Bintang Lionesses, Georgia Stanway, menunjukkan mengapa dia akan menjadi rekrutan musim panas yang elite saat transfer Arsenal semakin dekat

Stanway akan habis kontraknya di Bayern Munich pada musim panas ini, dan sejak mengumumkan bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan klub Jerman tersebut, sudah sangat jelas bahwa dia akan bergabung dengan Arsenal secara gratis. Ketika ditanya awal pekan ini seberapa dekat dia dalam menentukan masa depannya, gelandang tersebut menjawab: "Sangat dekat. Saya sudah banyak berbicara dengan orang-orang, termasuk dengan Sarina [Wiegman], dan Anda akan tahu lebih cepat atau lambat."

Ini adalah salah satu rahasia terburuk dalam sepak bola wanita, begitu pula kedatangan Ona Batlle dari Barcelona ke London Utara dengan status bebas transfer yang tampaknya juga akan segera terjadi. Namun, fakta bahwa kedua kesepakatan ini tidak akan mengejutkan siapa pun saat akhirnya diumumkan tidak berarti mereka bukan rekrutan yang hebat. Sebaliknya, penampilan Stanway yang mencetak dua gol untuk Inggris pekan ini hanya semakin mempertegas mengapa perpindahan ini merupakan pilihan yang tepat bagi dirinya dan Arsenal.