Bintang Lionesses, Georgia Stanway, menunjukkan mengapa dia akan menjadi rekrutan musim panas yang elite saat transfer Arsenal semakin dekat

Para penggemar Arsenal yang menyaksikan kemenangan Inggris 6-1 atas Ukraina pada Selasa malam pasti akan menemukan banyak hal yang disukai dari pertandingan tersebut. Leah Williamson tampil luar biasa saat menguasai bola, terus membangun kebugarannya untuk kembali ke kondisi prima, Lotte Wubben-Moy tampil apik di lini pertahanan bersama Williamson, dan Alessia Russo sangat tajam di depan gawang, mencetak dua gol. Namun, penampilan Georgia Stanway, yang hampir bergabung dengan trio tersebut di London Utara, menjadi puncak dari pertandingan tersebut.

Stanway akan habis kontraknya di Bayern Munich pada musim panas ini, dan sejak mengumumkan bahwa dia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan klub Jerman tersebut, sudah sangat jelas bahwa dia akan bergabung dengan Arsenal secara gratis. Ketika ditanya awal pekan ini seberapa dekat dia dalam menentukan masa depannya, gelandang tersebut menjawab: "Sangat dekat. Saya sudah banyak berbicara dengan orang-orang, termasuk dengan Sarina [Wiegman], dan Anda akan tahu lebih cepat atau lambat."

Ini adalah salah satu rahasia terburuk dalam sepak bola wanita, begitu pula kedatangan Ona Batlle dari Barcelona ke London Utara dengan status bebas transfer yang tampaknya juga akan segera terjadi. Namun, fakta bahwa kedua kesepakatan ini tidak akan mengejutkan siapa pun saat akhirnya diumumkan tidak berarti mereka bukan rekrutan yang hebat. Sebaliknya, penampilan Stanway yang mencetak dua gol untuk Inggris pekan ini hanya semakin mempertegas mengapa perpindahan ini merupakan pilihan yang tepat bagi dirinya dan Arsenal.

    Mulai tahun 2026 dengan gaya

    Bahkan sebelum Stanway mencetak dua gol dalam kemenangan meyakinkan Lionesses atas Ukraina, dia sudah menunjukkan performa impresif. Sering kali keluar dari area tengah untuk mencari ruang kosong di sisi lapangan yang lebih lebar dan melakukan serangan di celah-celah pertahanan lawan, dia juga terlihat sebagai ancaman gol dan pembuat peluang sepanjang pertandingan, memaksa Kateryna Samson melakukan penyelamatan gemilang di babak pertama.

    Baru di babak akhir ia menikmati hasil jerih payahnya. Penalti yang dieksekusi dengan tenang memperlebar keunggulan Inggris menjadi 3-1 - dan memperpanjang rekor 100 persen Stanway dari titik penalti untuk negaranya, dengan ini menjadi upaya ke-14-nya - dan disusul dengan tendangan keras yang melesat ke pojok atas gawang Samson beberapa menit kemudian. Kemudian, Stanway menghasilkan umpan yang telah dinantikan sepanjang pertandingan, menerobos sisi kanan, mencapai garis akhir, dan mengirimkan umpan akurat ke depan gawang untuk Jess Park yang dengan mudah menyelesaikannya.

    Hal ini membawa Stanway ke 50 kontribusi gol - 31 gol dan 20 assist - dalam 88 penampilan, dan naik ke peringkat kesembilan dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Lionesses, mengalahkan legenda Marieanne Spacey.

    Sesuatu yang berbeda

    Melihat skuad Arsenal saat ini, mereka tidak memiliki gelandang yang seproduktif Stanway di area pertahanan lawan. Frida Maanum selalu menjadi ancaman gol dan telah mencetak tujuh gol musim ini, tetapi dia bermain lebih tinggi di lapangan, bukan di posisi dua gelandang bertahan yang dimainkan Stanway untuk Inggris dan juga diterapkan Arsenal.

    Mariona Caldentey, yang finis di posisi kedua dalam perebutan Ballon d'Or Feminin tahun lalu, selalu mencetak gol dan menciptakan peluang, tetapi dia tentu tidak melakukannya sesering musim-musim sebelumnya sejak dia ditempatkan dalam peran yang lebih dalam. Ini bukan lagi tanggung jawab utama yang dia miliki di tim ini, hal yang sama juga berlaku untuk Kim Little, Victoria Pelova, dan Kyra Cooney-Cross, opsi lain Arsenal di posisi yang lebih dalam.

    Stanway, bagaimanapun, tampaknya secara alami mengumpulkan kontribusi gol. Rekornya bersama Inggris berbicara sendiri, sementara catatan tujuh gol dan delapan assistnya musim ini untuk Bayern menunjukkan rasio assist dan kontribusi gol langsung yang lebih baik daripada gelandang Arsenal mana pun, sementara hanya Maanum yang lebih maju yang dapat menyamai jumlah golnya.

