gol pertama itu, tetapi cara kami bangkit setelahnya. Kami menjaga tempo tetap tinggi dan terus berusaha mencetak lebih banyak gol, itulah hal yang bisa kami tingkatkan musim ini."
- AFP
Carrick memuji semangat skuad di tengah pembicaraan transfer
Dengan tenggat waktu transfer yang kian dekat pada Selasa, spekulasi terus beredar mengenai keinginan Manchester United merekrut bek kiri baru untuk bersaing dengan Shaw. Namun, Carrick ingin menyoroti hal-hal positif dari skuadnya saat ini dan bisnis yang sudah dilakukan klub pada bursa transfer ini.
Carrick mengatakan kepada BBC Sport dalam wawancara usai pertandingan: "Saya rasa kami telah melakukan bisnis yang fantastis dan kami melakukannya dengan sangat baik dengan uang yang kami keluarkan. Kami memaksimalkan situasi yang kami miliki. Semangat tim bagus dan mereka ingin berjuang satu sama lain."
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