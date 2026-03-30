Bintang Lionesses, Missy Bo Kearns, mengumumkan keguguran yang memilukan
Berita yang sangat mengejutkan bagi gelandang Inggris
Wanita berusia 24 tahun itu mengunggah postingan di Instagram pada Minggu malam untuk berbagi kabar duka tersebut dengan para pengikutnya, sekaligus mengungkapkan betapa dalam dampak emosional yang dirasakannya dan pasangannya, Walsh, akibat kehilangan ini. Kearns menulis: "Dengan hati yang sangat berat, kami ingin berbagi bahwa kami telah kehilangan bayi kami selama kehamilan. Beberapa minggu terakhir ini dipenuhi dengan kesedihan yang sulit dijelaskan, dan kami masih berusaha menerima semua ini. Saat ini, kami fokus untuk memulihkan diri dan saling mendukung satu sama lain melewati masa sulit ini. Kami sungguh menghargai cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitar kami lebih dari yang bisa kami ungkapkan.”
Pengumuman kehamilan baru-baru ini
Kabar ini muncul hanya beberapa minggu setelah pasangan tersebut dengan gembira mengumumkan bahwa mereka sedang menanti kelahiran bayi. Pada 2 Maret, mereka membagikan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan mereka menuliskan “mum + dad, 26 Sept” di dinding serta memperlihatkan hasil USG. Saat itu, Kearns telah ditarik dari skuad Lionesses untuk kualifikasi Piala Dunia karena kehamilannya. Pengumuman awal tersebut disambut dengan luapan cinta dari komunitas sepak bola, dengan rekan-rekan setim Inggris seperti Leah Williamson, Alessia Russo, dan Beth Mead menyampaikan ucapan selamat mereka. Namun, minggu-minggu berikutnya terbukti menjadi periode yang sangat sulit bagi bintang Villa dan Walsh saat mereka menghadapi tragedi pribadi tersebut sebelum mengumumkannya ke publik.
Banjir dukungan mengalir untuk Kearns dan Walsh
Setelah pengumuman keguguran tersebut, sejumlah klub dan pemain telah mengirimkan pesan dukungan. Aston Villa Women mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Kami mengirimkan seluruh cinta dan dukungan kami kepada Missy Bo dan Liam di masa sulit ini.” Klub lamanya, Liverpool, juga menyampaikan pesan, menyatakan: “Seluruh anggota Liverpool Football Club mengirimkan cinta dan dukungan mereka kepada Missy Bo, Liam, dan keluarga mereka di masa yang sulit ini.” Luton Town juga menyampaikan belasungkawa mereka di X, menulis: “Kami mengirimkan seluruh cinta dan dukungan kami kepada Liam, Missy Bo, dan keluarga mereka di masa yang sangat menyedihkan ini.”
Fokus pada pemulihan dan dukungan
Kearns, yang telah tampil dalam 11 pertandingan untuk Villa di Liga Super Wanita musim ini sebelum ia mengambil jeda, kini akan fokus pada pemulihan fisik dan mentalnya. Ia terakhir kali tampil di lapangan pada pertengahan Januari, dan masih harus dilihat kapan ia akan merasa siap untuk kembali beraksi di lapangan karena ia memprioritaskan kesehatannya. Pasangan ini telah meminta privasi dan ruang pribadi saat mereka terus saling mendukung selama proses pemulihan, setelah menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas pesan-pesan yang mereka terima sejak membagikan kabar tersebut.