    Keberagaman yang melimpah

    Dan itu semua terjadi sementara Stanway telah memainkan peran yang lebih defensif untuk Bayern dibandingkan sebelumnya. Pemain berusia 27 tahun ini selalu mampu beradaptasi dengan berbagai posisi di lini tengah; dia pernah menggantikan Keira Walsh dalam peran bertahan untuk Inggris sebelumnya, sementara dia terlihat akan menjadi gelandang serang (No.10) di awal karirnya, sebelum akhirnya menetap secara konsisten dalam peran box-to-box. Musim ini, maka, menjadi pengingat akan fleksibilitasnya.

    Tidak ada pemain di skuad Bayern yang memenangkan lebih banyak duel di Frauen-Bundesliga musim ini daripada Stanway, yang unggul 12 duel dari pemain lain. Dia juga menyelesaikan lebih banyak umpan daripada pemain lain di divisi ini dan menempati peringkat ketiga untuk umpan kunci di antara pemain Bayern, jadi bukan hanya soal dia aman dalam penguasaan bola.

    Hal itu ditambah dengan kontribusinya dalam hal gol dan assist, yang merupakan yang terbaik sejak dia mencetak 11 gol untuk Manchester City pada musim 2018-19. Dia juga berada di jalur yang tepat untuk melampaui kontribusi golnya dari musim tersebut.

    Varietas yang berguna

    Kemampuan serba bisa selalu berharga, tetapi hal itu bisa sangat menguntungkan bagi Arsenal, terutama dalam hal perencanaan masa depan. Bagaimanapun, Little tidak akan selamanya berada di sana, meskipun para penggemar Arsenal sangat menginginkannya. Kapten tim akan merayakan ulang tahun ke-36-nya musim panas ini, dan meskipun banyak yang mengharapkan sang pemain Skotlandia memperpanjang masa tinggalnya di klub saat kontraknya mendekati akhir, sangat masuk akal bagi Arsenal untuk memikirkan masa depan tanpa Little. Stanway, dengan kemampuannya memainkan berbagai peran di lini tengah, dapat membantu.

    Seorang gelandang lain juga bisa hengkang musim panas ini, karena Pelova kontraknya habis dan kesulitan mendapatkan waktu bermain musim ini. Menambahkan Stanway mencakup banyak kualitas dan karakteristik yang berbeda, sambil memastikan bahwa, siapa pun yang meninggalkan klub musim panas ini, Arsenal tidak terikat untuk mendapatkan profil gelandang tertentu, mengingat pemain internasional Inggris ini bisa beradaptasi.

    Pergantian penjaga

    Musim panas ini akan menjadi musim yang sangat sibuk bagi Arsenal. The Gunners memiliki sejumlah besar pemain yang kontraknya akan berakhir, termasuk Little, Pelova, Emily Fox, Williamson, Stina Blackstenius, Steph Catley, Laia Codina, Caitlin Foord, Katie McCabe, Beth Mead, dan Manuela Zinsberger. Meskipun beberapa nama tersebut diharapkan akan menandatangani kontrak baru dan menjadi prioritas klub dalam negosiasi, seperti Little, Fox, dan Williamson, banyak yang juga akan hengkang, dengan McCabe sepertinya mengonfirmasi hal tersebut pekan ini.

    Situasi ini terasa seperti pergantian generasi di London Utara, dengan pembaruan besar-besaran pada skuad yang saat ini menjadi yang tertua di Liga Super Wanita. Bagi sebagian orang, hal ini akan menarik, tetapi selalu ada sedikit kecemasan di kalangan penggemar ketika skenario seperti ini terjadi, karena membuat keputusan yang tepat sangatlah vital.

    Tanda-tanda yang menjanjikan

    Namun, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa Arsenal akan membuat keputusan yang tepat. Kesepakatan untuk Batlle, seorang bek sayap kelas dunia yang telah membuktikan bahwa dia layak mendapat pengakuan tinggi selama bertahun-tahun, bersama Levante, Manchester United, dan kini Barcelona, akan menjadi langkah bisnis yang sangat baik, terutama jika dilakukan secara gratis. Tanda-tanda menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut akan segera terwujud.

    Hal serupa juga berlaku untuk Stanway. Salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia, seperti Batlle, dia dapat meningkatkan kualitas tim Arsenal yang telah menunggu tujuh tahun untuk gelar liga berikutnya. Itu adalah sesuatu yang dia buktikan setiap kali dia bermain, apapun perannya, baik untuk Bayern maupun Inggris.

