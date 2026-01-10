'Semua Klub Menginginkannya!' - Bintang Man City Terpukau Debut Gila Antoine Semenyo Saat Bantai Lawan 10-1 Di Piala FA

Semenyo memperkenalkan dirinya ke sisi biru Manchester dengan penampilan penuh aksi dalam penghancuran Exeter, yang disempurnakan tepat sebelum satu jam laga berjalan. Umpan silang pemain berusia 26 tahun itu diselesaikan oleh Lewis untuk gol kelima The Cityzens sore itu, sebelum ia sendiri mencetak gol keenam dengan penyelesaian yang tenang.

Ini terjadi di akhir pekan yang sangat sibuk bagi sang winger, yang sempat bermain untuk The Cherries pada Rabu malam hanya beberapa jam sebelum tes medis dengan City. Semenyo menutup waktunya di pantai selatan dengan gol kemenangan jarak jauh menit terakhir bagi Bournemouth untuk mengalahkan Tottenham 3-2.

Bintang yang baru hengkang itu menindaklanjutinya dengan pesan terima kasih berkelas kepada klub, dengan memasang iklan dua halaman penuh di koran lokal untuk berterima kasih kepada penggemar Bournemouth.

Sesempurna apa pun akhir cerita itu, Semenyo akan sama bahagianya dengan awal barunya di Etihad, di mana rekan satu tim dan pelatihnya memuji kelebihannya setelah kemenangan telak tersebut.