'Semua Klub Menginginkannya!' - Bintang Man City Terpukau Debut Gila Antoine Semenyo Saat Bantai Lawan 10-1 Di Piala FA
Semenyo Beri Kesan Pertama yang Abadi
Semenyo memperkenalkan dirinya ke sisi biru Manchester dengan penampilan penuh aksi dalam penghancuran Exeter, yang disempurnakan tepat sebelum satu jam laga berjalan. Umpan silang pemain berusia 26 tahun itu diselesaikan oleh Lewis untuk gol kelima The Cityzens sore itu, sebelum ia sendiri mencetak gol keenam dengan penyelesaian yang tenang.
Ini terjadi di akhir pekan yang sangat sibuk bagi sang winger, yang sempat bermain untuk The Cherries pada Rabu malam hanya beberapa jam sebelum tes medis dengan City. Semenyo menutup waktunya di pantai selatan dengan gol kemenangan jarak jauh menit terakhir bagi Bournemouth untuk mengalahkan Tottenham 3-2.
Bintang yang baru hengkang itu menindaklanjutinya dengan pesan terima kasih berkelas kepada klub, dengan memasang iklan dua halaman penuh di koran lokal untuk berterima kasih kepada penggemar Bournemouth.
Sesempurna apa pun akhir cerita itu, Semenyo akan sama bahagianya dengan awal barunya di Etihad, di mana rekan satu tim dan pelatihnya memuji kelebihannya setelah kemenangan telak tersebut.
Lewis dan Lijnders Puji Semenyo
Lewis berbagi kegembiraannya dan rekan satu timnya atas perekrutan Semenyo. Dia berkata: "Itu bukan kejutan bagi kami karena semua orang telah melihat betapa bagusnya dia sebagai pemain di Liga Primer."
"Semua klub menginginkannya, ada alasan untuk itu dan dia menunjukkannya hari ini. Terasa seperti transisi yang mulus ke dalam tim. Dia juga orang yang sangat baik yang merupakan nilai positif lainnya."
Dengan Pep Guardiola menjalani hukuman larangan mendampingi tim satu pertandingan karena menerima tiga kartu kuning, asistennya Pep Lijnders menggantikannya di dugout dan wawancara pers pasca-pertandingan.
"Saya pikir banyak penampilan bagus hari ini," kata Lijnders. "Banyak penampilan individu yang bagus. Saya pikir ketika tim bermain seperti itu, menjadi lebih mudah bagi individu, tetapi Antoine beradaptasi dengan baik."
"Dia pria yang rendah hati dan kami telah mengikutinya sejak lama, tetapi dia membawa sesuatu ke lini depan - apa yang benar-benar kami inginkan dan apa yang kami butuhkan."
"Dia bisa menyerang dengan cepat, dia mau mengejar bola, dia adalah tipe orang yang tidak berhenti. Saya pikir Anda melihat hari ini bahwa dia bisa beradaptasi cukup cepat dengan gaya kami. Senang memilikinya bersama kami."
Lijnders Puji "Grup Spesial"
Penambahan Semenyo, yang mengoleksi 10 gol dan tiga assist di Liga Primer musim 2025/26, ke dalam deretan opsi lini depan yang mencakup Erling Haaland, Phil Foden, Rayan Cherki, dan Jeremy Doku akan mengirimkan pesan peringatan kepada rival The Cityzens.
Namun, tim asuhan Guardiola agak tersendat di liga akhir-akhir ini, dengan tiga hasil imbang berturut-turut membuat mereka tertinggal enam poin di belakang Arsenal di posisi teratas. Namun, Lijnders yakin kelompok pemain ini memiliki kreativitas dan pengalaman untuk membalikkan keadaan.
Dia berkata: "Tiga pertandingan terakhir kami tentu ingin menang, kami menciptakan peluang untuk mencetak lebih banyak gol dan memenangkan pertandingan. Itu akan menciptakan posisi berbeda di liga."
"Tapi secara keseluruhan, saya pikir kami memiliki grup yang sangat spesial. Jumlah pemain berpengalaman yang memimpin tim, cara mereka membimbing yang lain, cara pemain baru beradaptasi, dan energinya. Saya tidak hanya berbicara tentang pertandingan, tetapi terutama latihan. Di pusat latihan itu spesial dan kami berada di jalan yang benar."
Apa Selanjutnya untuk Semenyo?
Daya tarik sepakbola Eropa, pertandingan besar, dan melaju jauh di kompetisi piala semuanya menjadi faktor kepindahan senilai £62,5 juta pemain internasional Ghana itu ke Etihad.
Semenyo memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman lengkap itu segera, karena City bersiap untuk leg pertama semi-final Piala Liga melawan Newcastle pada hari Selasa. Itu segera diikuti oleh derbi Manchester, dan perjalanan Liga Champions ke markas Bodo/Glimt.
